Видобуток криптовалюти: чи треба регулювати?

Активное развитие рынка криптовалют привлекает все больше энтузиастов.

Как следствие, майнинг — способ добычи криптовалют — для многих начал превращаться из простого хобби в высокомаржинальный вид предпринимательской деятельности.

Чиновники во всем мире пытаются определить на законодательном уровне, что такое криптовалюта, как рассматривать ее добычу, покупку и продажу с точки зрения налогообложения.

Согласно данным компании Hotline, в 2017 году майнеры Украины купили около 2% всего оборудования для майнинга ethereum.

Также в 2014 году, по данным finance.ua, Украина вошла в лидеры по количеству bitcoin-предпринимателей.

При этом 15% всей комиссии за майнинг получили украинцы.

Однако из-за давления украинских силовых структур и обысков участники рынка переехали или в Грузию, которая создала "свободную экономическую зону", или в Канаду, где также были созданы благоприятные условия для майнинга.

С точки зрения законодательства в Украине майнинг не являться предпринимательской деятельностью. Первый вице-премьер Степан Кубив в марте 2018 года заявил, что идет процесс разработки законодательства.

НБУ также пытался определиться с классификацией, что такое криптовалюта. На данный момент майнинг и криптовалюты официально в Украине не запрещены. Кроме того, 22 июня 2018 года Служба защиты информации Украины дала пояснение о том, что майнинг не является лицензированной деятельностью.

Если рассматривать опыт стран-соседей в сфере майнинга, то Грузия с целью развития ИТ-индустрии создала в 2015 году "свободную экономическую зону". На переданных в аренду 18 га компания BitFury Group построила дата-центр мощностью 40 мегаватт, основной деятельностью которого является майнинг.

С тех пор были построены еще несколько мощных дата-центров. Кембриджский центр альтернативных финансов (CCAF) провел исследование и выявил, что Грузия занимает одно из первых мест по расходу электроэнергии на майнинг.

Это не удивительно, так как стоимость электричества там по сравнению с европейскими странами невысокая и есть постоянный доступ к интернету.

Хотя такая экономическая зона и была создана, законодательства, регулирующего майнинг, в Грузии пока нет. Майнинг в Грузии, как и в Украине, не является предпринимательской деятельностью.

Интересный опыт продемонстрировала Беларусь. Президент этой страны в 2017 году подписал декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Таким образом, Беларусь стала первой, кто с юридической точки зрения обозначил условия проведения ICO, использования криптовалют и процесс майнинга.

Согласно декрету, майнинг также не является предпринимательской деятельностью и не облагается никакими налогами.

18 июня 2018 года президент Александр Лукашенко подписал указ №239 "О мерах по реализации декрета президента Республики Беларусь". Его цель — развитие образования в сфере ИТ и самой индустрии, продвижение стартапов.

Популярность майнинга в России заставила депутатов Госдумы заняться этим вопросом. Среди предложений — создание "криптодолины" (Crypto Valley) в Крыму (у россиян много "креативных" идей по поводу Крыма после его оккупации), запрет майнинга и уголовная ответственность за этот вид деятельности.

Сейчас дума рассматривает закон, в котором сказано, что майнинг — это вид предпринимательской деятельности. Кроме того, майнерам придется регистрироваться и платить налоги, а криптовалюта будет считаться имуществом.

Скорее всего, принятие такого законопроекта отпугнет майнеров и инвесторов, им придется искать другие страны с более лояльной юриспруденцией.

Успешной можно назвать регуляторную практику Японии. Это одна из первых стран, где криптовалюта получила статус платежного средства. С правовой точки зрения там уже закреплены нормы обмена виртуальными валютами.

Также был отменен налог на потребление криптовалют, что стимулировало приток зарубежных инвесторов и рост объемов торгов на биржах.

Майнинг набирает обороты по всей Японии. Крупные технологические конгломераты — GMO Internet Group, Kumamoto Electric Power Company и OZ Mining Corporation — запускают целые заводы по добыче криптовалют.

Среди европейских стран особое внимание следует уделить Швейцарии. Она заняла самую активную позицию относительно развития блокчейн-индустрии.

В кантоне Цуг расположилось много финтех-компаний и блокчейн-компаний. Однако с 2018 года, согласно законодательству кантонов Люцерн и Цуг, владельцам криптовалют придется отражать ее в налоговой декларации и платить налог на имущество. При майнинге монет компания должна уплатить налог на прибыль, физлицо — подоходный налог.

В 2018 году особое внимание привлек город Квебек в Канаде. Из-за дешевой электроэнергии многие компании захотели разместить там свои вычислительные мощности. Канада стала вторым домом для майнеров после Китая.

Кроме дешевой электроэнергии, майнеров также привлекает климат, ведь там низкие температуры держатся на протяжении всего года.

Канада заняла второе место по количеству установленных крипто-банкоматов. По законодательству, криптовалюта, полученная в процессе майнинга, облагается подоходным налогом. В Канаде компании Bitfarms и Blockchain Mining Ltd планируют построить самую большую майнинг-ферму в мире.

Из-за кризиса и обесценивания национальной валюты в Венесуэле майнинг стал особо привлекателен для жителей этой страны. Произошел настоящий бум.

В связи с этим с начала 2018 года правительство ввело обязательную регистрацию майнеров. Правительство пошло на такой шаг с целью урегулирования майнинга в стране и разработки налогообложения.

США — одна из самых благоприятных стран для ведения бизнеса, в том числе — криптовалютного. По данным incrypted.net, самыми выгодными для майнинга с точки зрения затрат электроэнергии являются штаты Луизиана,Теннесси, Вашингтон, Айдахо и Арканзас.

В городе Массен компания Coinmint собирается построить один из самых больших майнинг-центов по добыче bitcoin. На это решение повлияли благоприятный климат и низкие тарифы на электроэнергию. С точки зрения законодательства все регулируется на уровне штата и на федеральном уровне.

Так, в штатах Нью-Йорк и Вашингтон майнерам необходимо получить лицензию. Такой вид деятельности подлежит налогообложению — процент зависит от штата. Все доходы, полученные в криптовалютах, должны быть задекларированы.

Майнинг — основной элемент криптоэкономики. При выработке четкого законодательства и щадящего налогообложения эта деятельность может обогатить казну государства. Однако в силу природы криптовалют и аудитории предпринимателей любые регуляции скорее вызывают отторжение, чем принятие.

Вместе с тем, даже если не взимать налоги с майнеров, их деятельность полезна: они потребляют много электроэнергии, с которой платятся налоги. Поэтому лучшая концепция, которую стоит принять, — не навредить.