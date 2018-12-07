Нова ера у проведенні нафтогазових аукціонів

Україна впевнено крокує до відкритих та прозорих нафтогазових аукціонів, які будуть цікаві як вітчизняним, так і іноземним інвесторам.

Практика подвійних стандартів, коли ділянки надавалися поза торгами зникає, натомість нас чекають конкурентні змагання з продажу спецдозволів на користування надрами.

Що зроблено на цьому шляху?

За два роки уряд успішно виконав 90% завдань Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року.

Було прийнято 5 профільних законів та низку урядових актів, що є необхідними передумовами або фундаментом для зростання газового виробництва.

Наразі можна з упевненістю стверджувати, що ключове базове законодавство – повністю готове.

Було впроваджено стимулююче оподаткування для буріння нових газових свердловин із забезпеченням незмінності рентних ставок до 2023 року, введено децентралізацію ренти – відрахування її частини на користь місцевих громад.

Кардинально спрощено дозвільні процедури шляхом скасування понад 15 погоджувальних обтяжень та полегшення доступу до земель.

Крім того, обов’язковими для видобувачів стануть міжнародні стандарти звітності EITI. Це має посилити прозорість галузі, дисциплінуючи її гравців та розвіюючи міфи навколо індустрії.

Саме завдяки цим реформам 2018 рік стане знаковим. Кількість закладених нових свердловин приватним сектором зросла на 72% за 9 місяців цього року (сподіваюсь, що їх більшість виявиться успішною), а добове виробництво Укргазвидобування сягнуло рекордної позначки у 43 млн куб. м вперше за 9 років.

Очікуємо, що за підсумками року видобуток перевищить 21 млрд куб. м, що на 500 млн куб. м більше минулого року. Відповідно, й менше буде закуплено імпортного газу.

Нарешті уряд удосконалив правила доступу до надр. Це той крок, який десятиліттями не наважилася зробити влада за всі часи.

По-перше, прибрано останній неприродній поза аукціонний механізм надання нових нафтогазових ділянок у користування. Крапка. З 2019 року всі нові ділянки можуть отримати свого власника лише шляхом торгів.

По-друге, запроваджено онлайн-аукціони на платформі ProZorro, яка отримала численні міжнародні антикорупційні нагороди. Починаючи з листопада усі торги стають анонімні, а процедуру бюрократичних погоджень значно спрощено.

По-третє, відкрито доступ до геологічної інформації та лібералізовано її обіг. Ці прогресивні зміни сприятимуть оцифруванню державних баз даних та створенню електронної data-room для швидшого залученню інвесторів до розвідки вуглеводнів, як це відбувається у провідних країнах світу.

З метою пошуку партерів приватний бізнес також готовий відкривати свої дані – першою цією можливість скористалася Полтавська газонафтова компанія, яка розмістила у себе на сайті відповідні описові матеріали.

Варто зазначити, що ці довгоочікувані речі забезпечили міцний фундамент для проведення абсолютно нових міжнародних нафтогазових аукціонів із залученням вітчизняних та іноземних інвесторів.

6 грудня Держгеослужба оголосила перший нафтогазовий раунд і запропонувала 10 ділянок загальною площею 1,81 тис. км2. Визначення переможців відбудеться через 90 днів шляхом онлайн-торгів на електронній платформі ProZorro.Продажі.

Усі ділянки знаходяться в межах добре досліджених нафтогазових басейнів з розгалуженою газотранспортною інфраструктурою та проведеними сейсмічними дослідженнями.

Вперше опис ділянок розміщено у відкритому доступі англійською мовою із зазначенням проведених сейсмічних та бурових робіт, детальними картами площ та газотранспортної інфраструктури.

Більш детально з інформацією можна ознайомитися на відкритому порталі www.goukrainenow.com

Крім цього, кожна ділянка передбачає мінімальні вимоги до пошукової програми робіт – інтерпретація сейсміки, проведення нових сейсмічних досліджень та буріння свердловин. Це має сприяти більш ефективній розробці надр та запобігати появі "сплячих" ліцензій.

Паралельно триває робота Міненерговугілля з погодження конкурсних умов щодо висунення 12 ділянок для укладання угод про розподіл продукції.

Разом пропозиція з боку держави може сягнути 40 нафтогазових ділянок протягом 2019 року, що стане безперечним рекордом.

Від проведення нафтогазових аукціонів виграє не лише галузь, а й держава. І цьому підтвердження - проведений у жовтні традиційний аукціон, який відбувся після тривалої 677 денної паузи.

У результаті торгів при початковій вартості лота у 3,5 млн грн ціна зросла у понад 4 рази – до 15 млн грн. Без сумніву, це не межа – цифри можуть бути у рази вищими!

Важливу роль у цьому відіграватиме не лише злагоджена роботи Держгеослужби та Міненерговугілля з маркетингу пропозиції за підтримки вищого керівництва держави, але й конструктивна позиція місцевих облрад, які уповноважені погоджувати ділянки перед початком їх надання у розробку.

Це критичний момент, який не має стати перешкодою, адже від нього залежить прихід інвесторів у галузь, збільшення добробуту місцевих громад та досягнення енергонезалежності у найближчому майбутньому.