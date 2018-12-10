Де місце України у боротьбі за талановиті кадри

В украинском обществе витает атмосфера эмиграции. Уехать хотят миллионы. Ежедневно украинские издания публикуют десятки статей и историй на эту тему, и они обречены на популярность.

Герои этих историй – люди, которые уже многого достигли в жизни. Они с радостью делятся рецептами своего "успеха" на станицах изданий и в социальных сетях, и их истории набирают тысячи откликов.

Страшно подумать, но гражданство или вид на жительство в другой стране - мечта и недостижимый праздник для многих украинцев.

Конечно, планировать уехать - не значит уехать. Но мечтать уехать - значит не жить в мыслях в Украине, не просыпаться с мыслями о лучшей жизни, не строить карьеры, не развивать бизнес, не делать инвестиции и самое главное – не быть счастливым в Украине.

А какие перспективы у страны, когда многие ее жители несчастны?

Люди уезжают за лучшей жизнью, за большей зарплатой и безопасностью.

Но главная проблема в том, что уезжают даже не будучи уверенными, что "там" лучше, чем в Украине. Уезжают потому, что не видят перспектив.

Только в моем окружении в последнее время уехали десятки люди.

И все они имели интересную работу и хорошие перспективы карьерного роста. Многие хорошо зарабатывали. Трудовая миграция будет продолжать расти дальше.

Талантливые украинцы могут получить долгосрочную визу и даже налоговые льготы.

В Польше уже несколько лет работает целое направление по хантингу специалистов из Украины. Им есть что предложить. Они проводят в Киеве мероприятия, покупают рекламу, заказывают PR-публикации в профильных СМИ.

Правительство Бахрейна, ОАЭ и мэрия Берлина, за сотни тысяч евро выкупают стенды на WebSummite, чтобы заманивать бизнес к себе на территорию.

Представитель государственного фонда содействия развитию бизнеса в Грузии приглашал всех посетителей своего стенда переносить бизнеса в Грузию, предлагая ставку по налогу на прибыль от 0 до 15%, налоговые каникулы на доходы физических лиц, помощь с адвокатами, бухгалтерами, и хедхантерами. Полное сопровождение под ключ чтобы перевести бизнес.

В 2017 году WebSummit сгенерировал экономике Лиссабона 300 млн евро дохода, поэтому правительство Португалии заключило сделку, согласно которой будут платить организаторам конференции 11 млн евро в год только за то, чтобы WebSummit как минимум следующие 5 лет проводился в Лиссабоне с перспективой продления на 10 лет.

В Великобритании экономические атташе при посольствах в разных станах занимаются лидогенерацией.

Они находят зарубежные компании и приглашают их работать в их стране, при переезде по такому приглашению твой бизнес получает налоговые каникулы на 3 года.

Консулы помогают с визами и любыми вопросами. Все активно участвуют в процессе, суть которого - затащить тебя и твою компанию в страну.

И эта помощь не считается коррупцией. Это стратегия государства.

В то самое время в Украине массовые проверки ФОПов и постоянное давление на упрощенную систему налогообложения. Ту единственную прогрессивную вещь, которая выделяет Украину в деле содействия развитию бизнеса, которая позволяет в этой стране за 5 минут сдать отчетность и спать спокойно.

Новые государственные менеджеры и проплаченные эксперты без остановки рассказывают про какие-то успехи реформ и либерализацию в экономике и бизнесе.

А в действительности украинцу все также запрещена масса опций, доступных уже большинству граждан в цивилизованных странах мира.

Запрещено открывать счета в иностранных банках и спасать свои накопления от девальвации. Чем тогда будет заниматься Фонд гарантирования вкладов, когда очередной банк обанкротится?

Запрещено открывать свой бизнес за границей и инвестировать в него - вдруг там станет получаться делать бизнес и тогда уже уедет пол страны.

Запрещено делать оплату аутсорсерам за границу - вдруг бизнес выкупит последнюю валюту и опустошит резервы НБУ.

Запрещено покупать сколько угодно одежды за границей по нормальной цене, только не дороже 100 евро, а дальше – дополнительные налоги.

Запрещено покупать и продавать землю - вдруг придут капиталисты, всю ее выкупят и наши люди попадут в рабство.

Ведущие страны мира давно поняли, что самый ценный актив сегодня - люди. В мире идет сумасшедшая война за таланты. Конкуренция просто нереальная.

Украина не то, что не пытается никого привлечь. Она не пытается никого удержать.

Меньше думающих людей - меньше проблем для политиков.

Все, что происходит вокруг - полная неспособность государственной власти стать конкурентным государством в современном мире.

Это то, что лишает Украину и ее граждан всяких перспектив стать частью глобального мира.

Для страны, будущее которой зависит от инноваций, подобная практика - это вопрос и способ выживания.

Украина же не просто проигрывает в войне за мозги - она в ней вообще не участвует.