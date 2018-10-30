Нова загроза ринку e-commerce, або кому дістануться посилки вагою до 10 кг

Я страшенно злий через те, що майже 18 років ми будуємо бізнес у цій країні, надаємо робочі місця більше ніж 28-ми тисячам людей, сплачуємо мільярди гривень податків щороку, але досі не можемо догодити цій державі. І не тільки ми – усі приватні оператори, усі наші конкуренти!

Ми всі разом побудували дві індустрії, якими Україна може пишатися: електронної комерції та експрес-доставки. В них працюють тисячі людей та сотні компаній.

І зараз цей ласий шматок приватного бізнесу хочуть забрати. Як? Прийнявши проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв’язок".

Що ж поганого в цьому законопроекті? Та майже нічого – просто монополія "Укрпошти" на весь ринок електронної комерції та всі документи, якими обмінюються компанії.

Монополія може поширитися на послуги з пересилання відправлень вагою до 2 кг; посилок вагою до 10 кг; реєстрованих та з оголошеною вартістю поштових відправлень.

Усі найбільш вигідні послуги раптом віднесли до універсальних. А їх може надавати тільки державний оператор. От дивина, правда?

У світі до універсальних послуг відносять, наприклад, листи чи підписку на періодичні видання. Тобто соціальні послуги для незахищених верств населення, ціни на які обов’язково регулюються державою.

А у нас піклуються не про українців, а про державну компанію, яка поки що може похвалитися хіба що величезними збитками в 537 млн грн за перше півріччя 2018 року.

Що буде, якщо "Укрпошта" монополізує доставку найзатребуваніших видів відправлень і документів? Уявляєте якість наданих послуг, якщо і зараз люди скаржаться на строки доставки, втрачені посилки, постійні черги у відділеннях? А відправлень стане в тисячі разів більше – і оператор не витримає.

Ринок e-commerce понесе шалені збитки чи зникне взагалі. А що станеться з конкуренцією?

Якщо іншим логістичним компаніям залишаться тільки посилки без оголошеної вартості вагою понад 10 кг, то вони не матимуть шансів витримати конкуренцію з національним монополістом.

Наприклад, у нас доля посилок до 10 кг більше половини, а "Міст Експрес" взагалі спеціалізується на адресній доставці невеликих відправлень. Утримувати штат співробітників, автопарк та розгалужену систему відділень буде просто нерентабельно.

Які наслідки чекатимуть споживачів? Найгірші - клієнти отримають послуги низької якості за високою ціною. У випадку, якщо буде кому ці послуги надавати.

Монополії ще ніколи не призводили до позитивного ефекту для клієнтів. Особливо державні. Згадайте хоча б ту ж Укрзалізницю – класний там сервіс та якість, правда?

Не можна допустити, щоб законопроект був прийнятий у поточній редакції! Бо це просто рейдерство – побачили розвинуту індустрію і вирішили забрати їх під контроль. Дуже схоже на обшуки в ІТ-компаніях, як на мене.

Не можна, щоб в Україні була знищена конкуренція, а тисячі людей втратили не тільки роботу, а і бізнес – багато ж з ваших знайомих продають або купують щось через "Нова Пошта", правда?

Давайте не допустимо, щоб ринки e-commerce та експрес-доставки в Україні зникли.

Ми за рівні можливості для конкуренції. За вільний ринок з розумною регуляцією. І я дуже сподіваюся, що до нас, чесних бізнесменів, прислухаються. Бо хто, як не ми, будує цю країну?