Трагікомедія "Кошторис 2019" або Чому нам потрібна реформа бюджетного процесу

Каждый год Украина сталкивается с трагикомическим спектаклем, под названием "принятие государственного бюджета".

Это "золотой час" для каждого депутата. У нас сила депутата и политической партии определяется по тому, могут ли они оказывать влияние именно на бюджет, "продавливать" нужные расходы в него. Не много стран в мире осталось, где всё происходит так, как у нас.

Почему принятие бюджета остается важнейшим коррупционным фактором? На мой взгляд, есть три причины подобной ситуации. Все они связаны с процессом подготовки бюджета и его принятия.

Сам процесс формирования бюджета достаточно четко прописан и в Бюджетном кодексе Украины, и в Регламенте Верховной Рады. Но, в этом механизме остается несколько, ключевых, по моему мнению, пробелов.

Подготовку проекта бюджета у нас осуществляет Кабинет Министров и Министерство финансов, после чего он поступает на рассмотрение Верховной Рады. И вот здесь можно видеть сразу два существенных недостатка действующего механизма.

Первый: в Верховную Раду предоставляется только один вариант бюджета, а не несколько альтернативных, рассчитанных исходя из определенного значения ключевых для данного бюджетного периода макроэкономических переменных и целей государства.

В результате, даже при самой серьезной проработке проекта бюджета остается высокая вероятность его дефицита, так как предсказать с достаточно высокой точностью развитие экономики сейчас невозможно.

Чтобы избежать формирования бюджета со значительным дефицитом, в Министерстве финансов закладывают расходы по минимально возможному варианту и, тем самым, оставляют депутатам возможность "добавить в бюджет от себя".

Второй: сейчас бюджетный процесс не предусматривает в какой-либо форме участия общественности и населения в его разработке.

Хотя уже во многих странах обыденной практикой становится и электронное голосование по проекту бюджету, и "преференционное" распределение налогов и различные формы общественного обсуждения проекта бюджета, отбора проектов для реализации за счет бюджетных средств.

Уверен, если Украина хочет остаться в "первом мире", то ей придется в ближайшем будущем "допустить" гражданское общество к разделу "священной туши" государственного бюджета.

Третий пробел связан уже непосредственно с принятием государственного бюджета Верховной Радой. Речь идет о том, что бюджета у нас утверждается отдельным законом, который принимается в порядке одинаковом с другими парламентскими законами. А именно: каждый депутат может подать свою поправку в текст закона, то есть внести изменение именно в бюджет.

Полагаю, что от подобной практики Верховная Рада должна отказаться. Принятие бюджета на пленарном заседании должно происходить по процедуре "голосования в целом".

То есть, депутаты должны голосовать за выбор одного из нескольких предложенных им проектов государственного бюджета, к тому же, прошедших предварительную процедуру общественного обсуждения и голосования.

Предлагаемая процедура приведет к перемещению "центра тяжести" в разработке бюджета. Так, например, комитет по бюджету будет принимать участие в его разработке с первоначальных этапов. Фактически именно этот комитет и будет органом, координирующим всю работу по бюджету.

Существенным будет и то, что такое изменение бюджетного процесса делает фактически бесполезными существующие и широко распространенные у нас формы "теневого лоббизма".

Вместо достаточно многочисленных "решалкиных" и сотрудничающих с ними депутатов и чиновников, ключевыми фигурами лоббизма становятся общественные организации, отраслевые ассоциации и "think tanks", обосновывающие и защищающие интересы, представляемых ими различных социальных групп и корпоративных агентов.

Сейчас, Украина, конечно, еще не готова к радикальной реформе бюджетного процесса. Но, повторюсь, если, мы действительно, хотим стать демократической страной, избавиться от коррупции во всех ее проявлениях, добиться того, чтобы чиновничество стало действительным "слугой народа", то нам придется приступить к этой реформе.

И чем раньше – тем лучше.