Робота "Укрзалізниці" — проблема для європейських сусідів

К концу года хаос на "Укрзализныце" (УЗ) опять создал критическую ситуацию со снабжением металлургических комбинатов Чехии, Словакии и других стран Центральной Европы.

Американская корпорация "ЮС Стиль" (US Steel), которая является владельцем завода в восточнословацком городе Кошице, была вынуждена обратиться к правительству в Киеве.

Это не первый раз в 2018 году, когда европейские долгосрочные клиенты украинских горнодобывающих комбинатов были вынуждены обратить внимание украинского правительства и президента на проблемы, которые создает работа УЗ украинскому экспорту.

Очень сложная ситуация с поставками товаров из Украины в Европу по железной дороге в направлении Польши, Словакии и Венгрии была весь уходящий 2018 год.

Особенно чувствительно это отражалось на поставках всех видов сырья как раз для металлургических комбинатов этих стран.

Проблемы имели не только торговые партнеры украинских экспортеров, а также и те, которые пользовались транзитом по ж/д Украины.

Надо напомнить, что экспорт товаров по железной дороге - не только сырья, и не только для металлургии - приносит Украине регулярно каждый год немалые валютные поступления.

Ситуация, которая сложилась в этом году в Украине, очень насторожила европейских клиентов. Проблемы УЗ - глубокие и системные.

Всем понятно, что они не возникли в этом году и не могут решаться быстро. Но очень обеспокоивает подход, когда решение оперативных проблем принимается выборочно в пользу некоторых клиентов, но в ущерб других.

Также в решении ситуации не помогают "советы" из Киева, которые предлагают чехам и словакам отработанные ж/д транспортно-логистические маршруты из Украины через Чоп и Ужгород заменить на транспорт через порты на Балтике или по Дунаю.

Очевидно, что транспорт в объезд намного повышает расходы, и таким образом снижает конкурентоспособность украинских товаров.

В этой ситуации абсолютно не понятно, как Украина хочет стать надежным звеном в транспортном коридоре между Китаем и Европой.

Если украинская ж/д не способна обеспечить регулярный транспорт (экспорт) украинских товаров, как она может потом обеспечить транзит товаров между Восточной Азией и Европой? Какой смысл имеют все эти совещания и планы, если транспорт по железной дороге на Польшу, Словакию или Венгрию становится для бизнеса настоящей рулеткой?

Украина от своих европейских партнеров ожидает быстрого открытия рынков и включение в общий транспортный и энергетический рынок ЕС.

Киев получает уже большую поддержку реверсом газа из Европы через газопроводы своих соседей. Поэтому вполне естественно, что эти соседи ожидают от Украины профессиональную работу ее транспортной инфраструктуры.

Ожидают, что ее железнодорожники будут внимательно относиться к своим обязательствам по перевозке товаров, и не будут повторно создавать кризисные ситуации на предприятиях соседних стран