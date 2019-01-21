Юристи для бізнесу: партнери чи бюрократи

На старті бізнесу юристи допоможуть власникам порадами щодо правильного структурування діяльності та власності для подальшого розвитку компанії.

По-перше, потрібно звернути увагу на юридичну форму майбутньої компанії — від неї залежить легкість відносин з державними органами.

По-друге, слід правильно побудувати взаємини між партнерами, якщо їх кілька.

Без цього можуть виникати протиріччя, які забирають багато часу й енергії та заважають займатися основною справою — підприємництвом.

На цьому етапі юристи можуть допомогти не лише з юридичним структуруванням та оформленням, а й у переговорах між партнерами.

Коли люди запускають спільний бізнес уперше, вони не розуміють, які труднощі виникнуть під час роботи. Юристи, які мають досвід структурування складних відносин між багатьма акціонерами, знають, з чим підприємці можуть зіткнутися.

Правники можуть виступити медіаторами і допомогти правильно домовитися на старті, оформити взаємини юридично, щоб закріпити права кожного партнера.

По-третє, юристи допоможуть власнику впорядкувати діяльність його компанії.

Часто підприємці дбають насамперед про клієнта і продукт, але забувають про документи — звітність і договори. Буває, бізнес узагалі працює на усних угодах, бо при запуску на паперову рутину, як правило, бракує часу.

Юристи можуть допомогти впорядкувати документи. На усних угодах можна прожити рік-півтора, а потім починають накопичуватися протиріччя, що не були узгоджені з клієнтами, постачальниками та зовнішніми партнерами.

Якщо на старті знайти юридичного радника, який дасть потрібні рекомендації, розробить п'ять-десять типових договорів, навчить секретаря їх правильно заповнювати і вчасно підписувати, це може стати великим плюсом для бізнесу і дасть змогу не відволікати підприємців від основної діяльності.

Юридична підтримка у відносинах з кредиторами

На наступному етапі розвитку бізнесу треба подумати про стратегію і майбутнє. Важливим кроком стане залучення зовнішнього кредитного фінансування від банків або від приватних чи інституційних інвесторів. Дуже важливо ще на ранньому етапі структурувати бізнес для залучення конкретного капіталу.

Чим тут корисні юристи? Вони допоможуть визначитися, де брати гроші та які суми, і вибудувати правильну структуру. Якщо мова йде про залучення коштів на зовнішніх ринках через випуск єврооблігацій або ІРО, то це не робиться одразу.

Щоб західні інвестори були готові вкладати у бізнес, треба щонайменше три роки вести абсолютно прозору діяльність, бути правильно структурованими, мати звітність, підтверджену висновками авторитетних аудиторських фірм. Про це треба починати думати за чотири-п'ять років.

Якщо залучати гроші з-за кордону, то потрібно одразу будувати корпоративну структуру з участю холдингових компаній в іноземних юрисдикціях.

Якщо бізнес кредитуватимуть українські банки, то діяльність повинна бути структурована так, щоби банк бачив бізнес, який декларує прибутки, тобто щоб він міг сплачувати відсотки і тіло кредиту. Відповідно, слід платити більше податків.

Якщо бізнес планує позичати гроші в приватних українських інвесторів, то їх цікавить інше: щоб прибутки були високими, а активи бізнесу були убезпечені від ризиків, зокрема, перевірок податкової та інших контрольних органів.

Часто приватні інвестори виставляють свої умови щодо структурування бізнесу. Наприклад — перевести всі активи в одну компанію, а діяльність вестиме інша, яка братиме в оренду активи холдингової компанії.

На наступному етапі юристи допоможуть правильно структурувати відносини з кредиторами й інвесторами. Їхні вимоги часто бувають кабальними: банки хочуть отримати багато застав, іпотек та ще й особисті поруки.

Юристи ж мають розуміння, які вимоги банку об'єктивні, спричинені регуляторними вимогами, а які — ні. Відповідно, допоможуть бізнесу максимально відстояти його інтереси у переговорах з банком-кредитором та іншими типами інвесторів.

Як обрати юридичну фірму

Важливою є зустріч і встановлення довіри між юристом і бізнесменом. Довіра складається з двох речей: віри в порядність юриста та в його професіоналізм.

Безперечно, потрібно дивитися на досвід фірми, але не читати про це на сайті, а попросити показати реальні живі кейси: які ситуації бувають, у яких доводилося бувати, наскільки юрист готовий справлятися з нестандартними викликами.

Наприклад, коли ми говоримо клієнтам, що завжди запропонуємо вихід із найскладнішої ситуації, то одразу показуємо завершені проекти, за які ніхто з юристів не брався, а ми знайшли рішення і втілили його.