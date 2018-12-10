Всі розділи
Укр / Рус
Де місце України у боротьбі за талановиті кадри

Де місце України у боротьбі за талановиті кадри

Україна не просто програє у війні за трудові ресурси - вона в ній взагалі не бере участі. (рос.)
Понеділок, 10 грудня 2018, 17:09
Геннадій Васюков
техно-підприємець, інвестор

В украинском обществе витает атмосфера эмиграции. Уехать хотят миллионы. Ежедневно украинские издания публикуют десятки статей и историй на эту тему, и они обречены на популярность.

Герои этих историй – люди, которые уже многого достигли в жизни. Они с радостью делятся рецептами своего "успеха" на станицах изданий и в социальных сетях, и их истории набирают тысячи откликов.

Страшно подумать, но гражданство или вид на жительство в другой стране - мечта и недостижимый праздник для многих украинцев.

Конечно, планировать уехать - не значит уехать. Но мечтать уехать - значит не жить в мыслях в Украине, не просыпаться с мыслями о лучшей жизни, не строить карьеры, не развивать бизнес, не делать инвестиции и самое главное – не быть счастливым в Украине. 

А какие перспективы у страны, когда многие ее жители несчастны?

Люди уезжают за лучшей жизнью, за большей зарплатой и безопасностью. 

Но главная проблема в том, что уезжают даже не будучи уверенными, что "там" лучше, чем в Украине. Уезжают потому, что не видят перспектив. 

Только в моем окружении в последнее время уехали десятки люди. 

И все они имели интересную работу и хорошие перспективы карьерного роста. Многие хорошо зарабатывали. Трудовая миграция будет продолжать расти дальше.

Талантливые украинцы могут получить долгосрочную визу и даже налоговые льготы.

В Польше уже несколько лет работает целое направление по хантингу специалистов из Украины. Им есть что предложить. Они проводят в Киеве мероприятия, покупают рекламу, заказывают PR-публикации в профильных СМИ.

Правительство Бахрейна, ОАЭ и мэрия Берлина, за сотни тысяч евро выкупают стенды на WebSummite, чтобы заманивать бизнес к себе на территорию.

Представитель государственного фонда содействия развитию бизнеса в Грузии приглашал всех посетителей своего стенда переносить бизнеса в Грузию, предлагая ставку по налогу на прибыль от 0 до 15%, налоговые каникулы на доходы физических лиц, помощь с адвокатами, бухгалтерами, и хедхантерами. Полное сопровождение под ключ чтобы перевести бизнес. 

В 2017 году WebSummit сгенерировал экономике Лиссабона 300 млн евро дохода, поэтому правительство Португалии заключило сделку, согласно которой будут платить организаторам конференции 11 млн евро в год только за то, чтобы WebSummit как минимум следующие 5 лет проводился в Лиссабоне с перспективой продления на 10 лет.

В Великобритании экономические атташе при посольствах в разных станах занимаются лидогенерацией.

Они находят зарубежные компании и приглашают их работать в их стране, при переезде по такому приглашению твой бизнес получает налоговые каникулы на 3 года.

Консулы помогают с визами и любыми вопросами. Все активно участвуют в процессе, суть которого - затащить тебя и твою компанию в страну.

И эта помощь не считается коррупцией. Это стратегия государства.

В то самое время в Украине массовые проверки ФОПов и постоянное давление на упрощенную систему налогообложения. Ту единственную прогрессивную вещь, которая выделяет Украину в деле содействия развитию бизнеса, которая позволяет в этой стране за 5 минут сдать отчетность и спать спокойно.

Новые государственные менеджеры и проплаченные эксперты без остановки рассказывают про какие-то успехи реформ и либерализацию в экономике и бизнесе. 

А в действительности украинцу все также запрещена масса опций, доступных уже большинству граждан в цивилизованных странах мира. 

Запрещено открывать счета в иностранных банках и спасать свои накопления от девальвации. Чем тогда будет заниматься Фонд гарантирования вкладов, когда очередной банк обанкротится?

Запрещено открывать свой бизнес за границей и инвестировать в него - вдруг там станет получаться делать бизнес и тогда уже уедет пол страны. 

Запрещено делать оплату аутсорсерам за границу - вдруг бизнес выкупит последнюю валюту и опустошит резервы НБУ.

Запрещено покупать сколько угодно одежды за границей по нормальной цене, только не дороже 100 евро, а дальше – дополнительные налоги.

Запрещено покупать и продавать землю - вдруг придут капиталисты, всю ее выкупят и наши люди попадут в рабство. 

Ведущие страны мира давно поняли, что самый ценный актив сегодня - люди. В мире идет сумасшедшая война за таланты. Конкуренция просто нереальная. 

Украина не то, что не пытается никого привлечь. Она не пытается никого удержать.

Меньше думающих людей - меньше проблем для политиков. 

Все, что происходит вокруг - полная неспособность государственной власти стать конкурентным государством в современном мире. 

Это то, что лишает Украину и ее граждан всяких перспектив стать частью глобального мира.

Для страны, будущее которой зависит от инноваций, подобная практика - это вопрос и способ выживания. 

Украина же не просто проигрывает в войне за мозги - она в ней вообще не участвует.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
інвестиції Міноборони

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Роттердамом по рейтингах... політичних та інвестиційних 7 грудня 2018, 14:43
70 мільярдів доларів — ціна неефективного управління Україною 4 грудня 2018, 20:20
Півмільярда доларів — вартість воєнного стану для нашої економіки 28 листопада 2018, 16:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті