Як забезпечити конкуренцію в альтернативній енергетиці

Відновлювана енергетика стоїть на роздоріжжі.

З одного боку, сектор тільки-но почав розвиватися.

Лише за 2018 рік введено в експлуатацію близько 600 МВт потужностей, а це понад 600 млн євро, інвестованих українськими та іноземними компаніями.

З іншого боку, перегріті "зелені" тарифи, дохідність понад 20% і зростання обсягу генерації з ВДЕ ставлять слушне питання: чи повинен це оплачувати споживач?

За таких умов ризик дефолту ринку суттєво зростатиме, і вже зараз банки, особливо міжнародні, не готові активно фінансувати нові сонячні проекти.

Крім того, навіть найвищі у Європі українські "зелені" тарифи поки не призвели до ажіотажу та довгої черги європейських інвесторів.

Дискусія енергетиків, фінансистів та інвесторів точиться навколо формату запровадження аукціонів. Списи ламаються навколо термінів їх запровадження, максимального рівня зниження тарифів, перехідного періоду.

Це важливо, але без забезпечення реальної конкуренції на аукціонах зниження "зеленого" тарифу не буде, навіть навпаки — його закріплять на 20 років.

Щоб забезпечити конкуренцію в альтернативній енергетиці, потрібно виконати три ключові завдання.

Перше. Через адекватний формат договору з гарантованим постачальником забезпечити можливість залучення проектного фінансування в Україні та за кордоном. Поки гарантований постачальник не бачить банку як партнера в проекті, а на практиці банки фінансують до 70% його вартості, доступ до дешевого фінансування, а отже, і меншого тарифу буде залишатися обмеженим.

Друге. Захистити права інвесторів на справедливий суд, в тому числі на міжнародний арбітраж. Це дозволить багатьом міжнародним енергетичним компаніям прийти до нас на аукціони і суттєво конкурувати за розмір тарифу.

Аналогічні норми були передбачені в законі про приватизацію, який підтримали і уряд, і парламент, і міжнародна спільнота.

Третє. Забезпечити стабільність регуляторного поля, особливо в період структурної реформи ринку електроенергетики.

Зараз нема відповідей на питання, якою буде ціна електроенергії на новому ринку, як працюватиме ринок балансуючих потужностей, хто буде гарантованим покупцем і чи буде він вчасно створений. Тож ці ризики будуть закладатися в ціну.

Тому ось що важливо розуміти членам парламентського комітету з ПЕК та народним депутатам, які обговорюють закон: без конкуренції суттєвого зниження "зелених" тарифів на аукціонах не буде.

Без нормальних правил гри ніхто, крім локальних монопольних гравців, які звикли працювати в таких умовах, на конкурси не прийде. Результат буде очевидним: дорога "зелена" енергія за кошт споживача і висока дохідність для тих, хто вміє маневрувати в каламутній воді.