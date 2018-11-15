Як продаватимуть майно за новим кодексом з процедур банкрутства

Ухвалений Верховною Радою кодекс з процедур банкрутства наближає Україну до європейських стандартів продажу майна банкрутів.

Завдяки про-кредиторському спрямуванню нового законодавства Україні пророкують підняття в рейтингу країн за рівнем захисту бізнесу в частині процедур неплатоспроможності.

Зокрема, позитивні нововведення щодо аукціонів мають шанси перетворитися з суто технічної, відкритої для зловживань процедури на реальний інструмент захисту кредитора.

Prozorrі торги

Досі торги "з молотка" проходили, як правило, закрито та під контролем організатора чи замовника і часто були інструментом викупу майна банкрута наперед визначеними особами за якомога нижчими цінами.

Новий кодекс зобов'язує продавати майно боржника винятково в електронній торговій системі Prozorro.Sale. Вона має низку переваг.

Так, система містить інформацію про дату, час і місце проведення торгів, що сприяє збільшенню кількості учасників. За процедурою можна спостерігати в режимі реального часу. Склад учасників торгів неможливо контролювати. Крім того, знижується ризик продажу майна "своїми для своїх" за комфортною ціною.

Швидший продаж майна

За законодавством, ліквідатор — призначений судом керівник підприємства-банкрута — може продавати майно банкрута місяці й роки. У цей час бенефіціарні власники за підтримки ліквідатора можуть використовувати активи боржника, отримувати прибутки та ще й користуватися податковими пільгами банкрута.

Новий кодекс встановлює чіткий строк для оголошення ліквідатором першого аукціону, а також наступних, якщо перший не відбувся.

Продаж майна дорожче

За чинним законом, ліквідатор має право без погодження заставного кредитора встановлювати стартову ціну продажу майна, що відкриває недобросовісним ліквідаторам можливість продавати майно боржника дешево.

За новим кодексом, умови продажу майна з аукціону визначатиме колегіальний орган, який представляє інтереси кредиторів, або сам кредитор, якщо мова йде про його заставне майно.

Крім того, щоб захистити заставного кредитора від продажу цінного активу за безцінь, кодекс впроваджує новий у цій сфері механізм продажу заставного майна, яке не "пішло" з повторних аукціонів, безпосередньо кредитору.

Захист прав учасників та переможців аукціону

Зараз біржа може з будь-яких підстав скасувати запланований аукціон, якщо для участі у ньому зареєструвалися "небажані" особи. Новий кодекс вводить низку обмежень для захисту прав та інтересів учасників і переможців аукціону.

Зокрема — вичерпний перелік підстав для скасування аукціону, визнання результатів аукціону недійсними, лише якщо порушення перешкодили продажу майна за найвищою ціною. Продаж майна через Prozorro.Sale дає змогу зупинити явно незаконні торги ще до їх закінчення, а не визнавати недійсними постфактум.

Якщо організатор аукціону перешкодив особі взяти у ньому участь, кодекс дозволяє їй стягнути з біржі штраф у сумі 10% від ціни проданого майна.

Закон чітко не визначає, який документ підтверджує придбання майна та право власності переможця: договір купівлі-продажу чи свідоцтво про придбання майна на аукціоні. Це змушувало переможців оформляти два документи, щоб уберегтися від ризиків. Кодекс зобов'язує переможця оформляти лише свідоцтво.

Крім посилення захисту кредиторів, описані зміни матимуть інший позитивний вплив на українську економіку. Завдяки новій відкритості та зрозумілості процедур торгів стресові активи — проблемні приміщення, заставна нерухомість — увійдуть у відкритий обіг. Завдяки вищим гарантіям для покупців ними можуть зацікавитися серйозні гравці ринків роздрібної торгівлі, логістики, нерухомості.

Таким чином, Україна не просто підніметься в рейтингу Світового банку завдяки підтягуванню конкретних показників, а й отримає вищі стандарти ведення бізнесу.