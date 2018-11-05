Як не платити за воду сусіда

Київводоканал втрачає від 8 до 80% води, яка подається в багатоквартирні будинки. На це є низка причин, але головна з них одна – воду крадуть.

Втрати і витрати води загалом є нормальним явищем у процесі приготування та транспортування питної води.

Вони відбуваються на різних етапах: починаючи від забору з джерел водопостачання і закінчуючи кранами кінцевих споживачів.

Вода витрачається на технологічні, санітарні, господарські потреби, а також втрачається через аварії, приховані витоки, несанкціонований відбір тощо.

Існують індивідуальні технологічні нормативи використання питної води, які встановлюються регулятором та затверджуються місцевими органами влади для кожного водоканалу з урахуванням його особливостей.

Деяким водоканалам вдається дотримуватися нормативів, інші – мають понаднормові витрати та втрати.

Найгірша ситуація з водою в зоні проведення операції об'єднаних сил.

За даними асоціації "Укрводоканалекологія", понаднормові витрати і втрати, наприклад, водоканалу міста Слов’янська за 2017 рік становлять 35,66%, Краматорський водоканал – 27,17%, водоканал Артемівська – 20,21%.

Звичайно, воєнні дії під боком у цих міст наклали свій відбиток на всі сфери життя, в тому числі й на роботу водопровідних підприємств.

Непроста ситуація з понаднормовими витратами і втратами є в багатьох регіонах України. Подекуди вони теж сягають 20%.

Немає понаднормативних витрат і втрат, наприклад, у Київводоканалу, водоканалів Чернігова, Черкас, Полтави, Сум тощо.

Незважаючи на різну ситуацію по Україні є спільна для всіх водоканалів тенденція: витрати і втрати зростають.

І передусім через несанкціонований відбір, або простіше кажучи – крадіжки води. Конкретніше зупинимося на багатоквартирних будинках і причинах втрат води в них.

Про втрати в багатоквартирних будинках

У Києві майже 95% багатоквартирних будинків обладнані загальнобудинковими приладами обліку холодного водопостачання.

В ідеалі показники загальнобудинкового лічильника мають дорівнювати сумі всіх лічильників, які є в будинку (квартирних і лічильників в нежитлових приміщеннях).

Однак на практиці таке трапляється дуже рідко через низку причин:

1) Магніти на квартирних лічильниках. Найбільш розповсюджений спосіб крадіжки води, який використовують мешканці багатоквартирних будинків.

2) Самовільні врізки в будинкову мережу холодного водопостачання. Зазвичай цим грішать юридичні особи, які дислокуються на перших поверхах, і які потребують значних об’ємів води.

3) Полив території. У літній період багато води йде на прибудинкові потреби. Дуже часто ця вода не обліковується.

4) Аварії та витоки на внутрішньобудинковій мережі холодного водопостачання.

Як вже зазначалося на початку, через ці причини Київводоканал втрачає від 8 до 80% води, яка подається в багатоквартирні будинки.

Недореалізація, як наслідок втрат в багатоквартирних будинках, суттєво впливає на роботу підприємства, яке живе за законами ринку: ми витрачаємо ресурси на виробництво послуг з холодного водопостачання та водовідведення і повинні реалізувати ці послуги, щоб мати змогу працювати далі.

Комерційний облік водопостачання

Вирішити ситуацію покликаний закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", який передбачає, що мешканці будинку як власники цілісного майнового комплексу мають сплатити за весь об’єм води, яку спожив їхній будинок.

Зараз цей закон не працює повною мірою, оскільки немає всіх необхідних підзаконних актів.

Зокрема, в Кабінеті Міністрів очікує затвердження Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

Як тільки цей документ запрацює, вся вода, що зайшла у будинок, а точніше її вартість, буде розподілятися на мешканців будинку.

Бути господарем у своєму домі

Тож як зробити так, щоб не платити за сусіда, який поставив собі магніт на лічильник?

По-перше, таких сусідів потрібно виявляти силами мешканців і обслуговуючих організацій (ОСББ, ЖБК і т. д.). Якщо є підозри – звертайтеся до водоканалів. Наприклад, є антимагнітні пломби, які ми готові встановити в квартирах.

По-друге, перевірте юридичних осіб, які займають приміщення на перших поверхах ваших будинків.

По-третє, користуючись нагодою, нагадую всім про необхідність точно і вчасно передавати показники квартирних лічильників, які є основою для формування рахунку на сплату за послуги.

Крім того, потрібно слідкувати за станом внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання, щоб попередити аварії та витоки води.