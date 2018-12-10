Тариф "Енергоатома": НКРЕКП грається з вогнем

Днями Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердить тариф для "Енергоатома" на 2019 рік.

Як стало відомо, при інфляції 7,4% тариф буде збільшено "аж" на 2,5%.

При розрахунку тарифу для "Енергоатома" НКРЕКП керувалася такою логікою.

Ядерне паливо? Нащо ядерне паливо атомникам?

Ключова складова — постачання свіжого і вивезення відпрацьованого ядерного палива. За планами НКРЕКП, на паливо у 2019 році може не вистачити близько 2 млрд грн. Таким чином, стає можливим дефіцит ядерного палива для АЕС. З'являється вірогідність зупинки одного або кількох атомних енергоблоків.

Зупинені потужності АЕС доведеться заміщати дорогою енергією теплових електростанцій, а це катастрофа для кишень громадян.

Українська атомна енергія — одна з найдешевших у світі. Натомість, за даними Powering down coal центру Carbon Tracker з Великобританії, енергія технологічно застарілих та екологічно шкідливих ТЕС України найдорожча на планеті.

Основна причина завищених тарифів українських ТЕС, більшість яких належить Ринату Ахметову, — корупційна формула "Роттердам+". Саме через неї усі ми сплачуємо своєрідний корупційний податок Ахметову — 15 млрд грн на рік.

Таким чином, зменшення частки енергії державних АЕС і збільшення частки енергії ТЕС у нашому споживанні — це наші додаткові мільярдні витрати. Виходить, що в кишені Ахметова потрапить ще більше грошей українців.

Станції потрібні запчастини? Обійдуться!

Регулятор не передбачив у тарифі 1,2 млрд грн на запчастини, пристрої та матеріали для "Енергоатома". Якими можуть бути наслідки?

Відсутність на складах АЕС якоїсь невеличкої запчастини може призвести до зупинки енергоблоку. Добре, якщо ця зупинка буде плановою, а якщо відсутність складових призведе до аварійної ситуації? Хто за це відповість?

Зупинка енергоблоку і його запуск — тривалий процес. Протягом днів або тижнів українцям доведеться витрати свої гроші на дорогу теплову енергію Ахметова, що заміщуватиме потужності АЕС.

Відремонтувати обладнання? Нечуване марнотратство.

НКРЕКП не врахувала значну частину пропозицій атомників щодо капітальних вкладень у далеко не нове обладнання. Також не буде профінансовано обслуговування кредитів, які змушений залучати "Енергоатом" в умовах регулярного дефіциту обігових коштів.

Підвищити зарплати? Нікуди працівники не дінуться.

Найнижчі у світі зарплати українських атомників НКРЕКП у 2019 році теж не має наміру суттєво підвищувати. Багатомільярдне недофінансування державного "Енергоатома" з року в рік — це один з наслідків схеми "Роттердам+".

Ахметов, власник застарілої, екологічно небезпечної теплової енергетики під контролем НКРЕКП, процвітає завдяки сучасній, безпечній для атмосфери державній атомній енергетиці і коштам усіх українців.

На що розраховує НКРЕКП? Чого чекає? Соціального вибуху в суспільстві? Безпекових інцидентів на АЕС? Чергових крихт зі столу найбагатшого і найбільш аморальнішого олігарха країни? Сумні питання. Боюся, відповідей ми не отримаємо. Принаймні, найближчими місяцями.