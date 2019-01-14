10 фактів, які варто знати про Укрзалізницю у 2018 році

В одному з інтерв’ю цього року мене запитали "Коли був золотий вік для Укрзалізниці". Я відповів, що цей період ще попереду.

Українська залізниця стає сучасною, максимально прозорою державною компанією в країні та є лідером у багатьох сферах.

Ми взяли курс на створення клієнтоорієнтованої ринкової компанії. 2018-й став роком ефективних змін, але певен, 2019-го ми темпи не збавимо.

1. Перші серед державних компаній почали купувати дизпаливо за формульною ціною. УЗ – найбільший споживач дизелю в Україні. Щороку ми купуємо близько 350 тис. тонн і витрачаємо на це мільярди гривень.

Тому для нас є важливим отримувати цю продукцію за максимально низькими цінами. Про так звані "схеми" на пальному казали багато.

У лютому Укрзалізниця зробила один з найважливіших кроків у боротьбі з корупцією: ми підписали перший договір на купівлю дизельного пального з застосування формульного ціноутворення.

Зміна ціни можлива лише з урахуванням світових котирувань на нафтопродукти.

Це перші в Україні формульні закупівлі серед державних підприємств, на яких заощадили десятки мільйонів. А головне – працюємо з гравцями ринку виключно за прозорими та зрозумілими правилами.

2. Дерегулювали вагонну складову залізничного тарифу. В 2018 році УЗ стала драйвером запровадження нових ринкових механізмів.

Після багатотижневих обговорень з ринком ми отримали можливість встановлювати ринкову вартість за користування своїми вагонами.

До цього тіньовий ринок використання вагонів компанії обраховувався мільярдами гривень, та вже за перший рік ми повернули ці кошти в компанію.

До цього, нагадаю, маржа між фіксованою та ринковою вартістю вагонів потрапляла до компаній-посередників або провокувала корупційні схеми всередині Укрзалізниці.

Наближення ціни до ринкової і усунення таким чином штучного демпінгу дозволило залучити інвестиції, що збільшили за неповний рік загальний робочий парк вагонів на понад 10 тис. одиниць.

3. Прозоре ціноутворення на Prozorro. У останній місяць 2018-го ціну за перевезення у вантажних вагонах Укрзалізниці ринок міг визначити під час першого аукціону Prozorro.Продажі.

Ми обіцяли зрозумілий і чіткий механізм формування ціни за перевезення у вагонах компанії.

Свої обіцянки виконали і реально втілили цей механізм. Аукціон та чіткі правила ліквідовують можливості для корупційних маніпуляцій.

Прогнозовано, що торги показали об’єктивну картину попиту на вагон, ціну якого клієнти визначили сам.

Ціну за користування одним вагоном за результатами торгів становила 1300 грн, тоді коли на початку року отримували менше 100 грн. Виручені кошти будуть направлені на оновлення рухомого складу компанії.

4. До роботи стали перші локомотиви General Electric. Для розуміння, останні нові магістральні вантажні тепловози компанія отримувала ще у 1994 році.

Нова тяга – надійна, ефективна, економічна в роботі, екологічна та комфортна для машиністів. О

дин новий локомотив економитиме компанії близько 10 млн грн на рік. Сьогодні 20 локомотивів серії GE Evolution уже в Україні, з них 15 почали перевозити вантажі.

5. Капітальне оновлення рухомого складу. В цьому році УЗ запустили масштабне оновлення вагонів та локомотивів.

Уперше за 25 років поповнили свій парк на майже три з половиною тисячі вантажних вагонів.

Такого обсягу не було чверть століття, востаннє такі показники були на початку 90-х років.

Найближчі плани – купити близько 5 тисяч нових вантажних вагонів за кошти ЄБРР, угода вже підписана.

Що важливо: цей кредит без жодних державних гарантій. Після підвищення у рейтингу Fitch це черговий сигнал для всього ринку: АТ "Укрзалізниця" – надійний партнер і стабільна компанія.

Капітально-відновлювальним ремонтом ми модернізували 126 пасажирських вагонів – і це знову таки рекорд останніх 7 років.

Підписані та фіналізовані документи і на придбання 54 пасажирських вагонів.

6. Швидкий залізничний трансфер до головного аеропорту "Бориспіль". Запуск Kyiv Boryspil Express дав змогу запропонувати бюджетне сполучення для пасажирів, а також значно знизити навантаження на автомобільний трафік до аеропорту.

Експрес має окупитися впродовж 10 років, що є непоганим терміном для проектів подібного масштабу.

Це стало вагомим вкладом у розвиток транспортної інфраструктури столиці. Від 30 листопада Kyiv Boryspil Express курсує до аеропорту "Бориспіль" із інтервалами в 35-40 хвилин, вартість квитка становить всього 80 грн, що значно дешевше, аніж таксі чи автобус.

При цьому вартість проекту склала лише 480 млн грн, і знадобилося для його реалізації лише 9 місяців, тоді як раніше йшлося про десятки мільярдів гривень.

7. Бескидський тунель. У травні цього року УЗ відкрила двоколійний Бескидський тунель — це ключова транспортна артерія країни, яка з'єднує Європу та Україну, зокрема, в плані вантажного сполучення.

Цим маршрутом іде понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

Старому тунелю було понад 120 років. Якби перестав функціонувати старий тунель, Україна втратила б принаймні 1,5—2 млрд грн на рік, а також можливість розширювати наш експортний потенціал.

Роботи над новим почались більше 10 років тому і у 2018-му перші поїзди вирушили новим двоколійним тунелем до Закарпаття і далі до Європи.

Для нас це важливий інфраструктурний проект, який показує, що Укрзалізниця спільно з країною може рухатися вперед.

Це не просто 1764 метри тунелю - відкрито наступні 1764 м до Євросоюзу.

8. Пасажирські перевезення. 2018 рік є роком стрімкого поліпшення сервісу та модернізації рухомого складу у пасажирських перевезеннях.

Ми зробили акцент на сполученні з країнами Європейського Союзу: як результат - зростання пасажиропотоку до ЄС удвічі.

Другий фокус – на сполученні зі східними регіонами. Цьогоріч у внутрішньому сполученні ми перевезли понад 55 мільйонів пасажирів, а це на 7% більше, ніж у 2017-му.

Нові маршрути, а їх більше 11, дозволили нам максимально оптимізувати логістику перевезень.

З важливих нововведень - новий підхід до прибирання вагонів, удосконалення процесу прання білизни, запуск пілота з повноцінного харчування у поїздах, покращення функцій онлайн-сервісу.

9. Укрзалізниця сьогодні в форпості державних підприємств, що реформують систему корпоративного управління.

Сформована та працює незалежна наглядова рада, проведено зміни до статуту Укрзалізниці, затверджено план реформи корпоративного управління.

Ми єдине підприємство в Україні, що має план середньострокових корпоративних змін компанії.

10. Ще з важливого у 2018-му: компанія піднялась у кредитному рейтингу до максимально можливого статусу – рівня суверена, здійснила рекордний за останні 5 років обсяг капітальних інвестицій – мова йде про практично 17 млрд, і це вдвічі більше показників минулого року, другий рік поспіль показуємо позитивний фінансовий результат.