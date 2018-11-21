Чи є Україна жертвою акул кредитування

В ноябре Украине пришлось выплатить годовой купон, то есть процентную ставку, около 10% в долларах за десятилетний заем у международных долговых рынков.

"Нафтогазу" пришлось отменить облигацию на 500 млн долл, хотя предложение 10,9% годовых — самый высокий в мире купон, который предлагался эмитентами еврооблигаций за 2018 год.

В то же время Казахстан смог получить 1,1 млрд евро по среднему курсу со ставкой ниже 2%, а "Газпром" — 1 млрд евро со ставкой менее 3%.

Иронический парадокс: по решению суда, которое по-прежнему не привели в исполнение, "Нафтогаз" получил 2,6 млрд долл от "Газпрома".

Так почему Украина и ее государственные компании платят в три-четыре раза больше, чем другие бывшие страны СНГ, не говоря о европейских?

Во-первых, Украина близка к дефолту. По данным НБУ и Минфина, стране нужно погасить 12 млрд долл в 2019 году и почти 10 млрд долл — в 2020 году.

Расходы на погашение долга в конечном счете зависят от бюджета страны. Госбюджет формируется в гривне, а долги номинированы в иностранной валюте, поэтому государство должно покупать иностранную валюту на межбанковском рынке или конвертировать из международных резервов НБУ.

В конце сентября 2018 года резервы НБУ составляли 16,7 млрд долл, из которых собственные резервы Нацбанка — всего 5 млрд долл.

Простая арифметика показывает, что без новых внешних займов и траншей МВФ резервы Нацбанка не будут достаточными для выполнения обязательств перед внешними кредиторами в ближайшие два года.

Международные инвесторы знают, что Украина нуждается в их ресурсах и имеет ограниченные возможности, поэтому они берут за это соответственную плату.

Это может быть аморальным, но международные пенсионные или хедж-фонды инвестируют в украинские облигации с целью максимизировать собственный коэффициент риска-компенсации, а не для поддержания развития страны.

Во-вторых, Украина расплачивается за свою безответственную фискальную политику и долгую историю коррупционных схем на государственном уровне.

Стране пришлось просить помощи у МВФ три раза (1999, 2009 и 2014 годы), чтобы избежать простого дефолта, и в 2015 году пришлось списать 25% своего международного долга, чтобы удержать экономику на плаву.

Хотя после 2015 года рынок восстановился, что позволило инвесторам возместить свои убытки, но они еще помнят переговоры по реструктуризации.

Таким образом, круг международных инвесторов, способных покупать украинский долг, сократился. В то время как Казахстан может опираться на страны с формирующимся рынком, азиатские страны и на европейских инвесторов, Украине нужно продать долг в основном американским инвесторам, которые, как известно, являются самыми дорогими источниками капитала по всему миру.

Что нужно сделать для снижения стоимости долга?

Прежде всего, следует помнить, что Украина по-прежнему с трудом рефинансирует старый долг. Также большей частью прекратились государственные инвестиции, финансируемые за счет международного займа.

Экономика должна расти, чтобы уменьшить долговую нагрузку, и поэтому ей нужен иностранный капитал. За последние годы объем иностранных инвестиций составлял около 3 млрд долл в год. В сравнении с Польшей (16 млрд долл в 2016 году) или Турцией (12 млрд долл в 2016 году) это очень мало.

Имея ряд преимуществ — сельское хозяйство, IТ-сектор, восьмой в Европе по размеру внутренний рынок, достойная инфраструктура, высокообразованное население, Украина должна иметь возможность привлекать 13-15% своего ВВП в качестве иностранных инвестиций или эквивалент 15-20 млрд долл в год.

Это может быть достигнуто путем реформирования правовой системы или отмены моратория на продажу аграрных земель. Это могут быть политические смелые решения, которые можно относительно быстро осуществить.

Благодаря экономическому росту, обусловленному иностранными инвестициями, Украина увидит, что кредитные рейтинги и отношение инвесторов значительно улучшились, а затем сможет также получить заем у долгового рынка под 3%. Потому что, как мы знаем, рынок дает в заем только имеющим.