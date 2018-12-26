Цифровізація бізнесу: як Україні встигнути за світовими трендами

Двадцять років тому у світовому топі компаній за ринковою капіталізацією була лише одна з IT-сфери.

Сьогодні в першій п'ятірці цього переліку – тільки tech-бізнеси, більшості з яких, до речі, якраз близько 20-ти років.

Діджитал-трансформація – природний процес розвитку соціуму і бізнесу. Цей еволюційний етап особливий – прибирає бар'єри і глобалізує ринок.

Тепер ми спілкуємося, вчимося і конкуруємо вже не один з одним, а з іншими країнами, ринками, спільнотами.

Успіх або провал у цій гонці розділить світ на два табори: країни – обізнані лідери, які створюють визначальні для майбутнього цінності та інновації; і суспільства – рядові споживачі, які плетуться в хвості цивілізації.

Перескочити з другого кластера в перший буде практично неможливо.

Важливо не відстати саме зараз, дати нашому суспільству й Україні можливість створювати і захоплювати, а не споживати і наслідувати.

Гарна новина для нас – сучасний світ влаштований так, що навіть країни, які тільки стають на цей шлях, мають рівні шанси з тими, хто давно ним йде.

Погана – якщо ми не будемо рухатися в цьому напрямі швидше за інших, то програємо.

Чи є шанс у нашої країни наздогнати таких світових лідерів діджиталізації, як Сінгапур, Швеція, чи ми вже безнадійно відстали?

Сказати, що цифрова трансформація в нашій країні не відбувається, не можна. Багато кроків у цьому напрямі вже зроблені.

ТОП-3 досягнення України на шляху до цифровізації бізнесу

По-перше, більшість українських бізнесів уже "приміряли" на себе інтернет-продажі.

Їхня частка в українському рітейлі – близько 4%, середньосвітовий рівень – 16%. А значить нами пройдена лише невелика частина шляху.

Показово, що в світову п'ятірку лідерів зараз входять компанії, які працюють винятково чи переважно у e-commerce.

По-друге, змінився наш рекламний ринок. На початку 2000-х головним рекламним каналом було ТВ.

Інтернет як середовище просування повільно, але впевнено відвойовував свою частку.

У 2017 році вперше в історії витрати компаній на інтернет-рекламу перевищили витрати на ТВ- і зовнішню рекламу.

Третє – комунікація зі споживачем за допомогою цифрових каналів. Цей тренд рухають самі ж клієнти. А ті компанії, які не готові реформуватися під їхні запити або роблять це повільно, поступово втрачають своїх клієнтів.

Але крім позитивних змін є фактори, що гальмують діджитал-трансформацію України і тим самим тримають її у хвості цифрових рейтингів.

ТОП-3 перешкоди в Україні для цифровізації бізнесу

Почнемо з того, що держава не стимулює підприємців змінювати бізнес-процеси. Хоча саме вона повинна стати драйвером подібних змін.

Відмінний приклад того, як держава здатна це робити – система електронних державних закупівель ProZorro і система електронних аукціонів ProZorro.Продажі. А також переведення податкових накладних із паперового в електронний вигляд.

Ще один фактор стримування – внутрішні бізнес-процеси українських компаній не є пріоритетом самого бізнесу.

Компанії завжди орієнтовані на зростання продажів і отримання прибутку. А результат від оптимізації внутрішніх процесів, зокрема й цифровізації, не такий очевидний і триваліший у часі.

Тож реформування тут дається важко і не вважається першочерговим завданням.

Третій "стоп-фактор" – складність ухвалення рішень про впровадження змін. Наприклад, якщо компанії потрібно модернізувати продажі, складські приміщення або логістику, директор відповідного напряму бере на себе вирішення подібних завдань.

Діджитал-трансформацію неможливо зробити одним підрозділом або однією людиною, якщо це не СЕО чи власник бізнесу. Всі рішення про трансформацію ухвалюються колективно, що найчастіше проблематично і довго.

Та попри всі складнощі цифрова трансформація – процес, який повинен бути одним із пріоритетів для сучасного бізнесу.

Кожному на цьому шляху потрібно почати з себе й оцінити, наскільки його компанія просунулася у впровадженні технологій.

Хочете чи ні, але використання цифрових інструментів дає змогу бізнесу персоніфікувати контакт із клієнтом та набагато швидше й у більшому обсязі отримувати зворотний зв'язок.

А це запорука успішного розвитку будь-якого продукту і перемоги в конкурентній боротьбі.