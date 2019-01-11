Цифровізуйся або перестань існувати

Мир на пороге четвертой промышленной революции.

Облачные хранилища данных, беспилотные автомобили, умные здания и города, 3D-печать — это происходит с нами уже сегодня.

Вопрос о том, следовать ли за мегатрендом цифровизации, не стоит. Следовать, стараться быть в первой волне и не терять времени на вчерашние технологии.

О цифровизации на пальцах

Еще десять лет назад не существовало не то что смартфона, но и такого понятия. Сейчас мы не можем без него выйти из дома, ведь он — ключ в цифровой мир, в котором каждый проводит много времени и хранит много информации.

В целом же цифровизация улучшает процессы с использованием современных технологий. Конечным результатом здесь является позитивный бизнес-кейс: оптимизация времени, пространства, затрат и ресурсов.

Об участии в цифровой революции

Цифровизация дает бизнесу множество дополнительных возможностей. Он должен их использовать, если хочет выжить в эпоху перемен, а не кануть в Лету.

За примерами не нужно далеко ходить. Полагаясь на свои лидерские позиции, всемирно известная компания Kodak в свое время решила не переходить с пленки на "цифру". Это было неверное решение, ведь цифровая революция добралась до рынка фотоаппаратов и смела олдскульных производителей, как цунами.

О долгосрочном планировании

Если еще пару лет назад о проектах в области цифровизации говорили лишь в контексте развитых стран, то сейчас цифровизация уже повсюду.

Соответственно, предпринимателям и владельцам бизнесов следует думать не на перспективу трех-пяти лет, а менять свое предприятие на поколение вперед: внедрять диджитал-системы, передовое программное обеспечение и умное оборудование, словом, получить возможность проектировать и тестировать новые продукты в цифровой среде без издержек, расхода ресурсов, брака.

Об украинских реалиях

Украина — не изолированный остров, наша экономика соединена с другими экономиками. Пять лет назад мы совершили разворот в сторону развитых и технологичных европейских, дальневосточных и ближневосточных рынков. Разумеется, это приводит нас к необходимости внедрять цифровые технологии.

По факту Украина находится на пороге третьей промышленной революции с самым низким в Европе показателем автоматизации. Никто не станет ждать, пока украинские предприятия модернизируются. Если они не будут меняться прямо сейчас, они не смогут завоевывать другие рынки и даже не удержатся на своем.

Речь идет не о том, чтобы сначала осуществить третью цифровую революцию, а затем приступить к четвертой. Украине требуется перепрыгнуть через ступеньку.

О наших передовиках

Самыми прогрессивными, с моей точки зрения, являются украинские машиностроительные предприятия. Еще одна передовая отрасль — аддитивное производство, то есть изготовление компонентов методом 3D-печати.

К примеру, в институте Патона производят сверхсложные компоненты для авиационной промышленности с использованием станка, который управляется при помощи технологией Sinumerik Siemens. Цифровизация осуществляется и на заводе Антонова. Там внедряется система NX для улучшения процесса производства, ведь в авиационной промышленности цена ошибки очень высока.

В виртуальном мире каждый элемент имеет своего цифрового двойника, который позволяет не только визуализировать, но и смоделировать физические и механические свойства детали, провести различные симуляции и тесты.

Об основных барьерах

Мы в Siemens провели небольшой опрос среди наших клиентов. В том числе мы попросили ответить на вопрос, что мешает им начать цифровизацию.

На первое место вышла сложность, ведь цифровизировать необходимо каждое звено создания добавленной стоимости. На втором месте оказался дефицит специалистов, на третьем — психологическая неготовность менеджмента и персонала. Финансовый барьер неожиданно расположился на последнем месте.

О цене вопроса

Цифровизация — это позитивный бизнес-кейс для любого предприятия. Инвестируя, скажем, миллион, нужно понимать, что через несколько лет эта инвестиция вернется в десятикратном размере.

Более того, частью цифровизации является кибернетическая безопасность. Можно ли определить, сколько стоит кибербезопасность и безопасность вообще?

Безопасность непреложна и не имеет цены, а вот прорехи в безопасности чреваты огромными финансовыми потерями. Полтора года назад атака вируса Petya остановила работу многих предприятий на несколько дней и даже недель. Уверен: если подсчитать совокупные убытки в стране, размер будет чудовищным.

Время раздумий и сомнений прошло. Реальность такова: цифровизируйся или перестань существовать. Третьего не дано.