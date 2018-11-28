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Півмільярда доларів — вартість воєнного стану для нашої економіки

Півмільярда доларів — вартість воєнного стану для нашої економіки

Відмова від інвестицій або затримка з інвестиціями не залишиться безслідною для України. (рос)
Середа, 28 листопада 2018, 16:20
Ігор Мазепа
генеральний директор, власник інвестиційної компанії Concorde Capital

Комитет УЕФА по чрезвычайным ситуациям перенес место проведения матча между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом из Полтавы в Киев.

Причина — чтобы обеспечить безопасность в связи с введением военного положения в 10 регионах Украины. Это при том, что Полтавской области в списке 10 регионов нет.

Ожидаемая реакция международной организации в данной ситуации, не правда ли?

Вот примерно так же нервно, и даже не совсем логично, рассуждает любой иностранец, читая последние заголовки новостей из Украины. В том числе и иностранный инвестор.

Заграничному космополитическому инвестору, по большому счету, некогда разбираться, что именно происходит в стране — ему достаточно посмотреть эти самые заголовки — и тут же от греха подальше переключился на рассмотрение тысяч других инвестиционных идей в двух сотнях стран, где никакого военного положения нет.

Реакция тех, кто уже что-то прикупил из украинских активов, тоже сравни реакции УЕФА: "продать" — еще до того как вникли в суть происходящего в стране.

Отказ от инвестиций или задержка с инвестициями не останется бесследной: как минимум, уже выросла стоимость международных заимствований для Украины. А нашему правительству еще выходить в следующем году с внешними займами.

Введение военного положения — это что-то абсолютно новое, и очевидно не предвещающее ничего хорошего для любого жителя нашей страны, привыкшего за последние годы ко всякому.

В ситуации такой неопределенности, украинские потребители и бизнесмены резко пересматривают свои приоритеты, отдавая предпочтение "кэшу" перед депозитами, товарам первой необходимости перед товарами длительного потребления, выводу денег в "тихие гавани" перед инвестициями в новые мощности, доллару перед гривной.

Это все приводит к вымыванию денег из банковской системы, где они бы приумножались и создавали дополнительную стоимость для экономики.

В свою очередь, это провоцирует падение деловой активности, что найдет свое негативное отражение на показателях нашего экономического роста, которые и без того не блещут оптимизмом.

Я оцениваю прямые и косвенные потери от всех этих попыток внедрить военное положение в полмиллиарда долларов — а это немалая сумма для страны, экономика которой зарабатывает чуть более ста миллиардов.

Эти потери — также потери для нашего бюджета, а значит и для обороноспособности нашей страны.

Есть, конечно, робкая надежда на то, что эти потери не будут безвозвратными — и наша политическая элита все-таки сможет превратить этот минус в плюс.

Минимум — кардинально решить вопрос с блокированием Россией суден в Азовском море, обеспечить предоставление Украине новых ресурсов для укрепления обороноспособности.

Максимум — заблокировать или серьезно отсрочить введение в строй российских трубопроводов, очевидно нацеленных на уменьшение наших экономических позиций.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
інвестиції

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