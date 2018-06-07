Депутати з дитинства за Антикорупційний суд...

Антикоррупционный Суд, о котором так долго говорили, наконец принят. Принят закон.

Теперь впереди сложный процесс создания суда, который будут всячески саботировать. В том числе и те, кто сегодня отдал за него голоса.

Отдал не потому, что хотел, а потому что пришлось. Пришлось дать слишком много полномочий международным экспертам. Пришлось создать риски, что в следующий суд не получится протащить своих друзей и кумов, соседей по Конча-Заспе.

Хотя они все равно постараются. И голосов набралось аж 315. Прямо удивительно.

Все объясняется просто. Если нельзя победить революцию, то ее надо возглавить. И теперь они, конечно, с детства за Антикорупционный суд. Как президент и его администрация, которые еще осенью говорили, что мы не Уганда и у нас все суды должны быть антикоррупционные, так и рядовые депутаты, еще неделю назад стойко стоявшие на суверенитете. На суверенном праве на коррупцию.

Как всегда, бабло победило зло.

Рычаг МВФ все еще работает, о чем непрозрачно намекнули пару дней назад из государственного департамента. И высокая зависимость от МВФ не позволила пропетлять в этом вопросе.

Будем надеятся, что не позволила, потому как заложены ли в тексте какие-то бомбы еще предстоит узнать. Все-таки, играть с шулером всегда сложно.

Но а потом случилась стандартная для Украины история. После того, как украинским депутатам и прочим товарищам напомнили, где их место. После того, как заставили, именно заставили, принять необходимое для страны решение, им понадобилась отдушина.

И они совершили пакость. Это произошло уже не в первой. Для украинских депутатов норма — делать пакость после того, как их, по их собственному мнению, унизили. Такой себе подростковый комплекс. Когда проблемного тинейджера бьет дома авторитарный отец, а он приходит в школу и отрывается на первоклашках.

В свое время это будет интересным кейсом для психологов. Такой себе механизм компенсации. И как после введения е-деклараций, когда ЕС заставили принять это решение украинский парламент, депутаты тут же по-садистски отомстили, введя е-декларирование для общественных активистов.

И также теперь, приняв Антикоррупционный суд, они уволили министра финансов Данилюка, который в том числе был одним из самых активных лоббистов этого решения. Уволили одного из немногих министров в украинском правительстве, кого не стыдно было показать в приличной компании.

Нет большего комплимента для любого министра в Украине, чем критика его депутатами. Это признание. Признание, что человек реально занимается реформами, а не имитирует их.

Реально разрушает устоявшийся порядок, который у нас не верен, и пытается запустить все по-правильному. Если депутаты не критикуют министра — значит он либо в доле, либо не дорабатывает. Потому что именно депутаты в большинстве своем представляют выгодополучателей от существующей системы в Украине.

И стольким комплиментам, сколько одарили сегодня уже экс-министра Данилюка может позавидовать даже Ульяна Супрун. От Ляшка до Регионов, от Юли до аморфных мажоритарщиков.

Комплименты лились и лились из уст депутатов, которые, каждый по своему, решали свою маленькую психологическую проблему. И находили компенсаторы. Чтобы снова вспомнить, что это именно они властители мира. И никто им не указ. Именно они короли.

Нет большего комплимент для министра в Украине, чем недовольство депутата. И это вдвойне справедливо для министра финансов. Который должен быть "мистером Нет" в украинских реалиях, посылая на три буквы очередь из мажоритарщиков. И очередь обижалась. И сегодня все эти люди торжествуют.

Сегодня торжествует Насиров, который где-то пьет шампанское, завернувшись в пледик на летней площадке модного ресторана. Торжествуют люди, потерявшие стабильный и высокий доход после ввода автоматического возмещения НДС.

И где-то на Женевском озере торжествует один олигарх, который по этому случаю тоже наверняка выпьет и, может, после этого позвонит сегодня кому-то в Киеве.

Все эти люди сегодня радуются.

Даже журналисты специальных передач на "1+1" празднуют, чувствуя свою сопричастность к отставке, хоть теперь им и не надо клепать новые фейковые сюжеты, что наверняка отразится на их заработке.

И вряд ли стоит радоваться украинцам. Которых ждет впереди предвыборный год, когда аппетиты политиков растут. И которые должны получить компенсацию от деятельности бывших собственников Привата, укравших у всех нас больше 5 млрд долларов.

И дело не в том, что новый министр будет хуже или податливее. Может и не будет. Оксана Маркарова, которая теперь возглавит Минфин, является позитивным персонажем и для МВФ и для украинского бизнеса.

Все дело в сигнале, который система посылает всем. Выталкивая из своих рядов тех, кто действительно хочет ее изменить. Как она вытолкнула Айвараса Абромавичуса, как теперь под гигиканье депутатов выгнала Данилюка. Как сейчас линчуют Линчевского, в очередной раз доказывая, что без прихода людей с новыми ценностями, массового прихода, ничего не будет.

Пока ценности Майдана лишь вывеска, а не принципы в первых головах, каждое решение, которое продавят кредиторы, будут порождать новые пакости и гадости. В которых нашим политикам нет равных.

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