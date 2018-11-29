Як реалізувати проект з модернізації міської інфраструктури

Понад десять років працюю в енергетичному секторі й останні два роки ставлю собі запитання: чому в Україні досі так мало модернізованих міських об'єктів?

За останні п'ять років тільки наша команда провела в Україні понад 500 енергетичних аудитів бюджетних будівель, зробила десятки інвестиційних техніко-економічних обґрунтувань для подальшого міжнародного фінансування, взяла участь у десятках проектів з підтримки муніципальних груп реалізації проектів.

В Україні сотні проектів на різних стадіях реалізації та десятки кредитних програм на сотні мільйонів євро.

Зараз, здається, є бачення картини в цілому та розуміння, з яких причин буксують енергоефективні проекти в містах. Це дозволило нашій команді сформулювали дев'ять підказок для міських голів, які допоможуть якісно запланувати енергоефективний проект та успішно його втілити.

Підказка №1. Розробіть стратегію міста

Модернізація будь-якого об'єкта муніципальної інфраструктури повинна базуватися на муніципальній стратегії. Вона важлива не тільки як системне визначення пріоритетів. Це механізм, який допоможе випередити опонентів.

Ми досі зустрічаємося із ситуаціями, коли місто працює над інвестиційним проектом місяцями, а міська рада у найбільш відповідальний момент блокує рішення, необхідні для реалізації проектів.

Витрачається не тільки час. Місто втрачає шанс модернізувати важливі соціальні об'єкти та ризикує потрапити до "чорного списку" ненадійних партнерів міжнародних фінансових організацій.

Якщо інвестиційний план модернізації певних об'єктів буде затверджений у стратегії, ризики маніпуляції на майбутніх стадіях рішень сесії, наприклад, щодо підписання кредитних угод, значно зменшаться.

Підказка №2. Вчасно інформуйте зацікавлені сторони

Як правило, команда з модернізації глибоко поринає у процес і їй здається, що всі сторони поінформовані про стан справ. Проте часто ключові люди в місті, які повинні ухвалювати рішення та підписувати документи, пізно дізнаються про специфіку проектів і зобов'язання, які на себе буде брати місто.

Навіть якщо це затримає ухвалення простого рішення, у рамках проекту це може означати подовження терміну впровадження проекту на місяці.

Свіжий приклад. З прекрасною активною командою у одному з українських міст ми кілька місяців працювали над проектом з модернізації дитячих садочків.

Врешті-решт проект призупинився через проблеми з комунікацією та через неузгодженість дій. Директор департаменту освіти міста не знав масштабів проекту. Він дуже здивувався, коли зрозумів, що йому потрібно буде закрити майже всі дитячі садки у місті на два роки реалізації проекту.

Залучення основних учасників у процес реалізації проекту — це можливість узгоджувати плани міського голови та команди, заручатися підтримкою депутатів міської ради, інформувати департамент фінансів, відділ освіти або інші муніципальні компанії, відповідальні за об'єкти.

Підказка №3. Обирайте реалістичний проект

Часто команди міст для модернізації в рамках міжнародного кредитування інтуїтивно обирають найбільш проблемний об'єкт. Бажання взяти найгірше та зробити з нього найкраще можна зрозуміти, але слід пам'ятати, що місто повинне мати кошти для спільного фінансування проекту та повернення кредитів.

Спочатку прорахуйте проект з урахуванням вимог обраного фінансового партнера. У кожної МФО свої критерії щодо окупності проектів та їх екологічних показників. Часто заходи для фінансування потрібно обирати, виходячи з критеріїв МФО.

Заходи з модернізації з великим терміном окупності місто може фінансувати самостійно. Якщо це буде стара будівля, яка потребує ремонту та підсилення конструкцій, це буде складно, дорого і затягне цикл впровадження. Скоріш за все, потенційним фінансовим партнерам такий проект буде нецікавий.

Не зазіхайте на те, що не збігається з вашими можливостями, обирайте реальні об'єкти та розраховуйте власні фінансові сили. Планувати модернізацію за 10 млн євро, якщо бюджет розвитку міста становить 2 млн грн, точно не варто. Перекрити таку різницю тільки кредитними коштами буде нереально.

Найновіші технології та 40-60-річна інфраструктура — не друзі. Якщо модернізуєте такі будівлі, використовуйте перевірені технології, які точно не підведуть та будуть служити довго, покажуть реальні експлуатаційні витрати та мінімальні ризики.

Підказка №4. Навчайте групу реалізації проекту

Для співпраці міст з МФО слід створити групу реалізації проекту — ГРП.

Зазвичай вона створюється рішенням міської ради і складається з голови ГРП, представника відділу фінансів, представника департаменту, відповідального за модернізацію об'єкта, представника юридичного відділу, двох-трьох активних депутатів, які допоможуть відстоювати проект на сесії.

Завдання міського голови — зробити ГРП відповідальним лідером проекту. Група повинна мати повноваження, відповідну кваліфікацію та підтримку колег. Звичайно, компетентних людей, які розуміють специфіку міжнародних проектів та кредитування МФО, в країні майже нема, але їх можна "виростити".

Тому просіть у своїх фінансових партнерів проведення тренінгів для підвищення кваліфікації та допомоги з вибором надійного консультанта, який буде супроводжувати проект. Головне — "втримайте" цих людей. Набутий досвід повинен стати основою для впровадження багатьох наступних проектів.

Підказка №5. Вибирайте відповідального проектанта

Надійний проектант зменшить ризики затримок. Специфіка реалізації будівельних проектів у тому, що навіть незначні затримки з підготовкою документації можуть означати відстрочення проекту до року, наприклад, через сезонність робіт.

Важливо підготувати для проектанта якісне технічне завдання. Це забезпечить якісну проектну документацію, яка зменшить ризики на стадії будівельних робіт.

Підказка №6. Шукайте надійних підрядників-будівельників

На найближчі три-шість років Україна має до 1 млрд євро інфраструктурних кредитних програм МФО, а якісних виконавців будівельних робіт дуже мало.

Крім того, ефект від впровадження енергоефективних заходів можливий лише за умови правильної інсталяції обладнання та матеріалів. Неякісний і ненадійний будівельник може спричинити затримку або зупинку проекту і додаткові витрати. Досвід свідчить, що збільшення витрат може сягати 20%.

За якісних будівельників між містами точиться справжня боротьба. Успішно залучають їх ті, хто правильно інформує підрядників і має репутацію міста як надійного замовника. Перш ніж шукати будівельників, підготуйте якісну проектну документацію та продумайте критерії відбору компаній-підрядників.

Підказка №7. Готуйтеся до можливих ризиків

Кожен проект з модернізації — тривалий процес, у якому відбуваються зміни. Навіть невеликий проект з модернізації дитсадка триває 2,5 року. Протягом цього часу можуть траплятися блокування рішень сесії, відмова національних органів влади при затвердженні кредиту, затягування проходження експертизи.

Важливо знати та передбачати можливі проблеми на кожній стадії проекту. На основі досвіду супроводу проектів в Україні ми склали інфографіку з умовними стадіями проекту та проблемами, які можуть підстерігати на кожній з них. Стадії проекту можуть варіюватися залежно від складності та розміру проекту.

На кожній з цих стадій можуть виникнути непередбачувані сюрпризи, але робота із змінами — це нормальний процес.

Підказка №8. Пам'ятайте про енергетичний менеджмент

Після модернізації будівель енергоефективність не закінчується, а тільки починається. Щоб досягти реальної економії коштів і ресурсів, енергоефективної будівлі замало.

Надалі потрібно постійно аналізувати енергоспоживання та керувати ним. Тим не менш, енергетичний менеджмент однієї будівлі не скасовує потребу в загальноміській системі енергетичного менеджменту.

Підказка №9. Знаходьте мотивованих людей

Досвід участі у багатьох енергоефективних проектах показав: успіх створюють люди. Усе сказане вище неможливо втілити без команди мотивованих людей, які мають бажання творити зміни. Глобальне завдання міського голови — знайти, виховати та зберегти такі кадри. У нашій країні їх неймовірно багато.