Чому українці не люблять українське

Клиент зашел в магазин популярного украинского бренда одежды и пощупал изделие из дорогой итальянской ткани с фурнитурой из США.

"Что это за цены? Украинский дизайнер не может стоить таких денег!" — сказал он с возмущением.

"Такие деньги" — это 4 тыс грн, то есть около 140 долл.

Бессмысленно объяснять этому клиенту, что изделия этого бренда успешно продаются в двух десятках стран мира.

Что в магазинах развитых стран они стоят вдвое дороже.

Что украинский рынок дает ничтожный процент выручки во многом из-за предвзятости украинцев к украинским продуктам.

Это отношение — проблема не конкретного бренда. Это отношение нас, украинцев, к труду своих соотечественников.

Соучредитель уникального украинского стартапа по генетическим исследованиям Myhelix Руслана Шадрина недавно призналась, что самое сложное в ее работе — убедить потребителя, что украинский продукт может быть более качественным, чем зарубежный. С этим предубеждением она борется каждый день.

Украинские производители продают обувь (Braska, Luciano Carvari) и одежду (два десятка брендов) в большинство стран ЕС, сыры — в Голландию ("Органик милк"), оборудование — в Германию ("Айсберг"), яхты — в Швецию (Black Sea Yachts, Fifth Oceans, "Паруса Украины"), лыжи — в Австрию ("Фишер-Мукачево").

В Украине есть самые крупные и технологичные в Европе производители картона, зубных протезов, продуктов питания, стройматериалов, современные производства металлических заготовок, свето-прозрачных конструкций, полимерной упаковки, лекарственных средств и электрического транспорта.

Однако собственные потребители их не ценят.

В Украине десятки талантливых фэшн-дизайнеров, но мы предпочитаем платить за труд индийских закройщиков и камбоджийских швей, которые работают на шведские, итальянские, испанские и американские бренды.

В стране есть производители отличных продуктов питания, но мы больше ценим импортные сыры и макароны, отличные фармацевтические заводы, но мы привозим тонны лекарств из-за рубежа, классные производители городского транспорта, но нам лучше завезти трамваи и троллейбусы из Чехии и Турции.

Мне сложно ответить на вопрос "почему".

При этом будущее страны определяет украинский бизнес, а не ее политики. Именно независимый бизнес дает большую часть рабочих мест, формирует спрос на образование, борется за улучшение качества жизни своих сотрудников и клиентов и, в конце концов, формирует национальную культуру.

Именно к бизнесу бегут политики выпрашивать деньги на избирательные компании. Именно бизнес платит в нашей стране абсолютное большинство налогов, формирующих доходную часть бюджета. Именно эти деньги идут на зарплаты госслужащих, пенсии, оборону, медицину, науку и образование.

Поддерживая украинский бизнес, мы поддерживаем будущее своей страны. Конечно, поддерживать надо не всякий бизнес, а тот, который честно платит налоги и зарплаты, заботится об экологии и социальной ответственности.

Бизнес по контрабанде янтаря и дикой вырубке на экспорт леса-кругляка поддерживать не стоит. Олигархические группы, которые вместо покупки очистных сооружений на ТЕЦ покупают сверхдорогие пентхаусы в Лондоне своим хозяевам, только высасывают деньги из нашей страны, а не развивают ее.

Однако в Украине есть тысячи малых и средних компаний, которые борются не только за прибыль. Они верят в нашу страну, инвестируют в нее время и деньги, строят ее будущее. День за днем, продукт за продуктом, кирпичик за кирпичиком.

Их тяжелая борьба за выживание в турбулентной среде заслуживает не меньшего уважения, чем подвиг солдата на фронте или врача в операционной. Я инвестирую в такие компании, потому что без них у нас нет будущего. Поддержите их. Покупайте украинское. Принципиально. Ради себя и своей страны.