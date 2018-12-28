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Успішний рік: як змінювався ринок побутової техніки в Україні?

Успішний рік: як змінювався ринок побутової техніки в Україні?

Український ринок побутової техніки виріс приблизно на 18% за 10 місяців 2018 року. Які чинники впливали на зростання? (рос.)
П'ятниця, 28 грудня 2018, 12:25
Сергій Максімов
генеральний директор ТОВ "БСХ Побутова Техніка"

2019 год стал вторым подряд удачным годом для производителей бытовой техники. Украинский рынок вырос приблизительно на 18% за 10 месяцев.  Доля нашей компании оценивается в 10% и это очень неплохой показатель.

В сегменте крупной бытовой техники рост рынка в Украине составил 29% в гривневом эквиваленте, а мелкой бытовой – 11-12%.

В 2018 году наша компания открыла 10 магазинов в Киеве и регионах, а в 2019 году планирует сохранить общую тенденцию роста. 

Мы надеемся, что в 2019 году рост украинского рынка бытовой техники составит около 10-15%, включая курсовые колебания, что позволит превзойти докризисные показатели 2014 года.

Что стало основным драйвером роста? Отложенный спрос на бытовую технику во времена кризиса. Люди попросту истосковались по покупкам, которые связаны с обустройством дома и комфортом.

Рост рынка в Украине сопровождался большим количеством кредитных покупок. Потребительские кредиты драйвили рынок в этом году.

Основным фактором влияния на рынок бытовой техники в мире является торговая война между США и Китаем.

Китайский рынок впервые показывает падение на 2,5% за последнее десятилетие.

Ослабление еврозоны повлияло на продажи в Германии. Рынок этой страны также просел на 2,5%.

При этом интенсивно растут рынки Чехии, Словакии, Польши. В частности, продажи в соседней Польше показали рост в 6%.

Какие категории бытовой техники росли, а какие падали на рынке Украины?

Самыми большими сегментами на рынке крупной бытовой техники остаются холодильники и стиральные машины (по трети рынка каждая), при этом самые большие темпы роста показывали новые категории – сушильные машины и посудомоечные.

И это позитивный тренд, потому что насыщенность рынка холодильников в Украине сегодня – у 98-99% домохозяйств, а посудомоек – только 4-5% (в Германии – 80%). И если они показывают рост, значит, растут доходы населения. А в этом сегменте доля наших брендов – 48%.

Касаясь результатов продаж в "черную пятницу", то по рынку бытовой техники прирост составил 50% по сравнению с предыдущей неделей, а выигрыш в цене для покупателей составлял от 20% до 40-50%.

При этом скидки на технику были реальными, т.е. и производитель, и торговые сети отказались от маржи.

Продажи холодильников показали рост до 200%, пылесосов – 179%. В целом пылесосы – это самая крупная категория в сегменте мелкой бытовой техники (25%), а на второй позиции - мультиварки, но с большим отрывом – 12%".

Несмотря на удовлетворительный год в части продаж, есть один из ключевых вопросов, который остается нерешенным уже несколько лет. Речь о теневом рынке бытовой техники.

По данным Европейской бизнес ассоциации, он составляет около 20% от оборота. Мы, к сожалению, пока не можем говорить о сокращении этих объемов контрабанды. И мы видим на украинском рынке "серую технику".

Этот вопрос нужно решать на законодательном уровне.

Наше государство теряет поступления в бюджет от таможенных услуг, уплаты НДС и налога на прибыль.

Несмотря на этот фактор, мы ожидаем, что 2019 год будет еще одним успешным годом для Украины и правительство обратит внимание на проблемы отрасли.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
техніка

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