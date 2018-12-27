Торгівля контрабандою йде в онлайн

Прем'єр-міністр недавно заявив про необхідність боротьби з контрабандою і вказав на найбільш поширені схеми незаконного ввезення товарів в Україну.

Серед них — оформлення вантажних автомобілів як порожніх, перетин кордону великою групою осіб ("піджаки"), які частинами переносить велику партію товару, підміна документів, що здешевлює реальну вартість товару.

Крім того, використовуються "шостий" метод розрахунку митної вартості, який дозволяє приховувати "сірий" імпорт, та офшорні компанії, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду товар нібито повертають за кордон.

Згідно із звітом Єврокомісії, у 2017 році митні органи на кордонах ЄС вилучили понад 31 млн контрафактних товарів на 580 млн євро. При цьому внаслідок порушення митних правил та контрабандного імпорту бізнес зазнає збитків. За даними Державної прикордонної служби, Україна щорічно втрачає 4 млрд дол.

"Чорний" та "сірий" імпорт шкодить усім галузям економіки України. Наприклад, понад 50% автомобільних шин ввозиться в країну нелегально. Частка контрабанди на ринку плоских панельних телевізорів становить 9-10%, холодильників і пральних машин — 10-15%, телефонів, смартфонів і ноутбуків — 15-20%.

За останніми звітами уряду, боротьба з нелегальним ввезенням товарів дає результати: реалізація плану боротьби з контрабандою щодня приносить державному бюджету понад 400 млн грн. Однак залишається проблема продажу незаконних товарів в інтернеті, яку держава повинна оперативно вирішити.

"Сірий" та "чорний" імпорт має конкурентну перевагу у будь-якій галузі економіки. Ця перевага — необґрунтовано низька ціна. Кордон для такого ввезення товарів настільки прозорий, що митні збори, які обов'язково сплачують законослухняні імпортери, ніяк не впливають на собівартість товару.

Близько 80% незаконно ввезених в Україну товарів реалізується онлайн. Так ділку легше сховатися за офіційним брендом та уникнути правової відповідальності — при реєстрації сайту не потрібно надавати відомості про його власника.

Покарати порушника неможливо через складність його ідентифікації. Отже, слід впроваджувати нові методи боротьби з продажем контрабанди через інтернет.

Найефективніший спосіб — заборона на використання торгової марки офіційного виробника, що дозволить зупинити роботу до 90% онлайн-торговців у досудовому порядку і розчистити майданчик для реалізації продукції офіційних представників.

Держава повинна якомога швидше врегулювати обіг товарів за допомогою механізмів, які не дозволять розростатися ринку незаконного імпорту. В іншому випадку це може стати непереборною перешкодою для зближення України з ЄС, адже країна з мільярдними оборотами контрабанди в Європі не потрібна.