Чим запам’ятався 2018 рік юристам

Щороку ми аналізуємо найбільш знакові зміни до законодавства, які впливають на роботу бізнесу, а отже — на роботу консультантів.

Якщо охарактеризувати 2018 рік одним словом, то ми б обрали "стабільність".

Однак певні знакові зміни все ж відбулися, тому розглянемо кожну з них та їх вплив на бізнес-процеси.

Монополія адвокатури

Чергові етапи судової реформи і законодавчі зміни у напрямі монополії адвокатури простимулювали додаткові вимоги до адвокатів. Юридичні компанії зробили ставку на "вирощування" молодих кадрів, своїх адвокатів, або на розширення штату з числа фахівців, які мають право займатися адвокатською діяльністю.

Цей фактор вплинув і на роботу юридичних відділів компаній, адже ті, хто не встиг отримати адвокатське свідоцтво, будуть змушені віддавати супровід судових справ на аутсорс.

Перевірки ДФС та податкова практика

Через регулярні зміни до плану-графіку проведення документальних планових перевірок ДФС (за рік внесено понад 600 підприємств), зовнішні юристи і юридичні відділи компаній змушені були реагувати на велику кількість "раптових" перевірок часом з недотриманням базових умов щодо початку і процедури їх проведення.

Це вплинуло на обсяги роботи адвокатів, які, оскаржуючи незаконність дій щодо зміни плану-графіку документальних перевірок і початку їх проведення, отримали успішну для бізнесу судову практику на рівні судів першої і другої інстанцій.

Змінилося і податкове законодавство. Імплементація плану BEPS — постійно у фокусі обговорення серед експертів. Два основні аспекти, які заклали фундамент для змін до законодавства, — підписання Мінфіном багатосторонньої конвенції про імплементацію деяких кроків плану BEPS, документ чекає на ратифікацію парламентом, та законопроект Мінфіну про імплементацію норм плану BEPS.

Корпоративний курс

Не пройшли не поміченими зміни до законодавства, що регулюють корпоративний напрямок. Це позитивно вплинуло на ринок M&A та інші послуги корпоративного управління. Йдеться про нову редакцію закону про товариства з обмеженою відповідальністю, корпоративні договори і механізми squeeze-out та sell-out.

Форс-мажорні зміни

Все, що відбувалося із законодавчим полем протягом року, не надто впливало на бізнес-процеси, але невідомо як вплине на ринок затверджений парламентом указ президента №393/2018 про введення воєнного стану. Дія цього стану викликає занепокоєння з багатьох причин, однак назвемо найголовніші.

По-перше, ускладниться логістика з клієнтами, які перебувають на територіях, де обмежена дія низки конституційних норм.

По-друге, незрозумілим лишається рівень загрози для приватних активів і навіть для персоналу компаній. Очевидно, пошук відповідей на ці виклики приведе до появи юридичних продуктів з надання захисту бізнесу та цивільному населенню.

Попри це, ми бачимо відновлення економічної активності, повернення уваги зовнішніх та внутрішніх інвесторів до ведення бізнесу в Україні. З боку держави у 2018 році ми спостерігали активну роботу АМКУ, ДФС та Генпрокуратури.

Судова практика

У нас в компанії ми спостерігаємо значне зростання портфоліо клієнтів судової практики з податкових спорів та митних питань. Це пов'язано як з активністю податківців, так і з бажанням бізнесу віддавати спори на аутсорс консультантам.

Ми виокремлюємо нову категорію спорів з трансфертного ціноутворення. Бачимо зростання кількості спорів з питань застосування концепції бенефіціарного власника та пільгової ставки податку на доходи нерезидентів.

Супровід у таких справ передбачає глибоке розуміння складової міжнародного оподаткування і застосування угод про уникнення подвійного оподаткування.

Індустрії

Стабільність розвитку та, відповідно, кількості запитів, як і раніше, притаманна фармакологічній індустрії, аграрному сектору, IT. Пожвавився ринок нерухомості.

Має свої тренди енергетика: unbundling перебуває на початковій стадії, юридична робота стосується відкритих газових аукціонів, впровадження систем комплаєнсу. Привабливими для інвесторів є газовий сектор та альтернативна енергетика.

Оскільки в Україні один з найвищих у Європі гарантований державою "зелений" тариф, який буде замінений на аукціонну систему, в інвесторів, які хочуть отримувати гарні прибутки, залишилося мало часу для побудови електростанцій.

У зв'язку з цим ми бачимо попит на послуги з придбання проектів відновлюваної енергетики. Це цікаво і зовнішнім, і внутрішнім інвесторам. Інтерес до ринку демонструють турецькі, китайські інвестори та представники скандинавських країн.

Також є перманентне відчуття, що "розігрівається" ринок IT, зокрема, технологія блокчейн. Ще кілька років тому про це майже ніхто не говорив, а зараз велику кількість продуктів та послуг намагаються створювати на основі блокчейну.

Будемо сподіватися, що фундамент змін, закладений у 2018 році, буде підмогою для бізнесу, простимулює більш злагоджену роботу державних органів і дасть змогу консультантам надавати юридичні послуги міжнародного рівня.