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Чому українці не люблять українське

Чому українці не люблять українське

В Україні чимало компаній виробляють сучасні якісні товари, але вітчизняні споживачі їх не цінують. У чому річ? (рос)
П'ятниця, 16 листопада 2018, 08:53
Денис Миргородський
інвестор, засновник адвокатської фірми "Династія"

Клиент зашел в магазин популярного украинского бренда одежды и пощупал изделие из дорогой итальянской ткани с фурнитурой из США.

"Что это за цены? Украинский дизайнер не может стоить таких денег!" — сказал он с возмущением.

"Такие деньги" — это 4 тыс грн, то есть около 140 долл.

Бессмысленно объяснять этому клиенту, что изделия этого бренда успешно продаются в двух десятках стран мира.

Что в магазинах развитых стран они стоят вдвое дороже.

Что украинский рынок дает ничтожный процент выручки во многом из-за предвзятости украинцев к украинским продуктам.

Это отношение — проблема не конкретного бренда. Это отношение нас, украинцев, к труду своих соотечественников.

Соучредитель уникального украинского стартапа по генетическим исследованиям Myhelix Руслана Шадрина недавно призналась, что самое сложное в ее работе — убедить потребителя, что украинский продукт может быть более качественным, чем зарубежный. С этим предубеждением она борется каждый день.

Украинские производители продают обувь (Braska, Luciano Carvari) и одежду (два десятка брендов) в большинство стран ЕС, сыры — в Голландию ("Органик милк"), оборудование — в Германию ("Айсберг"), яхты — в Швецию (Black Sea Yachts, Fifth Oceans, "Паруса Украины"), лыжи — в Австрию ("Фишер-Мукачево").

В Украине есть самые крупные и технологичные в Европе производители картона, зубных протезов, продуктов питания, стройматериалов, современные производства металлических заготовок, свето-прозрачных конструкций, полимерной упаковки, лекарственных средств и электрического транспорта.

Однако собственные потребители их не ценят.

В Украине десятки талантливых фэшн-дизайнеров, но мы предпочитаем платить за труд индийских закройщиков и камбоджийских швей, которые работают на шведские, итальянские, испанские и американские бренды.

В стране есть производители отличных продуктов питания, но мы больше ценим импортные сыры и макароны, отличные фармацевтические заводы, но мы привозим тонны лекарств из-за рубежа, классные производители городского транспорта, но нам лучше завезти трамваи и троллейбусы из Чехии и Турции.

Мне сложно ответить на вопрос "почему".

При этом будущее страны определяет украинский бизнес, а не ее политики. Именно независимый бизнес дает большую часть рабочих мест, формирует спрос на образование, борется за улучшение качества жизни своих сотрудников и клиентов и, в конце концов, формирует национальную культуру.

Именно к бизнесу бегут политики выпрашивать деньги на избирательные компании. Именно бизнес платит в нашей стране абсолютное большинство налогов, формирующих доходную часть бюджета. Именно эти деньги идут на зарплаты госслужащих, пенсии, оборону, медицину, науку и образование.

Поддерживая украинский бизнес, мы поддерживаем будущее своей страны. Конечно, поддерживать надо не всякий бизнес, а тот, который честно платит налоги и зарплаты, заботится об экологии и социальной ответственности.

Бизнес по контрабанде янтаря и дикой вырубке на экспорт леса-кругляка поддерживать не стоит. Олигархические группы, которые вместо покупки очистных сооружений на ТЕЦ покупают сверхдорогие пентхаусы в Лондоне своим хозяевам, только высасывают деньги из нашей страны, а не развивают ее.

Однако в Украине есть тысячи малых и средних компаний, которые борются не только за прибыль. Они верят в нашу страну, инвестируют в нее время и деньги, строят ее будущее. День за днем, продукт за продуктом, кирпичик за кирпичиком.

Их тяжелая борьба за выживание в турбулентной среде заслуживает не меньшего уважения, чем подвиг солдата на фронте или врача в операционной. Я инвестирую в такие компании, потому что без них у нас нет будущего. Поддержите их. Покупайте украинское. Принципиально. Ради себя и своей страны.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
споживання бізнес

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