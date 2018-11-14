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Чи можна заробити мільйон, граючи в комп'ютерні ігри

Чи можна заробити мільйон, граючи в комп'ютерні ігри

Людей приваблює той факт, що в кіберспорті, найчастіше, є матеріальна винагорода. Як зміниться ігрова індустрія в найближчому майбутньому? (рос.)
Середа, 14 листопада 2018, 17:23
Микола Антонюк
менеджер по роботі з партнерами компанії Lenovo

Отношение общества к компьютерным играм постепенно меняется: критику этого увлечения сменяет поощрение.

Людей также привлекает тот факт, что в киберспорте, чаще всего, присутствует материальное вознаграждение. Что же меняется в игровой индустрии и что нас ждет в ближайшем будущем?

Кибертурниры вместо ТВ-трансляций

Индустрия компьютерных игр идет семимильными шагами. За прошедший год она проникла в повседневность: люди стали не только играть, но и увлекаться просмотром игровых турниров.

Уже сегодня по количеству зрителей кибертурниры приближаются к показателям самых популярных ТВ-трансляций — футболу или Евровидению.

Знаете ли вы, что за игровыми трансляциями регулярно следят 5 млн украинцев, то есть более 10% населения страны?

Люди готовы платить за просмотр турниров онлайн и за их посещение в качестве зрителей. Индустрия неуклонно движется к массовости, а вместе с ней – к большим деньгам.

В этом году компания Lenovo подписала контракт с Ubisoft и стала техническим партнером чемпионата Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Pro League. Это серия оффлайновых турниров, которые проводятся несколько раз в году.

Количество просмотров турнира превзошло все ожидания и составило более 7,2 млн. Прирост зрительской аудитории турниров Rainbow Six за 2017 год в сравнении с предыдущими годами составил уже не десятки, а сотни процентов: число просмотров увеличилось на 249%, а количество часов просмотров — на 359%.

По итогам 2018 года, ожидаются аналогичные показатели роста.

Украинский рынок игровых ноутбуков: еще быстрее, еще доступнее

Поскольку интерес к играм и количество геймеров в мире растет, на рынке появляется все больше новых продуктов. Что выбирают пользователи, и как меняется рынок Украины в сегменте игровых устройств?

Игровые ноутбуки становятся доступнее. По официальным данным GFK, в Украине снижается объем продаваемых устройств дороже 1200 долларов, и увеличивается объем более доступных продуктов в сегменте до 1000 долл.

Уменьшение цены связано с ростом популярности в ноутбуках процессора i5.

Если говорить о графических картах, как одном из главных компонентов игровых устройств, то лидером является 10-я серия NVIDIA (GeForce GTX 1050, 1050Ti), которая приходит на смену 9-й серии графики. В ближайшем будущем нас ждет увеличение продаж видеокарт с индексом Ti.

При снижении средней цены на игровые ноутбуки, растет показатель их продаж: по данным GFK, в Украине за 2017 год он составил 146%, а за восемь месяцев 2018 года — 320% по сравнению с этим же периодом год назад.

При этом рост украинского рынка ноутбуков в целом составил всего 6% и 2% соответственно.

В августе, например, доля игровых устройств в Украине составила 5% от общего объема продаж ноутбуков, в денежном эквиваленте — 12%.

Ожидаемый рост продаж игровых ноутбуков за 2018 год составляет 7-8%, то есть тенденция к увеличению сохранится.

Виртуальный мир — больше, чем игры

Неотъемлемой частью игрового мира является виртуальная реальность. За два десятилетия игровая индустрия сделала огромный скачок от 8-битных игровых приставок до целых виртуальных миров, с которыми пользователь хочет соприкоснуться в полной мере.

С помощью современных устройств дополненной и виртуальной реальности человек полностью погружается в виртуальный игровой мир и становится его частью, а это – сверх увлекательно.

Технологии AR (augmented reality — дополненная реальность) и VR (virtual reality — виртуальная реальность) уже активно  внедряются в жизнь общества. Ожидается большой рост продаж устройств виртуальной реальности, особенно VR, поскольку они более интересны рядовым потребителям, в ту пору как AR-устройства чаще применимы в рабочих процессах.

По оценке IDC, три основных отрасли, где будут востребованы VR-устройства — это здравоохранение, образование и розничная торговля.

К 2021 году инвестиции в VR из этих сфер составят 2,5 млрд, 4,7 млрд и 6,2 млрд долларов соответственно. Во всех этих отраслях уже есть реализованные проекты, которые показывают пользу и эффективность для общества.

Если говорить об образовании, то и в Украине есть проект, который готовит специалистов по иммерсивным VR/AR технологиям — Sensorama Academy.

При поддержке Lenovo эта образовательная платформа выпускает специалистов, которые создают контент виртуальной реальности самого разного направления и применения: для игрового сегмента, образования и здравоохранения.

Среди наработок украинских лабораторий есть проект по биологии: с помощью шлема виртуальной реальности ученик проходит курс анатомии, воочию изучая строение человеческого организма.

При обучении задействован особый эффект восприятия: одно дело представить, другое — увидеть. Или выставка скульптур в виртуальной реальности – яркий пример, как искусство может стать современным и интерактивным, актуально отражать тенденции современного мира.

Экспозиция существует только в виртуальной реальности, но может быть показана в любой точке мира, если есть VR-шлем.

Помимо производства VR-устройств, Lenovo содействует разработке контента для виртуальной реальности в Украине и по всему миру, чтобы в оптимальной связке использовать "железо" и "софт".

В завершение хочется упомянуть о новой интересной тенденции в гейминге — стирании возрастных ограничений.

Средний возраст одной из команд под названием Silver Snipers, участвовавшей в чемпионате мира по игре в Counter-Strike составил 71 год.

Да, команда не победила, но показала отличный результат. Это указывает на то, что в отличие от спортивных состязаний, в виртуальном игровом мире не существует возрастных лимитов. Главное – освободить свое альтер-эго.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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