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Воєнний стан і бізнес: чи є ризики невиконання контрактів

Воєнний стан і бізнес: чи є ризики невиконання контрактів

Що робити, якщо воєнний стан перешкоджає виконанню зобов'язань за договором? (рос.).
Субота, 22 грудня 2018, 10:19
Володимир Яремко
радник юридичної фірми Sayenko Kharenko

До 26 декабря 2018 года в отдельных регионах Украины действует режим военного положения. При этом специальный закон, которым введено военное положение, содержит лишь общие положения, а перечень конкретных мероприятий еще не был утвержден.

То есть пока формально для украинских компаний ничего не изменилось.

В реальности некоторые компании уже ощутили на себе влияние военного положения, среди прочего — из-за особенного режима пограничного контроля.

Кроме того, ситуацию может усугублять установленный представителями РФ особый пропускной режим, из-за которого, согласно информации МВД Украины, по состоянию на 7 декабря 2018 года более 140 судов вынуждены стоять в ожидании прохода по Керченской протоке.

Закономерно, что бизнес стал задаваться вопросами о том, что делать, если после введения военного положения выполнить контракт стало невозможно (например, потому, что необходимый для выполнения контракта товар находится на одном из тех 140 судов на рейде в Азове).

Ожидается, что география введенного военного положения может повлиять на агросектор, транспортно-логистический бизнес и проекты в сфере возобновляемой энергетики.

В частности, это касается компаний, которые полностью или частично ведут свою деятельность в областях действия военного положения, являются сторонами международных коммерческих контрактов, предоставляют экспедиторские услуги.

На практике уже имеются случаи отказа со стороны иностранных транспортно-экспедиторских компаний предоставлять услуги в областях Украины, где введено военное положение, из-за риска изъятия их имущества во время пребывания на территории Украины.

Также указанное касается компаний, вовлеченных в строительство объектов возобновляемой энергетики.

Например, именно в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, на территории которых сейчас введено военное положение, больше всего мощностей ветряной электроэнергетики.

Безусловно, в этом секторе компании могут столкнуться с необходимостью приостановить исполнение или пересмотреть сроки и условия по уже заключенным контрактам на поставку оборудования для строительства или обслуживания тех же ветряных электростанций.

Невозможность выполнить договорное обязательство своевременно и в полном объеме является репутационным риском для компании и может вообще поставить под вопрос дальнейшее взаимодействие с контрагентами.

Поэтому, несмотря на военное положение, украинским компаниям следует принять все возможные меры для выполнения договорных обязательств.

Если же становится очевидно, что в результате введения военного положения выполнение контракта невозможно, то для сохранения отношений с бизнес-партнерами и во избежание лишних расходов на судебные тяжбы стоит обратиться к правовому механизму освобождения от ответственности за невыполнение контракта в результате форс-мажора.

Согласно украинскому законодательству, форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) освобождает юридическое или физическое лицо от ответственности в виде уплаты штрафных санкций за невыполнение обязательств по договору.

При этом форс-мажор не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по контракту, а всего лишь откладывает выполнение договорного обязательства на срок действия форс-мажора.

В связи с введением военного положения Торгово-промышленная палата Украины (ТПП Украины) уже подготовила информационную справку о том, что введение военного положения не является форс-мажорным обстоятельством.

Это объясняется тем, что, согласно законодательству Украины, удостоверение форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на основании общих ситуаций и/или введенных/действующих режимов не предусмотрено.

При этом само по себе введение военного положения не является основанием для невыполнения или приостановления выполнения контрактов.

Зато форс-мажор может быть удостоверен по каждому отдельному договору, выполнение которого стало невозможным из-за введения военного положения.

Удостоверение действия форс-мажора осуществляется ТПП Украины по заявлению заинтересованного лица путем выдачи сертификата о форс-мажорных обстоятельствах.

При этом, даже если выполнение контракта стало невозможным вследствие введения военного положения, заявителю необходимо доказать для подтверждения форс-мажора необходимо наличие ряда предпосылок, которые заявитель должен доказать перед ТПП Украины или региональной ТПП:

– чрезвычайность обстоятельств;

– непредсказуемость, то есть несмотря на то, что факт наступления таких обстоятельств возможно предположить, время, место, продолжительность, последствия их наступления предусмотреть на момент заключения договора невозможно;

– неотвратимость, то есть обстоятельства находятся вне контроля сторон и не связаны с их действиями, невозможность альтернативного выполнения;

– причинно-следственная связь между обстоятельством/событием и невозможностью выполнения должником своих конкретных обязательств по договору.

На практике может возникнуть вопрос о том, какая из сторон договора должна инициировать удостоверение форс-мажора, в течение какого срока необходимо предоставить подтверждение наступления форс-мажора, будет ли документ принят контрагентом как достаточное доказательство форс-мажора и тому подобное.

Чаще всего порядок действий сторон в случае наступления форс-мажорного обстоятельства предусмотрен самим контрактом.

В частности, стороны устанавливают срок, в течение которого другая сторона должна получить подтверждающие документы о наступлении форс-мажорного обстоятельства, а также предоставить эти документы контрагенту.

Учитывая вышеуказанное, прежде чем инициировать подтверждение форс-мажора, преждевременно вводить в панику своих контрагентов по поводу невозможности выполнить контракт из-за введения военного положения или вообще прекращать выполнение каких-либо обязательств по контракту, рекомендуем:

1. Проанализировать, действительно ли в конкретной ситуации военное положение может помешать выполнению контракта, какие именно трудности могут возникнуть (или возникли) и какие именно меры военного положения могут к этому привести.

2. Проанализировать положения контракта о форс-мажоре: (і) найти раздел о форс-мажоре в контракте; (іі) оценить, входят ли вызванные военным положением трудности в список форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных контрактом; (ііі) изучить сроки, на протяжении которых нужно уведомить своего контрагента о форс-мажоре и вручить ему подтверждающий документ.

3. Проанализировать, какие есть альтернативные пути выполнения обязательств, и при их наличии обсудить это с контрагентом.

4. Собрать все возможные доказательства невозможности выполнить обязательства по договору; подготовить заявление об удостоверении форс-мажора с комплектом подтверждающих документов; уплатить взнос за получение сертификата о форс-мажоре (в соответствии с тарифами на сайте ТПП Украины).

5. Обратиться в ТПП Украины/региональную ТПП с комплектом документов.

6. Взаимодействовать с ТПП Украины/региональной ТПП во время рассмотрения заявления, отвечать и давать наиболее полную информацию в ответ на запросы ТПП Украины/региональной ТПП; получить позитивное заключение о форс-мажоре и предоставить подтверждающий документ своему контрагенту.

Учитывая вышеизложенное, военное положение само по себе не является форс-мажором, а значит, хозяйственная деятельность продолжается в обычном режиме.

Даже если возникает вопрос о невозможности выполнить определенный договор вследствие введения военного положения, прежде чем прекращать выполнение каких-либо обязательств по контракту, рекомендуем придерживаться указанного выше алгоритма по установлению наличия форс-мажора.

Это не только позволит избежать судебных тяжб, но и избавит от лишних расходов на уплату штрафов.

Соавтор - Алина Данилейко, юрист Sayenko Kharenko

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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