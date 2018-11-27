Що заважає Києву заробляти на парковках

Полгода назад прозвучала отличная новость – право на обустройство и эксплуатацию парковок в Киеве теперь продается через ProZorro, и даже проданы первые две парковочные площадки.

Первая ушла за 112 тыс. грн, вторая – за 250 тыс., обе купили в 3-4 раза дороже номинальной цены.

С момента этого радостного события прошло полгода, и за это время КП "Киевтранспарксервис" провело через ProZorro только один аукцион на парковочные услуги, причем выиграл его "Киевпастранс", а сумма составила скромные 15 тыс. грн.

ProZorro – наиболее прозрачный способ передачи прав на эксплуатацию парковок из имеющихся в Украине, почему же мы им фактически не пользуемся?

Задавшись этим вопросом, мы с коллегами начали выяснять, как именно в Киеве работает система договоров по передаче прав на обустройство и эксплуатацию парковок, и нам открылась бездна.

Факт первый. Информация о том, как, с кем и на какие суммы от имени киевской громады заключаются договора на передачу парковок в эксплуатацию, почему-то является коммерческой тайной, а сама процедура –полностью засекреченный процесс.

Процесс передачи прав на эксплуатацию парковок в Киеве происходит так:

КП "Киевтранспарксервис", единственный оператор по парковке транспорта и сборам за места для парковки, подает на транспортную комиссию Киевсовета список мест, на которых планируется организовать новые парковки.

Ни ставки и тарифы, ни способ организации парковок обсуждению на комиссии не подлежат. Депутатам предлагается голосовать только за включение в список мест для парковки новых адресов.

После транспортной комиссии за включение адресов в перечень голосует уже Киевсовет по точно такому же принципу: адреса включаются в перечень, а стоимость и способ эксплуатации мест не обсуждается.

После включения парковки в перечень адресов вся информация исчезает в черном ящике КП "Киевтранспарксервис". И выбор компаний, и цены устанавливаются руководством коммунального предприятия произвольно.

Когда один из депутатов Киевсовета запросил у КП поадресный список договоров и сумм, КП наотрез отказалось предоставить эту информацию, ссылаясь на коммерческую тайну и конфиденциальность информации.

Получается, что единственное основание для сокрытия этой информации от киевлян – это решение самого КП. Зачем КП скрывает эту информацию и от горожан, и даже от депутатов Киевсовета, которым формально подчиняется?

Возможно, дело в том, что суммы заключенных договоров существенно занижены, ведь первые же продажи парковок на ProZorro показали, что номинальная стоимость в результате торгов поднялась в 3-4 раза, а по уже заключенным договорам никаких торгов не было.

В данный момент между КП "Киевтранспарксервис" и некими неизвестными нам субъектами хозяйствования заключено 599 договоров на парковки и покупку абонементных талонов.

И, скорее всего, результатом непрозрачной схемы является очень заметная сумма недополученных городским бюджетом денег.

Факт второй. С 2017 по 2018 год "Киевтранспарксервис" заключило 90 так называемых "предварительных договоров", согласно которым КП обязуется заключить основной договор после включения новых адресов парковок в перечень.

Такие договора в юриспруденции называются "ничтожными" – они не устанавливают ни прав, ни обязанностей сторон, по ним никто никому ничего фактически не должен.

Однако каким-то удивительным образом по этим предварительным договорам ведется хозяйственная деятельность, ставятся шлагбаумы и взимается плата за парковку.

Причем по парковкам, организованным по таким договорам, нет ни транспортных схем, ни проверки на соответствие требованиям аварийных служб, а правоохранительные органы при наличии такого договора мгновенно теряют к незаконной парковке интерес.

Кроме того, эти договора защищают КП от системы торгов ProZorro – по любой потенциально прибыльной для города площадке можно заключить подобный договор и предоставить выбранному КП предприятию право когда-нибудь заключить договор без тендерной процедуры.

Факт третий. В Киеве существует частный предприниматель по имени Анатолий Канивец, который в мае 2018 года получил от КП "Киевтранспарксервис" фантастическую возможность, несмотря на 5 уголовных дел, которые открыты на него, согласно данным Единого реестра судебных решений.

С ним был заключен договор, по которому Анатолий Канивец может покупать у КП талоны на парковку и реализовывать их на всей территории Киева, за исключением участков, на которых парковка запрещена как такова.

Верхней планки количества талонов в договоре нет, и теоретически Анатолий имеет право продавать такие талоны в бесконечных объемах.

По сути, это означает, что его парковочной площадкой является вся территория столицы.

Сколько денег получает Киев в результате деятельности господина Канивца – неизвестно, коммерческая тайна. Сколько еще подобных договоров с ФОПами заключено – неизвестно, коммерческая тайна.

Каковы объемы денег, недополученных киевским бюджетом в результате произвольного и непрозрачного выбора контрагентов и работы по "предварительным" договорам – неизвестно, коммерческая тайна.

Решение. Мы с коллегами разработали проект решения Киевсовета, и он предельно прост: все парковки в Киеве должны продаваться только через ProZorro, а все предварительные договора и договора с ФОПами на продажу талонов должны быть отменены.

Это решение – классический способ борьбы с коррупцией, замена ручного управления единым правилом.

В данный момент этот проект поддержан мэром Киева и проходит транспортную комиссию Киевсовета.

Но, к сожалению, в ходе обсуждений мы слышим от депутатов и представителей КП "Киевтранспарксервис" удивительные вещи – например, "мы и так продаем парковки через ProZorro" или "пусть это изменение будет внесено не решением Киевсовета, а распоряжением мэра", или "прежде чем принимать такое решение, нам нужно сначала детально описать процедуру его внедрения".

Это звучит странно, поскольку все участники транспортной комиссии прекрасно знают: парковок через ProZorro продано всего три, распоряжение мэра очень легко отменить, в отличие от решения Киевсовета, а разработка детальной процедуры внедрения происходит не после решения, а до него только в одном случае – когда кому-то очень нужно, чтобы решение не было принято никогда.

Для всех желающих услышать эти аргументы лично – полная версия обсуждения этого вопроса на транспортной комиссии лежит вот здесь (обсуждение начинается с 51 минуты), а текст проекта решения – здесь.

Я очень часто слышу, что в теневой схеме распределения парковок Киева циркулирует огромное количество денег, и сломать ее невозможно.

Но я точно знаю, что когда вокруг идеи объединяются люди, возможным становится абсолютно все.

Поэтому я предлагаю: кому этот вопрос небезразличен – пожалуйста, приходите на ближайшую транспортную комиссию (как только появится точная дата и время, я сообщу об этом), и давайте попробуем вместе заменить коррупционную схему прозрачным механизмом ProZorro.