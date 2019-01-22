Не нудний рік: що обіцяє Україні 2019-й

Прошлый год был несколько скучным для Украины, и в общем-то, не перенасыщенным какими-либо событиями. То ли дело год 2019, который уж точно скучным быть не обещает.

Как бы там ни было, политические события будут всего лишь фоном - таким же, как погода за окном. Мы не должны полагаться на политиков, а просто работать для того, чтобы делать нашу жизнь лучше - и если все будут концентрироваться именно на этом, то вся наша страна заживет лучше.

Принимая политические аспекты как данность, хочу сконцентрироваться на тех возможностях, которые нам может дать начавшийся год. И многое позитивное, что может произойти в этом году, уже было заложено в недалеком прошлом.

Речь об улучшении ситуации в украинском финансовом секторе, которое я ожидаю от инициатив парламента по улучшению переговорных позиций банков с ненадежными заемщиками (кодекс о банкротстве, закон об улучшении прав кредиторов).

Это, а также ожидаемое постепенное уменьшение учетной ставки НБУ, будет постепенно оживлять банковский сектор.

Кредитование будет расти, и возможно даже начнет воскресать рынок ипотеки, а значит и рынок недвижимости, что подстегнет рост в сопутствующих секторах.

Это и неизбежный рост зарплат, который будет опережать инфляцию, поскольку давление со стороны европейских работодателей на наш рынок труда будет все труднее сдерживать. А это, свою очередь, будет оживлять и сферу услуг.

Это и продолжение медицинской реформы, которое несколько перестроит нашу медицину, и надеюсь, сделает ее, если не более доступной, то уж точно более эффективной.

И мы тут видим широкие возможности, в том числе, для частной медицины, в которую мы будем продолжать инвестировать.

Это и приватизация крупных объектов, которая, я уверен, начнется в этом году, в том числе с нашим активным участием.

Уверен, что для большинства выставляемых на приватизацию активов, наличие политических рисков 2019 года помехой не будет.

Как минимум, это ослабит сопротивление процессу приватизации со стороны политиков и приближенных к ним персон, что уже само по себе будет огромным успехом.

Большая приватизация должна значительно увеличить интерес зарубежных инвесторов к нашему рынку, и того гляди, даже привести к инвестиционному буму, которого мы не видели уже более десяти лет.

Да, о рисках 2019 года тоже нельзя забывать. Это и возможное падение цен на сырьевых рынках, о котором все увереннее говорят, начиная с позапрошлого года.

Это и высокие ставки по внешним заимствованиям для Украины, создающие огромный дискомфорт как для государства, так и для бизнеса.

Это и риск разворота нашей страны куда-то не туда: подальше от МВФ, поближе к дефолту - во что я, кстати, не верю.

Ну, и если говорить об МВФ, то я уверен, что каждый думающий политик отдает себе отчет в том, что без финансовой поддержки фонда нам будет невозможно без потерь пройти как 2019-й, так и 2020-й год (ну, в такие крайности, как рассчитывать на финансовую помощь со стороны Росси, я не верю).

При этом мы должны наконец-то понять, что МВФ не поможет нас сделать богаче или счастливее. Ведь МВФ – это всего лишь врач, который поможет нам залечить наши хронические болезни.

Вы ведь не ожидаете от врача, что он сделает вас богаче и успешнее? В достижении последней цели мы можем только на себя полагаться.

В общем, в 2018 году список событий, которые не произошли или сильно затянулись, - подлиннее списка того, что у нашей страны получилось.

Тем не менее, в этом скучном году был сделан неплохой задел на будущее – и текущий год призван в полной мере этот задел реализовать.