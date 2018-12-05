АПК та IT, які змінюють країну

Я проработал в Украине более 20 лет.

Впервые приехал в Киев из родной Австрии в феврале 1988 года и у меня был культурный шок.

Тогда еще были времена Советского Союза, и единственный цвет, который запомнился, был серый.

В городе не было нормальных магазинов, ресторанов. Первая мысль: куда я попал?

К началу 2000-х Киев очень поменялся и я обрадовался контракту в Украине. Здесь я чувствовал себя очень комфортно. Тут были ответственные партнеры, с которыми мы могли разговаривать на одном языке.

В результате рост бизнеса Syngenta в Украине был феноменальным: с 2001 года — в 26 раз. Страна стала ведущим экспортером зерна, сельхозпроизводство выросло в разы. Мы начинали строить бизнес с командой 24 человека, сейчас у нас работает 360 человек.

В начале 2000-х было трудно быстро найти хороших кандидатов на должности. Вопрос кадров всегда был вызовом, но тогда было особенно нелегко. Например, одну из позиций мы закрыли только через год.

За это время квалификация украинских сотрудников выросла и сейчас конкуренция за профессионалов на рынке очень высокая.

Когда я приехал в Украину, техника на полях украинских фермеров была больше похожа на металлолом. Как агроном я испытал шок.

Если вы посмотрите на технологии и сельхозтехнику средних агрохозяйств сейчас, то увидите колоссальные изменения и поймете перспективу увеличения урожая еще в два раза. Вопрос в том, куда и как его реализовать.

Я не ожидал 18 лет назад, что прогресс будет таким быстрым. В Украине сельское хозяйство формирует 13-16% ВВП в зависимости от года. АПК здесь — это настоящая "махина". В европейских странах сельское хозяйство составляет 2-3% ВВП. Хорошо это или плохо? Однозначного ответа нет.

В любом случае нужно искать новые возможности для синергии сельского хозяйства. Например, с IT-отраслью. Украина — одна из стран, которая может кормить мир и где живет много талантливых айтишников.

Syngenta, к слову, недавно открыла в Киеве "Лабораторию цифровых инноваций" (Digital Innovation Lab). Мы гордимся тем, что в результате непростого конкурса среди стран в ЕС для запуска шестой лаборатории была выбрана именно Украина. Финалистами стали Румыния и Украина, и руководство выбрало последнюю как раз из-за синергии АПК и IT в стране.

Аналогичные проекты успешно функционируют в США, Китае, Индии, Сингапуре и Великобритании.

IT-отрасль в Украине развивается очень динамично, растет пул талантливых экспертов, а украинский digital-бизнес сам становится трендсеттером в области, часто опережая по уровню качества и креатива многие другие европейские страны, в частности Восточной Европы.

Кроме того, цифровые технологии ускоряют трансформацию сельского хозяйства и выводят его на качественно новый уровень.

Syngenta уверена, что лаборатория в Украине станет площадкой полного цикла разработки в digital-агро, способной быстро и качественно предоставлять свои сервисы.

При этом многие компании с иностранными инвестициями все же имеют некий скептицизм в отношении Украины: нестабильная политическая ситуация, коррупция в стране не исчезла, часть законов не работает или не имеет смысла.

Украина должна еще многое сделать, но прогресс уже есть и я его ощущаю. Да, нам еще далеко до идеальной страны, но даже Швейцарии еще до этого далеко. Я вам скажу как австриец, где демократию начали строить после Второй мировой войны, что Австрии тоже не хватает многих качественных реформ.

Украинский народ не инертный. Конечно, всегда хочется быстрых изменений, но Украина — молодая страна. Главное — не останавливаться на достигнутом и каждый день предпринимать правильные шаги для улучшения ситуации вокруг.