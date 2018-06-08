Як не перетворити бізнес на жертву штучного інтелекту

Искусственный интеллект — ИИ — должен работать на бизнес, а не наоборот.

Качественно разработанные целевые системы ИИ могут устранить технические трудности в выполнении ряда рутинных задач и оптимизировать процессы.

Это снижение расходов и рост эффективности — только если делать с умом.

Предпринимателям стоит учитывать реальные возможности своего бизнеса и риски, которые может нести внедрение ИИ.

Если инновации обоснованы лишь банальным стремлением быть модным и не решают реальных бизнес-задач, то в итоге будет получена бомба замедленного действия, которая не усовершенствует бизнес, а навредит ему.

Даже самые простые алгоритмы не могут гарантировать однозначный результат. При внедрении в бизнес-процессы контролирующих аналитических систем необходимы точный поэтапный расчет и анализ, которые возможны при абсолютной уверенности в качестве разработки и квалификации ее создателя.

Кроме того, любой современный ИИ, которым грезят многие корпорации, рассчитан на обучение в соответствии с требованиями и стандартами компании. Прежде чем ожидать от него правильного выполнения задач, нужно пережить трудоемкий и затратный период его подготовки к принятию ожидаемых решений.

Если эта подготовка будет лишена хотя бы одного из звеньев процесса адаптации, ИИ будет руководствоваться собственными тактиками, которые могут не соответствовать пожеланиям его пользователя, нарушая бизнес-стратегию.

Коварность технологий ИИ еще и в том, что инструменты повышения производительности за счет интеллектуальных систем с каждым днем становятся все более доступными, что влечет за собой и риск снижения качества.

Разумеется, важна и локальная специфика. В Украине, как и в других развивающихся странах с нестабильной экономикой и шаткими социальными и правовыми стандартами, риск заиграться в современные технологии в ущерб собственному бизнесу увеличивается в разы.

Если возможности и потребности совпадают, стоит потратить больше усилий и средств на качественную подготовку к работе с ИИ, которая исключит заложенные в нем ловушки. Пять простых шагов позволяют сориентироваться в мире технологий и выбрать действительно нужное, а не модное решение.

Выбирайте простое и надежное решение

Глобальные перспективы и масштабные прорывы в автоматизации и цифровизации — пока не наш конек. Невзирая на мощную технологическую родословную, Украина больше заимствует, чем разрабатывает. На то есть ряд веских причин, корни которых зарыты в самом государстве, а не в разработчиках.

Однако любая технология, особенно чужая, будучи неизученной, несет в себе опасность. Стартуя с ноля, бизнесу необходимо начинать с простейших алгоритмов, ошибка в работе которых не приведет к капитуляции.

Лучше вложить меньше, чем больше, и начать с анализа данных, которыми компания уже располагает. Прежде чем запускать механизм, который будет анализировать рынок и прогнозировать победы и поражения, оптимизируйте то, что у вас есть, исключив угрозу потери информации и нарушения ее конфиденциальности. Системы ИИ бывают простыми, но эффективными.

Адаптируйте проверенное, не изобретайте с нуля

На Западе создано множество готовых инструментов, которые можно быстро оптимизировать и использовать в наших условиях. Не хотите придумывать свой велосипед — купите готовый. Правда, на Западе не утихают дискуссии на тему этической и правовой подоплеки применения интеллектуальных технологий.

Почему? Критически важно, кем является разработчик, каковы его моральные принципы, уровень образования и прозрачность работы. Система, подающая большие надежды, может сыграть с бизнесом злую шутку, если только вы сами не убедитесь в том, что она разработана на совесть и "под ключ".

Важны не только деньги, возможности и специфика, важны этические нормы, законность применения и репутация автора. В противном случае вы купите фактически интеллектуальное оружие, притом нелегально.

ИИ предлагает много возможностей для предприятий, стремящихся повысить эффективность и сократить расходы. В финансовом секторе автоматизация используется для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег на рынке, для прогнозирования рыночных оценок, оптимизации ресурсов, предотвращения рисков, анализа в бухгалтерском учете, планирования расходов и вложений.

На Западе используют онлайн-платформы, которые сами считают финансы компании. Специальные сервисы, принимая во внимание экономические показатели, строят индивидуальную финансовую систему предприятия, рассчитывая, сколько оно может потратить или инвестировать.

Тестируются прототипы искусственных ассистентов, которые решают 80% часто встречающихся вопросов у потребителей в разных сферах. Однако на какие бы цели не была запрограммирована система, она почти всегда содержит риски.

В Западной Европе доступ к данным регулирует закон о защите персональных данных и электронных документов, который устанавливает параметры хранения и использования информации. Компании соблюдают законодательство о конфиденциальности, чтобы избежать санкций.

В Великобритании существует целое движение вокруг повышения интерпретируемости систем ИИ, помогающее, в частности, бизнес-среде.

Инициатором движения является BCS SGAI — британская группа специалистов по компьютерным наукам и ИИ. Она способствует информированию бизнеса и государства о последних инновационных разработках в области ИИ.

Украина не может похвастаться аналогичным опытом. Значит, мы должны уделять еще больше внимания вопросам безопасности применения ИИ. Иначе как мы выстроим систему эффективного взаимодействия с искусственным интеллектом?

Ставьте на специалистов, а не на программы

Человеческий капитал — это ваш Х-фактор, основа основ. Без него не будет бизнеса, даже если дать ему самую современную универсальную технологию.

Эту технологию нельзя просто "вбросить" в процесс. Для этого понадобятся люди, которые научатся с ней работать и смогут направить ее в нужное русло, а это затраты на переоборудование рабочих мест и переквалификацию.

Любая система ИИ требует тщательного контроля за совершаемыми действиями, прежде чем она сформирует доверие и сможет исключить фатальные для бизнеса алгоритмические ошибки. Единственный спасательный круг для любого предпринимателя, который решил приложить к своему персоналу искусственный разум, — понимание, что без человеческого разума он все равно не обойдется.

В данной ситуации инвестиции должны быть обоснованными и многослойными. Тогда результат может быть оправдан, особенно в суровых украинских реалиях.

Мыслите комплексно и интегрируйтесь

Украина известна кумовством. Негативную сторону процесса понимают все, но если мы заговорим об этом в контексте инновационных технологий и их адаптации в наших условиях, то, как ни странно, получим социально и экономически значимый бонус в копилку своих планов покорить ИИ.

О чем идет речь? Любое внедрение современных разумных систем в бизнес, если мы хотим избежать рисковых ситуаций, подразумевает тесное многогранное сотрудничество со всеми слоями общества, научной и политической средами.

Потребительская аудитория нам нужна для того, чтобы знать ее ключевые запросы. Ученые и международное целевое партнерство — чтобы изучить и безопасно внедрить желаемую технологию. Политики нам нужны для того, чтобы способствовать этим процессам на государственном уровне.

Если каждый предприниматель, дозревший до вливания искусственного интеллекта в свой бизнес, выберет этот тернистый путь, рано или поздно мы получим ту схему работы и взаимодействия на уровне государства, которая сможет нас защитить от нежелательных последствий использования ИИ.

Поспешишь — людей насмешишь

Будем реалистами: пока украинский бизнес готов к внедрению искусственного интеллекта в рамках производства и аналитики лишь точечно, притом подходы все еще нуждаются в тщательном изучении и адаптации.

Согласно исследованиям одной из ведущих мировых аналитических компаний Tractica, мы движемся в этом направлении инертно и импульсивно. Эти импульсы обоснованы стремлением увеличить капитал, используя непроверенные практики.

Американский институт социологических исследований McKinsey Global в 2018 году опросил руководителей предприятий коммерческого сектора разных уровней в США и более чем в 15 странах Европы и Азии.

Оказалось, что более 80% предпринимателей в Штатах выразили готовность внедрять ИИ в бизнес и уже работают над соответствующими подходами в данном направлении. Среди европейцев и азиатов таких оказалось лишь чуть более 40%, но они не имеют для этого соответствующей стратегии.

О чем это говорит? Прежде чем слепо и поспешно преследовать большие цели, нам нужно понять, что для этого нужны экспериментальные практики и просчет рисков, гибкая и безопасная бизнес-инфраструктура, правильный опыт профильных сотрудников, системное квалифицированное консультирование, юридические и правовые нормы и, безусловно, желание им следовать.

Начните с малого и адаптируйте — постепенно и качественно, даже если на это потребуется много времени и усилий. Бизнес — такой же продукт, как и то, что он продуцирует. ИИ должен интегрироваться с общей бизнес-стратегией, а не вмешиваться в нее. Для этого нужны экспертные знания и терпение. Прежде чем вооружиться искусственным интеллектом, придется воспользоваться своим.