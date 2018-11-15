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Чи почнуть місцеві бюджети заробляти на ОВДП

Чи почнуть місцеві бюджети заробляти на ОВДП

Місцева влада зберігає на депозитах мільярди гривень, ігноруючи більш дохідний варіант заробітку — державні облігації. Вихід — запит громад і роз'яснення уряду.
Четвер, 15 листопада 2018, 13:46
Тарас Котович
старший фінансовий аналітик групи ICU

Протягом останнього року в Україні значно підвищилися відсоткові ставки.

Доходності державних облігацій (ОВДП) за цей час виросли з 16% до 19%, короткострокових депозитів для юридичних осіб — з 10% до 14,5%, депозитів для фізичних осіб — з 13% до 15%.

Звісно, це приваблює нових інвесторів в ОВДП, що дають значно вищий дохід порівняно з депозитами.

Ставки можуть зрости ще більше.

Борючись з інфляцією, Нацбанк не виключає, що може підвищити облікову ставку, а це потягне догори відсоткові ставки і за депозитами, і за ОВДП.

На графіку нижче показана різниця між ставками за короткостроковими депозитами для юридичних осіб та дохідністю тримісячних ОВДП.

За останній рік ця різниця дещо скоротилася, з 6% до 4,5%, але залишається досить відчутною. Тим паче, що коли ставки зростають, при погашенні облігацій кошти можна знову вкласти з вищою дохідністю, тоді як ставки за депозитом переважно залишаються незмінними протягом дії договору, часто — на весь рік.

Відсоткові ставки

 
Джерела: НБУ, Мінфін, ICU

Через таку різницю у травні уряд затвердив порядок придбання місцевими бюджетами ОВДП, який набув чинності у липні. Як видно з наступного графіка, з того часу обсяг депозитів суттєво не зменшився, а в серпні навіть зріс. Тобто місцеві бюджети не скористалися можливістю інвестувати кошти під вищі відсотки.

Залишки депозитів на початку місяця, млрд грн

 
Джерела: Держказначейство, ICU

За даними Держказначейства, на депозитах з березня 2018 року було понад 14 млрд грн. Це означає, що за 2018 рік місцеві бюджети зароблять понад 1 млрд грн. Це непоганий дохід для бюджетів, але якби вони мали змогу на початку року вкласти ці кошти в ОВДП, вони б отримали понад 2 млрд грн.

Чимала різниця, і уряд це усвідомлював, впроваджуючи можливість придбання місцевими бюджетами державних облігацій. При цьому, попри наявність механізму і вищі доходності, альтернатива депозиту навіть не розглядається.

Наприклад, на початку 2018 року у Львівській області обсяг депозитів становив 355 млн грн, які в Укргазбанку розмістило місто Львів. Упродовж лютого обсяг депозитів в області майже подвоївся і продовжував зростати.

На початку листопада на депозитах бюджетів Львівської області перебувало 952 млн грн. Не виключено, що весь цей обсяг може належати бюджету Львова.

Коли кошти можна було вкладати в ОВДП, міський голова Львова Андрій Садовий не заперечував, що місто розміщує гроші на короткострокових депозитах, але при цьому розміщення коштів у такі ж короткострокові ОВДП вважав недоцільним.

Найцікавіше, що ці кошти вкладені в ОВДП, але не місцевими бюджетами, а державними банками. Отримавши гроші на депозит на початку року під 10-11% річних, банки вклали їх під 16%, а згодом — під 19%, чим не скористалися місцеві бюджети. Ця різниця між ставками залишилася у державних банках.

Дані Держказначейства чітко показують, що окремі бюджети тримають на депозитах великі обсяги коштів. Наприклад, в Донецькій області середній залишок на депозитах становить 3,7 млрд грн, у Дніпропетровській — майже 1,6 млрд грн.

Сім областей на початку листопада мали на депозитах по 500-900 млн, ще десять — від 100 млн грн до 0,5 млрд грн. Деякі області, наприклад, Миколаївська, розмір депозиту не змінюють місяцями.

Залишки депозитів місцевих органів влади, 2016-2018 роки

 
Джерела: НБУ, ICU

Така ситуація повторювалася з року в рік. У грудні депозити поверталися на рахунки у Держказначействі, а в січні розміщувалися на депозитах. Найімовірніше, і в грудні 2018 року депозити повернуться на рахунки у Держказначействі, а в січні знову будуть розглядатися як засіб отримання додаткового доходу.

От тільки який буде цей дохід — 14-15% від депозиту чи 19-20% від ОВДП? Іншими словами — хто отримає різницю ставок, ті самі 5% доходу від розміщених коштів: місцеві бюджети чи державні банки? Це питання залишається відкритим.

Місцеві територіальні громади повинні бути зацікавлені в розміщенні коштів місцевих бюджетів саме в ОВДП та вже зараз цікавитися у місцевих чиновників, чи втрачатиме бюджет кошти, відкидаючи альтернативу депозитам.

З іншого боку, якщо уряд хоче платити дохід за ОВДП напряму місцевим бюджетам, залучаючи їх тимчасово вільні кошти в ОВДП, без посередництва депозитів у держбанках, потрібно проводити роз'яснювальну роботу з тими органами влади, що мають найбільші депозити.

На фоні постійного зростання вкладень в ОВДП приватними інвесторами величезні депозити органів місцевої влади виглядають неефективно.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
місцеві бюджети ОВДП депозити

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