Дорогий дзвін бокалів: чому українці переплачують за ігристе

генеральний директор української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості "Укрвинпром"

В Україні добігла свого кінця хвиля новорічних свят і багато хто від цього видихнув з полегшенням.

Адже окрім приємних зустрічей і подарунків, свята – це додаткові витрати.

Утім навіть у найскрутніші часи українці не відмовлять собі у незмінному атрибуті святкового столу – ігристому вині.

Купуючи ігристі вина, ви могли звернути увагу на позначку на етикетці пляшки "вино ігристе витримане".

Підприємства виноробної галузі уже більше 10 років так іменують свою продукцію.

Термін "витримане" застосовується для вин ігристих з витримкою в пляшках не менше 9 місяців. Цей метод є пляшковим методом шампанізації.

На сьогодні продукція підприємств витримується у пляшках від 1,5 до 3-х років і більше.

Така багаторічна витримка є затратною і впливає на високий рівень собівартості ігристого вина, виготовленого класичним методом.

Виготовлення ігристих вин також потребує вилучення коштів з обігу на багаторічну витримку.

Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства та спонукає до займу коштів, що збільшує витрати.

Вищезгадані фактори впливають на формування відпускних цін, тобто виникає постійна необхідність у їх поетапному збільшенні.

Не можна не врахувати постійний ріст цін на енергоносії, сировину, транспорт, паливо і основні комплектуючі, коливання курсів іноземних валют тощо.

Утім на формування ціни реалізації впливає не лише собівартість, але і база оподаткування. Суттєвим складником ціни є акцизний податок.

У країнах ЄС столове вино є продуктом харчування та не належить до підакцизної продукції.

І тільки у Франції, батьківщині шампанського, ставка акцизного податку дорівнює 9,35 євро за гектолітр, що відповідає 2 грн 99 коп. на 1 літр ігристого вина.

При цьому на 1 літр вина виноградного натурального столового ставка акцизного податку в Україні складає 0,01 грн, а на 1 літр вина ігристого, яке також виготовляється без додавання спирту етилового ректифікованого – 11,65 грн, що у 4 рази більше, ніж в Шампані (Франція).

Незважаючи на те, що вино ігристе – це також вино виноградне натуральне, тільки насичене діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів у пляшках або резервуарах.

На сьогодні ставка акцизного податку на пляшку 0,75 л складає 8 грн 74 коп. При цьому не забуваємо додати ПДВ 20% на акцизний податок.

Таким чином, на 1 пляшку ігристого вина 10 грн 50 коп. складають податки (тільки акцизний та ПДВ).

Це близько 12% від мінімальної ціни на ігристе вино, встановленої законодавством, яка становить 89 грн.

Нехитра математика підтверджує, що чинна ставка акцизного податку суттєво впливає на ріст цін на ігристі вина, що тягне за собою зниження реалізації готової продукції в торговельних мережах у зв’язку з невисокою купівельною спроможністю населення.

Відповідно до ратифікованої Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, ставки акцизного податку мають бути гармонізовані.

На практиці, як бачимо, українські виробники мають головний біль від нерозуміння акцизної політики, яка йде різко врозріз з європейською.

А платять за таку недогармонізацією законодавства українці зі своєї кишені, адже врешті-решт акцизна політика впливає на кінцеву вартість ігристих вин. І навіть попри це, українська виноробна продукція – гідний конкурент європейським винам за якістю та ціною.

Тому на святковий стіл не забувайте купувати вітчизняні напої. Адже так ви підтримуєте не лише виробників, але й тисячі українців, які задіяні у створенні вітчизняних автентичних продуктів.