Життя з чистого аркуша: банкрутство фізосіб за новими правилами

На прошлой неделе Верховная Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства, который, по убеждению чиновников, должен поднять Украину во всемирном рейтинге Doing Business и привлечь в страну дополнительные миллиарды долларов инвестиций.

Самой яркой новеллой нормативно-правового акта стало, безусловно, появление института банкротства физических лиц. Что о нем стоит знать - попробуем разобраться.

1. Банкротство – это не финансовая смерть

Идея введения в Украине банкротства физических лиц вынашивалась не один год. При желании на сайте ВР можно найти несколько законопроектов, посвященных урегулированию данного вопроса. Но, видимо, к решению проблемы руки законодателя дошли только сегодня.

Девальвация гривны, трудности с работой, доступность банковских кредитов и жизнь не по средствам - эти и многие другие причины в своей совокупности и каждая по отдельности могут привести к тому, что человек погрязает в долгах, теряет интерес к жизни и опускает руки.

В таком случае статус банкрота может стать шансом начать жизнь с чистого листа и не обременять своих наследников дополнительными финансовыми обязательствами.

Ведь после судебной процедуры, довольно детально расписанной Кодексом, часть долгов погашается за счет имеющегося имущества, остальные фактически прощаются.

То есть банкротство для обычного гражданина не является финансовой смертью, а наоборот становится вполне цивилизованный способ защиты. Безусловно, и в ходе самой процедуры, и после объявления банкротом, человек будет ущемлен в некоторых правах. Но об этом далее.

2. Только по собственному желанию

Ни банк, ни другой кредитор не могут инициировать вопрос о банкротстве человека. Подать в хозяйственный суд заявление о неплатежеспособности может лишь сам должник (ст. 116 Кодекса) в четырех случаях (ст. 115):

1) Когда долги (просроченные обязательства) превысили размер тридцати минимальных размеров зарплаты. Этот размер устанавливается ежегодно в законе о госбюджете. С учетом нормативов 2018 года сегодня минимальный долг составляет около $4 тыс.

2) Если должник прекратил платить по кредитам или осуществлять другие плановые платежи в размере более 50% месячных платежей по каждому из кредитных и других обязательств в течение двух месяцев.

3) Вынесено постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физического лица имущества, на которое можно обратить взыскание.

4) При угрозе неплатежеспособности, когда есть другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить денежные обязательства или осуществлять обычные текущие платежи.

Условия, при которых можно сбросить с себя бремя долгов (особенно учитывая последнее основание) довольно "выгодные". Правда, для обоснования правомерности получения статуса банкрота придется подготовить и собрать довольно внушительный пакет документов (ч. 3. ст. 116).

Среди них – предложения в виде плана по реструктуризации долгов и декларацию о своем имущественном положении (имущество, доходы и расходы свои и членов семьи) за последние три года.

А еще должнику придется оплатить работу арбитражного управляющего, который будет реструктуризировать долги, за три месяца вперед. Доказательство авансирования на депозитный счет суда этой суммы также придется приложить к заявлению.

3. Должникам по валютным ипотекам не повезло

Если вы, прочитав условия для получения статуса банкрота, решили, что сможете наконец-то избавится от долга перед банком по валютному ипотечному кредиту, то спешим вас разочаровать. Не выйдет.

Учитывая, что таких несчастных как вы, чей долг за кредитную квартиру после девальвации гривны стал в несколько раз больше, чем стоимость самой квартиры, довольно немало, законодатель решил сделать исключение.

У ипотечных должников, которые не могут обслуживать свой кредит, нет возможности получить статус банкрота. Их заставят договариваться с финансовыми учреждениями, которые в противном случае посыпались бы из-за количества физлиц-банкротов.

Соответствующую норму попытались спрятать в ст. 123, которая регулирует вопросы деятельности сборов кредиторов.

Частью 7 данной статьи предусмотрено, что суд должен закрыть (прекратить) производство в деле о банкротстве физического лица, в том числе, и по своей инициативе, если "должник не имеет финансовых возможностей выплачивать задолженность по кредиту в иностранной валюте, обеспеченному квартирой или жилым домом, который является единственным местом проживания семьи должника, на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом".

Вместо банкротства у ипотечного должника единственный выход – реструктуризация. Для этого в переходных положениях Кодекса предусмотрен соответствующий механизм на 5 лет, при котором валютный долг будет конвертирован в гривну по курсу на день открытия дела о неплатежеспособности.

В рамках реструктуризации будет проведено оценивание рыночной стоимости жилья, а сам долг уменьшен на сумму, пропорционально части погашенного тела кредита.

И хотя такой подход прямо противоречит ст. 24 Конституции Украины, гарантирующей равенство прав граждан и невозможность установления привилегий или ограничений по любым признакам, в том числе, имущественному положению, это, видимо, не сильно волнует законодателя на данном этапе.

4. Последнюю рубашку и квартиру не заберут

Если в течение 120 дней с момента открытия дела о неплатежеспособности сборы кредиторов не согласуют план реструктуризации должника или же примут решение о переходе к процедуре погашения требований, хозяйственный суд должен вынести постановление о признании должника банкротом и введении процедуры погашения долгов (ст. 130).

В этом случае арбитражный управляющий вместе с должником проводят инвентаризацию имущества и определяют его стоимость.

Имущество, которое будет продано для погашения долгов, называется ликвидационной массой (ст. 131). В эту массу включается все имущество, в том числе, полученное после начала дела о несостоятельности, за некоторыми исключениями.

К таковым относятся:

- жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника (квартира общей площадью не более 60 квадратных метров или жилой площадью не более 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи должника, или жилой дом, общей площадью не более 120 квадратных метров);

- деньги на счетах в пенсионных фондах и фондах социального страхования;

- имущество, необходимое для удовлетворения насущных потребностей должника или членов его семьи;

- имущественные объекты стоимостью не более десяти размеров минимальной заработной платы, (сегодня это 37,23 тыс. грн.), которые являются неликвидными или доход от реализации которых существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов.

Правда последние два случая (потребности и неликвид) придется доказывать перед судом, поскольку только он может исключить такие объекты из ликвидационной массы.

5. На свободу, но не с совсем чистой совестью

Долги, которые не удалось погасить продажей имущества, считаются прощенными.

Согласно ст. 134 хозяйственный суд при вынесении определения о завершении процедуры погашения долгов должника и прекращении производства по делу о неплатежеспособности принимает решение об освобождении должника - физического лица от долгов.

С этого момента у человека начинается новая жизнь "с чистого листа". Впрочем, есть два нюанса.

Во-первых, банкрот не освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, связанных с: 1) возмещением вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица; 2) уплатой алиментов; 3) личностью самого физического лица-банкрота.

Во-вторых, в течение определенного периода на банкрота налагаются определенные ограничения (ст. 135):

- в отношении него в течение пяти лет не может быть снова открыто производство по делу о неплатежеспособности;

- перед заключением договоров займа, кредитных договоров, договоров поручительства или договоров залога банкрот в течение пяти лет обязан письменно сообщать о факте своей неплатежеспособности другие стороны таких договоров;

- человек лишается безупречной деловой репутации на 3 года.

Институт банкротства физических лиц хотя и добавит работы хозяйственным судам, все же должен помочь решить финансовые проблемы многих граждан.

Норму о непризнании банкротами должников по валютной ипотеке наверняка попробуют отменить через Конституционный суд. Насколько эффективным окажется предложенный механизм – будет ясно не ранее, чем через полгода действия Кодекса.