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Не нудний рік: що обіцяє Україні 2019-й

Не нудний рік: що обіцяє Україні 2019-й

Яким буде 2019 рік для української економіки? (рос.)
Вівторок, 22 січня 2019, 08:01
Ігор Мазепа
генеральний директор, власник інвестиційної компанії Concorde Capital

Прошлый год был несколько скучным для Украины, и в общем-то, не перенасыщенным какими-либо событиями. То ли дело год 2019, который уж точно скучным быть не обещает.

Как бы там ни было, политические события будут всего лишь фоном - таким же, как погода за окном. Мы не должны полагаться на политиков, а просто работать для того, чтобы делать нашу жизнь лучше  - и если все будут концентрироваться именно на этом, то вся наша страна заживет лучше.

Принимая политические аспекты как данность, хочу сконцентрироваться на тех возможностях, которые нам может дать начавшийся год. И многое позитивное, что может произойти в этом году, уже было заложено в недалеком прошлом.

Речь об улучшении ситуации в украинском финансовом секторе, которое я ожидаю от инициатив парламента по улучшению переговорных позиций банков с ненадежными заемщиками (кодекс о банкротстве, закон об улучшении прав кредиторов).

Это, а также ожидаемое постепенное уменьшение учетной ставки НБУ, будет постепенно оживлять банковский сектор.

Кредитование будет расти, и возможно даже начнет воскресать рынок ипотеки, а значит и рынок недвижимости, что подстегнет рост в сопутствующих секторах.

Это и неизбежный рост зарплат, который будет опережать инфляцию, поскольку давление со стороны европейских работодателей на наш рынок труда будет все труднее сдерживать. А это, свою очередь, будет оживлять и сферу услуг.

Это и продолжение медицинской реформы, которое несколько перестроит нашу медицину, и надеюсь, сделает ее, если не более доступной, то уж точно более эффективной.

И мы тут видим широкие возможности, в том числе, для частной медицины, в которую мы будем продолжать инвестировать.

Это и приватизация крупных объектов, которая, я уверен, начнется в этом году, в том числе с нашим активным участием.

Уверен, что для большинства выставляемых на приватизацию активов, наличие политических рисков 2019 года помехой не будет.

Как минимум, это ослабит сопротивление процессу приватизации со стороны политиков и приближенных к ним персон, что уже само по себе будет огромным успехом.

Большая приватизация должна значительно увеличить интерес зарубежных инвесторов к нашему рынку, и того гляди, даже привести к инвестиционному буму, которого мы не видели уже более десяти лет.

Да, о рисках 2019 года тоже нельзя забывать. Это и возможное падение цен на сырьевых рынках, о котором все увереннее говорят, начиная с позапрошлого года.

Это и высокие ставки по внешним заимствованиям для Украины, создающие огромный дискомфорт как для государства, так и для бизнеса.

Это и риск разворота нашей страны куда-то не туда: подальше от МВФ, поближе к дефолту - во что я, кстати, не верю.

Ну, и если говорить об МВФ, то я уверен, что каждый думающий политик отдает себе отчет в том, что без финансовой поддержки фонда нам будет невозможно без потерь пройти как 2019-й, так и 2020-й год (ну, в такие крайности, как рассчитывать на финансовую помощь со стороны Росси, я не верю).

При этом мы должны наконец-то понять, что МВФ не поможет нас сделать богаче или счастливее. Ведь МВФ – это всего лишь врач, который поможет нам залечить наши хронические болезни.

Вы ведь не ожидаете от врача, что он сделает вас богаче и успешнее? В достижении последней цели мы можем только на себя полагаться.

В общем, в 2018 году список событий, которые не произошли или сильно затянулись, - подлиннее списка того, что у нашей страны получилось.

Тем не менее, в этом скучном году был сделан неплохой задел на будущее – и текущий год призван в полной мере этот задел реализовать.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

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Економічна правда
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