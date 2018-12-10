Де місце України у боротьбі за талановиті кадри
В украинском обществе витает атмосфера эмиграции. Уехать хотят миллионы. Ежедневно украинские издания публикуют десятки статей и историй на эту тему, и они обречены на популярность.
Герои этих историй – люди, которые уже многого достигли в жизни. Они с радостью делятся рецептами своего "успеха" на станицах изданий и в социальных сетях, и их истории набирают тысячи откликов.
Страшно подумать, но гражданство или вид на жительство в другой стране - мечта и недостижимый праздник для многих украинцев.
Конечно, планировать уехать - не значит уехать. Но мечтать уехать - значит не жить в мыслях в Украине, не просыпаться с мыслями о лучшей жизни, не строить карьеры, не развивать бизнес, не делать инвестиции и самое главное – не быть счастливым в Украине.
А какие перспективы у страны, когда многие ее жители несчастны?
Люди уезжают за лучшей жизнью, за большей зарплатой и безопасностью.
Но главная проблема в том, что уезжают даже не будучи уверенными, что "там" лучше, чем в Украине. Уезжают потому, что не видят перспектив.
Только в моем окружении в последнее время уехали десятки люди.
И все они имели интересную работу и хорошие перспективы карьерного роста. Многие хорошо зарабатывали. Трудовая миграция будет продолжать расти дальше.
Талантливые украинцы могут получить долгосрочную визу и даже налоговые льготы.
В Польше уже несколько лет работает целое направление по хантингу специалистов из Украины. Им есть что предложить. Они проводят в Киеве мероприятия, покупают рекламу, заказывают PR-публикации в профильных СМИ.
Правительство Бахрейна, ОАЭ и мэрия Берлина, за сотни тысяч евро выкупают стенды на WebSummite, чтобы заманивать бизнес к себе на территорию.
Представитель государственного фонда содействия развитию бизнеса в Грузии приглашал всех посетителей своего стенда переносить бизнеса в Грузию, предлагая ставку по налогу на прибыль от 0 до 15%, налоговые каникулы на доходы физических лиц, помощь с адвокатами, бухгалтерами, и хедхантерами. Полное сопровождение под ключ чтобы перевести бизнес.
В 2017 году WebSummit сгенерировал экономике Лиссабона 300 млн евро дохода, поэтому правительство Португалии заключило сделку, согласно которой будут платить организаторам конференции 11 млн евро в год только за то, чтобы WebSummit как минимум следующие 5 лет проводился в Лиссабоне с перспективой продления на 10 лет.
В Великобритании экономические атташе при посольствах в разных станах занимаются лидогенерацией.
Они находят зарубежные компании и приглашают их работать в их стране, при переезде по такому приглашению твой бизнес получает налоговые каникулы на 3 года.
Консулы помогают с визами и любыми вопросами. Все активно участвуют в процессе, суть которого - затащить тебя и твою компанию в страну.
И эта помощь не считается коррупцией. Это стратегия государства.
В то самое время в Украине массовые проверки ФОПов и постоянное давление на упрощенную систему налогообложения. Ту единственную прогрессивную вещь, которая выделяет Украину в деле содействия развитию бизнеса, которая позволяет в этой стране за 5 минут сдать отчетность и спать спокойно.
Новые государственные менеджеры и проплаченные эксперты без остановки рассказывают про какие-то успехи реформ и либерализацию в экономике и бизнесе.
А в действительности украинцу все также запрещена масса опций, доступных уже большинству граждан в цивилизованных странах мира.
Запрещено открывать счета в иностранных банках и спасать свои накопления от девальвации. Чем тогда будет заниматься Фонд гарантирования вкладов, когда очередной банк обанкротится?
Запрещено открывать свой бизнес за границей и инвестировать в него - вдруг там станет получаться делать бизнес и тогда уже уедет пол страны.
Запрещено делать оплату аутсорсерам за границу - вдруг бизнес выкупит последнюю валюту и опустошит резервы НБУ.
Запрещено покупать сколько угодно одежды за границей по нормальной цене, только не дороже 100 евро, а дальше – дополнительные налоги.
Запрещено покупать и продавать землю - вдруг придут капиталисты, всю ее выкупят и наши люди попадут в рабство.
Ведущие страны мира давно поняли, что самый ценный актив сегодня - люди. В мире идет сумасшедшая война за таланты. Конкуренция просто нереальная.
Украина не то, что не пытается никого привлечь. Она не пытается никого удержать.
Меньше думающих людей - меньше проблем для политиков.
Все, что происходит вокруг - полная неспособность государственной власти стать конкурентным государством в современном мире.
Это то, что лишает Украину и ее граждан всяких перспектив стать частью глобального мира.
Для страны, будущее которой зависит от инноваций, подобная практика - это вопрос и способ выживания.
Украина же не просто проигрывает в войне за мозги - она в ней вообще не участвует.
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