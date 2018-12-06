Полетіли! Україна повинна збільшити авіаперевезення з Китаєм

В ноябре Степан Кубив, вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли, встречался с китайским коллегой Лю Хэ.

Одной из тем, которая обсуждалась на встрече была перспектива возможного создания зоны свободной торговли с Поднебесной.

После этой новости в СМИ появились десятки новостей о необходимости и целесообразности увеличения нагрузок на пассажирские авиаперевозки между двумя странами.

Впрочем, имеет ли это место быть в реалиях сегодняшней Украины — большой вопрос.

Что же мешает увеличению пассажиропотока между двумя странами и может ли само по себе увеличение авиаперевозок повлиять на развитие украинско-китайских торгово-экономических отношений?

Причин и ответов на этот вопрос несколько. Корень проблемы, как не удивительно, даже в этом вопросе упирается в северного соседа Украины — Россию.

Китай и РФ имеют соглашение, по которому в неделю над территорией РФ может пролетать не более 100 самолетов китайских авиалиний.

И китайские авиакомпании выбирают себе наиболее прибыльные и загруженные маршруты в европейские столицы, куда ежегодно выезжают миллионы китайских туристов и бизнесменов.

Кто бывал в аэропортах Лондона, Мюнхена, Франкфурта, Парижа, тот обращал внимание на огромное количество китайских граждан, даже объявления о посадках на рейсы в Китай идут на китайском языке.

Почти весь мир упростил или отменил визовый режим с Китаем, привлекая десятки миллионов китайских туристов. Китай стал страной номер один в мире по выездному туризму.

А что Украина? Страна, чиновники которой часто называют Поднебесную одним из наиболее перспективных регионов, по прежнему остается глубоко закрытой для китайцев.

Миграционная служба Украины по-прежнему считает Китай страной с потенциальной угрозой нелегальной миграции, а органы власти, отвечающие за сотрудничество в сфере туризма, почти за 27 лет отношений с Китаем так и не запустили в работу меморандум по организации группового туризма.

Не стоит забывать и о том, что китайцы очень прагматичны. Многие из них рассматривают путешествие в другую страну как возможность наладить свой собственный бизнес.

Китайцам реально сложно наладить свой бизнес, не говоря уже про осуществление инвестиций в страну, в которой экономическая нестабильность, военное положение, коррупция, рейдерство, отсутствие нормального законодательства по льготам и вывозу валюты за рубеж.

Надо отметить, что в ближайшие десять лет туристический поток из Китай может достигнуть 10 млрд чел., которые потратят в поездках, а значит оставят в экономиках многих стран примерно 500 млрд долларов.

Но китайские авиакомпании не видят среди этих стран Украину и считают пассажиропоток между двумя странами крайне низким.

Эту нишу может развивать МАУ за счет транзитных авиаперевозок. Ведь даже сейчас они составляют больше 60% от пассажиропотока.

Наладив перелеты в Шанхай и Гуанчжоу, увеличив количество рейсов в Пекин, сделав удобные стыковки и время прилетов в Китай, оптимизировав цены на авиабилеты, украинская авиакомпания может значительно нарастить поток пассажиров.

Скажется ли это на увеличении товарооборота между Украиной и Китаем? Думаю нет. Для этого нужна либерализация визового режима, стабилизация экономики, совершенствование законодательства и другие системные изменения в стране. Китай - системная страна и работать с ней надо системно.

Наши соседи движутся навстречу Китаю. Беларусь отменила визовый режим для граждан КНР, Грузия подписала соглашение о зоне свободной торговли. Нам, к сожалению, до этого далеко.

А нужно не бояться Китай. С ним нужно работать.