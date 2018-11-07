Електромобільність України: гра на випередження

Украина два года к ряду попадает в топ-10 стран мира по темпам развития рынка электромобилей.

Каждый 20-й автомобиль, ввозимый в страну, – на электрической тяге. Это самые свежие данные за 9 месяцев 2018 г.

Статистика не может не радовать. Однако все же следует признать, что до сих пор украинцы, выбирая электромобиль, где-то действуя вопреки или как минимум на опережение созданию нормальных условий для эксплуатации этого транспорта.

В первую очередь, речь о возможностях зарядки для таких автомобилей.

В Германии на 100 тыс. электромобилей приходится около 110 тыс. зарядных точек, то есть соотношение 1:1,1.

В Украине эта пропорция в 5,5 раз хуже: на почти 9000 электромобилей только около двух тысяч точек, где можно зарядится.

Из них скоростных электрозарядок, на которых можно заправить полный "бак" за 20-40 минут, а не за 3-7 часов – всего несколько десятков.

В нашей стране развитием инфраструктуры занялись частные компании, дав стартовый толчок этому рынку.

Важную миссию поддержали несколько топливных компаний, которые предоставляли эту услугу бесплатно. Единичные проекты были у банков и ресторанов.

В Западной Европе этот рынок уже зрелый. Там можно выделить три основные группы инвесторов:

Энергокомпании. Крупные энергетические гиганты владеют доминирующими по численности сетями.

Судите сами: Engie (Франция) – более 60 тыс. зарядок, Vattenfall (Швеция) – 9 тыс., E.On (Германия) – 6 тыс., Fortum (Финляндия) – 1,5 тыс., Enel (Италия) – 1,1 тыс.

В стратегии каждой из них "электромобильность" является одним из направлений перспективного развития, фактором инноваций и экспансии нового рынка.

Цель: бизнес по оказанию услуг зарядки, привлечение новых клиентов – потребителей электроэнергии, продвижение собственного бренда на конкурентном рынке электроэнергии.

В Украине мы, как энергетическая компания, инвестировали около 16 млн грн в 10 скоростных станций и запустили сеть в 2018 г., сейчас формируем стратегию дальнейшего развития, выбираем поставщика зарядного оборудования для второго этапа развертывания инфраструктуры.

Автопроизводители. Нашумевший проект IONITY, объединивший автогигантов BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, Volkswagen Group при поддержке одной из крупнейших европейских энергокомпаний E.On, развивается на европейских автобанах.

Он включает 57 скоростных станций мощностью до 350 (!) кВт. Еще 25 комплексов по 3-6 зарядных станций каждый в процессе строительства.

Синергия брендов уже оказывает влияние на рынок. К примеру, в одной европейской энергокомпании нам рассказали, что отказались от зарядок на трассах, так как уверены, что в этом сегменте будет доминировать IONITY и Tesla Superchargers, каждая в своем сегменте.

Цель: бизнес, создание инфраструктуры для повышения привлекательности своего продукта – электромобилей.

В Украине несколько автоимпортеров и дилеров установили зарядки у своих салонов, в т.ч. даже есть скоростные станции мощностью 50 кВт.

Корпоративный сегмент. В европейских странах целые автопарки промышленных гигантов, коммунальный транспорт, полицейские, медицинские учреждения и многие другие пересаживаются на электромобили.

Создавая свой парк электромобилей, эти же компании инициируют создание корпоративной инфраструктуры.

Зачастую взаимодействие происходит так: компания/организация/муниципалитет обращается к оператору зарядных станций с предложением инвестировать в установку зарядки для своего парка.

Эти станции могут использоваться как исключительно заказчиком, так и стать полупубличными – то есть могут заряжаться и внешние клиенты.

Во многом, благодаря такому взаимодействию в Германии в радиусе пары километров в городе гарантировано будет зарядная станция.

Цель: обеспечение собственного транспорта, бизнес по зарядке внешних клиентов.

В Украине корпоративный сегмент только "прощупывает" электромобильную тему.

Однако уже есть яркие примеры, которые оказывают огромное позитивное влияние и двигают рынок вперед.

Пока эти инициативы насчитывают до 5 электромобилей на организацию, но мы с воодушевлением смотрим на пополнения в автопарки НЭК "Укрэнерго", Национального банка, Верховной Рады и "Укрпошты".

Кроме того, значительное влияние оказывает использование электромобилей в службах такси, доставки товаров и каршеринге, ведь именно в таких сегментах электромобили окупаются быстрее всего.

Показательно, что для всех сегментов решение причаститься к электромобильности и развивать инфраструктуру – это бизнес-решение.

Экология – это очень важно, но европейские организации принимают решения, исходя либо из желания экономить на расходах на топливе, либо с целью получать прибыль в будущем непосредственно на предоставлении услуг зарядки.

Ни для кого не секрет, что если приобретение электромобилей, особенно для коммерческого использования, позволяет начать получать эффект от экономии сразу, то инвестиции в зарядную инфраструктуру – это вложения в долгосрочную перспективу.

Конечно, мы не можем проецировать опыт Германии на Украину на 100%. В тоже время, мы видим четкие ориентиры, которым стоит уделять внимание в нашей стране.

В первую очередь речь идет о крупном, ответственном и умеющем думать на перспективу бизнесе. Компаниям стоит обратить внимание на опыт ЕС, перенять их мышление.

Также для Украины речь идет об адекватном стимулирующем законодательстве. Государство на 2018 г. освободила электромобили от акциза и НДС. Однако только на год.

Эта неясность сегодня ставит в тупик многих украинцев.

Очевидно, что электромобили по всем критериям являются благом для Украины, позволяя как двигаться в сторону более экологичного транспорта, так и сократить потребление нефтепродуктов, которые преимущественно импортируются.

В настоящее время в парламенте уже длительное время находятся несколько законопроектов, предлагающие значительное стимулирование развитие этой отрасли в Украине, в т. ч. долгосрочные налоговые и таможенные льготы.

Знаковым событием стало появление в марте 2018 г. законопроектов №8159 и №8160, соавторами которого выступило 45 народных депутатов от всех без исключения парламентских фракций.

Эти законопроекты успешно прошли утверждение в профильном комитете, однако неожиданно "зависли".

Очевидно, что народные депутаты готовятся к выборам и опасаются проголосовать "не за то", однако в данном конкретном случае принятие этих законопроектов однозначно принесет политические дивиденды именно тем, кто поможет украинской электромобильности не споткнуться и окрепнуть.