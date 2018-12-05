Чи вийде ЗАЗ з коми

Вчера Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по восстановлению платёжеспособности одного из последних оставшихся в живых автостроительных заводов Украины – ЗАЗа.

Что случилось?

Ничего неожиданного. После многолетних попыток менеджмента вытащить завод из кредитной ямы, кредиторы не выдержали и обратились в суд.

Откуда взялись кредиты? Дело в том, что в начале 2000-х абсолютное большинство украинских заводов (если, конечно, их владельцы и менеджмент планировали продолжать работу) остро нуждались в модернизации и реновации производства.

Бывшим советским гигантам надо было переориентироваться на другие рынки, другую продукцию - современную и конкурентную.

Естественно, на это нужны были деньги. А поскольку заёмные средства в национальной валюте всегда были очень дорогими, все стали активно брать кредиты на международном рынке – в долларах.

В период глобального экономического кризиса 2008-го произошла первая волна девальвации гривны: взятые по курсу 1:5 кредиты пришлось отдавать по 1:8. И все бы ничего, если бы в 2013-2014 не произошло то, что произошло.

Если разобрать ситуацию на примере ЗАЗа, то завод заимствовал 125 млн долларов по курсу 8 (примерно миллиард гривен), а отдавать должен был те же 125 млн долларов, но уже по курсу 26/28 – то есть 3,25 миллиарда гривен. Стоит ли говорить, что это – нерешаемая задача?

Даже с учётом дополнительного финансирования со стороны материнской корпорации (на сегодня это порядка 420 млн грн), многочисленных оптимизаций, длительных переговоров с кредиторами с целью реструктуризировать долг и/или получить отсрочку выплат, антикризисных мер, призванных дать бизнесу шанс на выживание.

Кто виноват?

Тут можно было бы долго и вдохновенно рассуждать о некомпетентности менеджмента и его неверных решениях (как это любят у нас делать), если бы рядом с ЗАЗом успешно функционировал десяток других автозаводов. Но, увы. Все они стоят – или останавливаются – один за другим.

Сначала ЛАЗ, за ним КрАЗСЗ, совсем недавно стало известно о банкротстве КрАЗа.

Причин тому множество: от отсутствия внятной стратегии развития отечественной промышленности до потери внешних рынков (крупнейшим была Россия), от массового безналогового ввоза подержанных машин из Европы до экспансии дешевых новых автомобилей из стран постсоветского пространства (например, из Узбекистана), правительства которых как раз активно субсидируют собственный автопром.

Внутренний рынок новых автомобилей фактически убит, внешние закрыты – по разным причинам.

А если изложить позицию наших властей в трех словах, то этими словами будут "не до того". Ну не является промышленность и ее развитие – точнее, уже спасение – государственным приоритетом. К большому сожалению.

Куда бежать?

В своё время, куда мы только не бегали. Неоднократно обращались к властям с просьбами обратить внимание на ситуацию в промышленном секторе, помочь предприятиям – разумеется, не только ЗАЗу – пережить последствия кризиса и создать условия, позволяющие производству хоть как-то жить и развиваться.

Власти нас упорно не слышали и продолжали бездействовать. В течение многих лет фискальная нагрузка в стане распределялась крайне неравномерно – на промышленность в среднем приходилось 17,3%, на торговлю и финансовый сектор – 8% и 6% соответственно.

Что привело к вымыванию средств из сектора промышленного производства в пользу торгово-финансовой сферы и, как следствие, к деградации производственного потенциала Украины.

Ели банкиры и торговцы – при неблагоприятных условиях – могут быстро перестроиться, относительно легко поменять локацию и специфику деятельности, то вот заводам, особенно гигантам, деваться некуда.

Только пытаться выживать – изо всех сил и с использованием всех доступных средств и методов. Помощи, как оказалось, ждать неоткуда.

Мы не дождались никаких системных решений власти – ни господдержки, ни снижения (пусть временного!) фискальной нагрузки, ни предоставления кредиторам госгарантий по долговым обязательствам отраслеобразующих предприятий, ни введения налоговых преференций для банков за списанные или частично списанные кредиты.

Что делать?

Со своей стороны мы сделали все. Поддерживали ЗАЗ на "аппарате искусственного дыхания", несколько лет, предпринимали сверхусилия и до последнего верили в чудо. Но его не случилось.

Теперь остаётся надеяться, что в ходе судебной процедуры кредиторы придут к консенсусу, примут конструктивные решения и ЗАЗ – единственный украинский автозавод полного цикла – пойдёт по пути финансовой санации и в итоге сможет возобновить выпуск автомобилей.

Сегодня у завода для сохранения производства есть все: технологии, оборудование, квалифицированные специалисты, необходимые договора, лицензии и разрешения.

К сожалению, также есть и неподъемные долги, возросшие по причинам, от завода не зависящим. Эту проблему надо решать. Потерять такой кусок производственного потенциала страны мы просто не имеем права.