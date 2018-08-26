Україна позичила 725 мільйонів доларів. До "получки"

Минфин занял до получки. Хорошая новость.

Правительство Украины в День Независимости осуществило частное размещение. Минфин привлек 725 млн долларов до 28 февраля. Доходность привлечения составила порядка 9%.

Это очень хорошая и важная сделка в текущих условиях. В идеальном мире, конечно, мы бы взяли долг по гораздо более низкой ставке на гораздо более длинный срок.

В идеальном мире мы бы занимали как Швейцария. В идеальном мире каждый из нас родился бы в Швейцарии. Но мы родились в Украине. И на внешние рынки вышла именно Украина. А давать деньги Украине или Швейцарии — это большая разница для инвесторов.

Почему понадобилось это частное размещение? Зачем правительство привлекло такой короткий долг?

В рамках простой жизни это можно сравнить с "занять до получки".

Украина максимально затянула с критически важным для экономики траншем МВФ. Миссия приедет только в сентябре, а значит в лучшем случае транш мы получим в октябре. При этом, уже в сентябре правительству предстояло осуществить крупные внешние выплаты. А денег, валюты, для них не было.

Ведь Транш МВФ открывает нам возможность для привлечения займов, которыми традиционно гасят долги старые. Тут мы, кстати, ничем не отличаемся от Швейцарии.Но Швейцарии доверяют и дают деньги просто так, а Украине не доверяют и не дадут деньги, пока мы не получим транш МВФ. Се ля ви.

К сожалению, закон об Антикоррупционном суде принимали почти год, мучали и мучали. Теперь месяцами ведутся переговоры о росте тарифов. А часы тикают. Дефицит бюджета, необходимость обслуживать внешние долги никто не отменял. Но без денег это сделать крайне сложно. Или даже невозможно.

Все возможные источники финансирования привязаны к траншу МВФ. Пока мы не получим транш, для нас закрыты внешние рынки для открытого размещения еврооблигаций, деньги Мирового Банка и ЕС тоже привязаны к траншу МВФ.

Выполни мы условия раньше, получи транш еще весной, Украина давно бы вышла на внешние рынки, привлекла бы деньги Мирового Банка и авральной осени удалось бы избежать. Но мы ведь никуда не торопились....

В итоге, Минфину необходимо было найти сотни миллионов долларов к началу сентября чтобы избежать самого натурального дефолта. Самого глупого дефолта в мире, ведь мы могли бы столкнуться с ним имея позитивную экономическую динамику и валютную стабильность.

И единственным способом перекрыть проблему с ликвидностью было осуществить такое вот частное размещение. Получить деньги на короткий срок, чтобы успеть получить транш МВФ, после чего организовать рыночное размещение, получить деньги других кредиторов. И потом быстро закрыть этот кредит, чтобы не переплачивать за каждый новый день.

Это план не от хорошей жизни возник. Но он был необходим. Ставка может быть чуть выше, чем торгуются самые короткие украинские еврооблигации, но это плата за чрезвычайность займа.

Никто в мире финансов благотворительностью не занимается. И понимание, что Украине ну очень нужны деньги, есть у всех квалифицированных инвесторов, которые пристально следят за Украиной.

При этом, срок привлечения короткий, а значит долго и нудно мы переплачивать не будем. Как только Украина докажет свою адекватность, получит новый транш, сразу ставки снизятся и новый выпуск страна привлечет под более низкую ставку. Но для начала надо доказать свою адекватность.

Есть ли другие источники? Нет. В свое время таким источником был Путин. К которому не желающий реформ Янукович бежал за деньгами, когда никто не давал. Но теперь этот вариант не для нас. К счастью.

Есть ли деньги дешевле чем у инвесторов? Есть. У МВФ, Мирового банка, ЕС. Но мы помним, что все это привязано к траншу того самого МВФ.

И да, МВФ дает дешевле. Но МВФ дает в резервы, а не в бюджет. А покрывать дефицит бюджета отправляет на рынок. А рынок вам и говорит, что "пока не будет транша", можете не приходить. Да еще и ситуация нынче на внешних рынках нынче не стабильная. Окно для размещения может осенью и не открыться или превратится в узкую форточку.

И забудьте сказку о 100 млрд долларов под матрасами украинцев. Нет их. Ну и про то, что "депозиты в стране под 2%, а вы..." наверное Минфин уже устал комментировать. Депозиты под 2% в банках, потому что банкам доллары не нужны. Некуда их девать. Кредитовать то надо в гривне.

А попытки правительства взять на внутреннем рынке в долг наталкиваются на отсутствии спроса. И не на уровне в 2%, а по ставке в 6%. Нет внутри страны такого объёма долларов. Проверено. Почти каждую неделю Минфин проверяет.

Хватит вспоминать сказку про барона Мюнхгаузена, который сам себя вытащил за волосы из болота. Так что без внешнего фактора мы не справимся. А кто будет настаивать, пусть подумает, что случится с курсом гривны, если правительство станет активно покупать доллары на внутреннем рынке.

Поэтому, и для стабильности гривны, и для спокойной осени, когда не надо волноваться, вовремя ли пенсионерам выплатят их пенсии, этот займ был очень важен. Но это только первый шаг. Он лишь дает временную отсрочку. До транша. Не будет транша, второй раз так деньги уже не дадут.

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