Модернізація "Укрнафти": на що звернути увагу у 2019 році?

Яким би турбулентним і складним не був 2018 рік для країни і для нашої галузі, загалом для "Укрнафти" він став роком прогресу.

Наш видобуток нафти з конденсатом зріс на 5% порівняно з 2017 роком, а видобуток газу наприкінці року став вищим, ніж на початку.

Це дуже хороший результат для компанії, яка працює на старих виснажених родовищах і з обмеженими інвестиційними ресурсами.

Деякі ризики, які ми передбачали, не стали реальністю. Їх вдалося успішно нівелювати. Йдеться, перш за все, про ризики щодо спеціальних дозволів на видобуток. Зараз "Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами, отже, ми очікуємо, що добовий видобуток повинен залишитися стабільним.

Фінансові результати 2018 року будуть суттєво кращими, ніж позаторік, завдяки вищим цінам на нафту та нашим високим виробничим показникам. Уже за дев'ять місяців 2018 року наш чистий прибуток показав чотириразове зростання порівняно з тим самим періодом 2017 року. Очікуємо, що річний чистий прибуток перевищить 5 млрд грн — це перша значна цифра протягом багатьох останніх років.

Рік у рік, починаючи з 2016-го, фіскальна дисципліна в компанії стає дедалі суворішою. 2018 року ми сплатили понад 100% податків — не лише поточні податки, а й повернули частину простроченої податкової заборгованості. 15,3 млрд грн, які надійшли від нас до бюджетів різних рівнів, дали компанії змогу посісти місце серед найбільших платників податків України.

Триває внутрішня модернізація, змінюються обриси компанії. Замість 22 розрізнених утворень з'явилися п'ять функціональних бізнес-підрозділів.

Компанія впровадила грейдову систему, рівень оплати праці тепер орієнтується на ринкові показники, її розмір зріс на більш ніж 30%, а винагорода прив'язана до результатів роботи. Ми успішно завершили перший етап переходу на єдину систему ERP, яка значно спростила й оптимізувала наші внутрішні бізнес-процеси.

Простішою стала і бізнес-модель. Ми більше не виробляємо аміак. Замість цього продаємо весь товарний газ на ринку. Це наш внесок до енергетичної незалежності України. Наша роздрібна мережа стала ефективнішою і дуже прибутковою. Ми почали оновлення іміджу через ребрендинг АЗС "Укрнафти".

Загалом ми збільшили капіталовкладення, хоч і не в такому обсязі, у якому хотіли б. Врегулювавши питання податкового боргу, "Укрнафта" зможе нарощувати інвестиції та обсяги видобутку нафти і газу — не на скромні відсотки, а в рази.

Наші завдання на 2019 рік такі.

Перше — виплатити історичну податкову заборгованість: ми продовжуємо обговорювати різні варіанти з акціонерами і сподіваємося знайти прийнятне рішення протягом цього року.

Друге — збільшити капіталовкладення за допомогою внутрішніх ресурсів і через залучення зовнішніх ресурсів, у тому числі — за допомогою сервісних контрактів з інтенсифікації видобутку. "Укрнафта" обговорює з кількома гравцями ринку можливості інвестування в деякі активи, які ми використовуємо недостатньо.

Третє — продовжити модернізацію. Надалі оптимізувати виробничі процеси та бізнес-процеси у виробничих підрозділах. Завершити другий етап запровадження системи ERP. Запровадити нові технології на нафтових родовищах.

Четверте — модернізувати корпоративне управління за міжнародними зразками. У 2019 році в Наглядовій раді повинні бути призначені незалежні директори.

Щоб повністю реалізувати потенціал "Укрнафти" та української нафтовидобувної промисловості, ми хочемо звернути увагу уряду на питання, які є важливими у 2019 році. Йдеться про обговорення та проведення стратегічних змін, і ми із задоволенням візьмемо участь у такій дискусії.

Наприклад, слід ужити заходів для зменшення залежності від імпорту моторного пального з Росії та Білорусі. На ці дві країни припадає дві третини українського ринку нафтопродуктів. Така залежність критична з огляду на енергетичну безпеку.

Слід стимулювати видобуток і переробку нафти в Україні. Рецепти та інструменти вже успішно відпрацьовані у газовидобувній галузі. Йдеться про стимулюючі ставки рентної плати у розмірі 6-12% для нових свердловин. Це приносить плоди у вигляді збільшення обсягів буріння в Україні.

Також потрібно навести лад з державними нафтовими аукціонами. Вони не працюють. У 2018 році половина з них не відбулася через невідповідність ринковим реаліям.