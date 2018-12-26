Цифровізація бізнесу: як Україні встигнути за світовими трендами
Двадцять років тому у світовому топі компаній за ринковою капіталізацією була лише одна з IT-сфери.
Сьогодні в першій п'ятірці цього переліку – тільки tech-бізнеси, більшості з яких, до речі, якраз близько 20-ти років.
Діджитал-трансформація – природний процес розвитку соціуму і бізнесу. Цей еволюційний етап особливий – прибирає бар'єри і глобалізує ринок.
Тепер ми спілкуємося, вчимося і конкуруємо вже не один з одним, а з іншими країнами, ринками, спільнотами.
Успіх або провал у цій гонці розділить світ на два табори: країни – обізнані лідери, які створюють визначальні для майбутнього цінності та інновації; і суспільства – рядові споживачі, які плетуться в хвості цивілізації.
Перескочити з другого кластера в перший буде практично неможливо.
Важливо не відстати саме зараз, дати нашому суспільству й Україні можливість створювати і захоплювати, а не споживати і наслідувати.
Гарна новина для нас – сучасний світ влаштований так, що навіть країни, які тільки стають на цей шлях, мають рівні шанси з тими, хто давно ним йде.
Погана – якщо ми не будемо рухатися в цьому напрямі швидше за інших, то програємо.
Чи є шанс у нашої країни наздогнати таких світових лідерів діджиталізації, як Сінгапур, Швеція, чи ми вже безнадійно відстали?
Сказати, що цифрова трансформація в нашій країні не відбувається, не можна. Багато кроків у цьому напрямі вже зроблені.
ТОП-3 досягнення України на шляху до цифровізації бізнесу
По-перше, більшість українських бізнесів уже "приміряли" на себе інтернет-продажі.
Їхня частка в українському рітейлі – близько 4%, середньосвітовий рівень – 16%. А значить нами пройдена лише невелика частина шляху.
Показово, що в світову п'ятірку лідерів зараз входять компанії, які працюють винятково чи переважно у e-commerce.
По-друге, змінився наш рекламний ринок. На початку 2000-х головним рекламним каналом було ТВ.
Інтернет як середовище просування повільно, але впевнено відвойовував свою частку.
У 2017 році вперше в історії витрати компаній на інтернет-рекламу перевищили витрати на ТВ- і зовнішню рекламу.
Третє – комунікація зі споживачем за допомогою цифрових каналів. Цей тренд рухають самі ж клієнти. А ті компанії, які не готові реформуватися під їхні запити або роблять це повільно, поступово втрачають своїх клієнтів.
Але крім позитивних змін є фактори, що гальмують діджитал-трансформацію України і тим самим тримають її у хвості цифрових рейтингів.
ТОП-3 перешкоди в Україні для цифровізації бізнесу
Почнемо з того, що держава не стимулює підприємців змінювати бізнес-процеси. Хоча саме вона повинна стати драйвером подібних змін.
Відмінний приклад того, як держава здатна це робити – система електронних державних закупівель ProZorro і система електронних аукціонів ProZorro.Продажі. А також переведення податкових накладних із паперового в електронний вигляд.
Ще один фактор стримування – внутрішні бізнес-процеси українських компаній не є пріоритетом самого бізнесу.
Компанії завжди орієнтовані на зростання продажів і отримання прибутку. А результат від оптимізації внутрішніх процесів, зокрема й цифровізації, не такий очевидний і триваліший у часі.
Тож реформування тут дається важко і не вважається першочерговим завданням.
Третій "стоп-фактор" – складність ухвалення рішень про впровадження змін. Наприклад, якщо компанії потрібно модернізувати продажі, складські приміщення або логістику, директор відповідного напряму бере на себе вирішення подібних завдань.
Діджитал-трансформацію неможливо зробити одним підрозділом або однією людиною, якщо це не СЕО чи власник бізнесу. Всі рішення про трансформацію ухвалюються колективно, що найчастіше проблематично і довго.
Та попри всі складнощі цифрова трансформація – процес, який повинен бути одним із пріоритетів для сучасного бізнесу.
Кожному на цьому шляху потрібно почати з себе й оцінити, наскільки його компанія просунулася у впровадженні технологій.
Хочете чи ні, але використання цифрових інструментів дає змогу бізнесу персоніфікувати контакт із клієнтом та набагато швидше й у більшому обсязі отримувати зворотний зв'язок.
А це запорука успішного розвитку будь-якого продукту і перемоги в конкурентній боротьбі.
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