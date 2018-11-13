Неефективність витрат "Укрпошти": міф чи реальність?

Нам дорікають, що "Укрпошта" повинна не відстоювати справедливу оплату своїх послуг, а починати економити з себе.

Ми з цим не просто згодні, а протягом двох років кожен свій проект і кожну закупівлю намагаємося робити з мінімальними витратами.

Працюємо в тих же умовах та за тими ж процедурами, що й інші державні компанії, і при цьому за два роки тільки на закупівлях зекономили вже понад 500 млн грн.

Усі важливі інфраструктурні проекти реалізовуємо не за будь-яку ціну, прикриваючись їх терміновістю, а часто за мінімальними цінами на ринку.

Наприклад, проект комп'ютеризації сільських відділень за прайсовими ринковими цінами повинен був коштувати для держави 260 млн грн, а "Укрпошта", якісно провівши торги на ProZorro, витратила менше 150 млн грн.

За окремими позиціями ціни закупівлі були нижчими від прайсових на понад 80%! При цьому були закуплені дуже якісні моделі техніки: моноблоки ASUS, сканери Honeywell, маршрутизатори Cisco, РРО Datecs, принтери Epson.

Ви, певно, чули про установку 5 тис POS-терміналів у відділеннях "Укрпошти"? Знаєте, за якою ціною вони були куплені? Від 5,8 тис грн до 6,6 тис грн за термінал з PIN-pad та двома роками сервісного обслуговування.

Для порівняння: один шанований державний банк купував їх у 2017 році з річною гарантією по 14,2-19,9 тис грн. Тільки на цій закупівлі "Укрпошта" заощадила майже 40 млн грн. Ми не знаємо прикладів, щоб хтось на ринку, навіть серед комерційних банків, купив термінали за нижчу ціну, ніж "Укрпошта".

Недавно колишній міністр транспорту у своєму інтерв'ю закинув, що ми "пиляємо бюджет та купуємо транспорт за дві ціни". Розуміємо, що декому важко відмовитися від своїх звичок і навіть припустити, що державне підприємство може купувати транспорт дешевше, ніж у дилера, але це можливо.

Ми придбали 215 автомобілів Citroen Jumper та Citroen Berlingo для роботи в містах і селах на 10% і 14% дешевше від прайсової ціни офіційного дилера. При цьому зекономили державі близько 20 млн грн.

Подивіться інші наші закупівлі: чи знайдете державні та комерційні компанії, які купують транспорт за такими цінами? Висновки робіть самі: колишній чиновник говорив про сьогоднішню "Укрпошту" чи сплутав нас з кимось із своєї каденції?

З інвестиційними проектами зрозуміло, а чи економимо ми державні кошти в операційній діяльності?

Найбільша стаття операційних витрат "Укрпошти" після оплати праці — пальне для автотранспорту. Ми вже розповідали, як позбулися монопольного посередника, що роками постачав "Укрпошті" рідину, яку називав пальним, і на якій доводилося їздити одному з найбільших автопарків країни.

Уже півтора року понад 90% пального ми закуповуємо через відкриті торги на ProZorro у трьох найбільших мереж: "Авіас", WOG та ОККО. При цьому левова частка — це ВОГ та ОККО, де ми в третьому кварталі 2018 року досягали знижки до 6 грн "від стели" і в результаті економили державі мільйони гривень.

Чи багато компаній в країні мають якісне пальне за такими цінами?

Ми також великий споживач паперу — у нас мільйони клієнтів, понад 11 тис відділень, а це бланки, звіти, відомості. З початку 2017 року був тільки один випадок, коли ми купили папір не за найнижчою на той період на ринку ціною. Навіть наші комерційні конкуренти мали вищу ціну закупівлі.

Про мобільний зв'язок, більшість номерів якого коштують 51 копійку на місяць, чи про антивірус за 62 грн годі й казати.

Економія для "Укрпошти" — не просто красиве слово. Тільки на закупівлях компанія за два роки зекономила понад 500 млн грн. Якби не ці гроші, ми б зупинили свою роботу вже на початку 2018 року. Проте перекрити цією економією постійне зростання мінімальних зарплат ми не можемо.

Починати завжди потрібно з себе, що ми й робимо. Особливо в ситуації, коли наша найбільша стаття витрат — фонд оплати праці — стрімко зростає. Ви справді вважаєте, що "Укрпошті" можна дорікнути неефективністю у витратах?