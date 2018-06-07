Всі розділи
Укр / Рус
Депутати з дитинства за Антикорупційний суд...

Депутати з дитинства за Антикорупційний суд...

Мед і дьоготь по-українськи. Антикорупційний суд і екс-міністр фінансів в одному флаконі. (рос)
Четвер, 7 червня 2018, 16:45
Сергій Фурса
інвестиційний банкір

Антикоррупционный Суд, о котором так долго говорили, наконец принят. Принят закон.

Теперь впереди сложный процесс создания суда, который будут всячески саботировать. В том числе и те, кто сегодня отдал за него голоса.

Отдал не потому, что хотел, а потому что пришлось. Пришлось дать слишком много полномочий международным экспертам. Пришлось создать риски, что в следующий суд не получится протащить своих друзей и кумов, соседей по Конча-Заспе.

Хотя они все равно постараются. И голосов набралось аж 315. Прямо удивительно.

Все объясняется просто. Если нельзя победить революцию, то ее надо возглавить. И теперь они, конечно, с детства за Антикорупционный суд. Как президент и его администрация, которые еще осенью говорили, что мы не Уганда и у нас все суды должны быть антикоррупционные, так и рядовые депутаты, еще неделю назад стойко стоявшие на суверенитете. На суверенном праве на коррупцию.

Как всегда, бабло победило зло.

Рычаг МВФ все еще работает, о чем непрозрачно намекнули пару дней назад из государственного департамента. И высокая зависимость от МВФ не позволила пропетлять в этом вопросе.

Будем надеятся, что не позволила, потому как заложены ли в тексте какие-то бомбы еще предстоит узнать. Все-таки, играть с шулером всегда сложно.

Но а потом случилась стандартная для Украины история. После того, как украинским депутатам и прочим товарищам напомнили, где их место. После того, как заставили, именно заставили, принять необходимое для страны решение, им понадобилась отдушина.

И они совершили пакость. Это произошло уже не в первой. Для украинских депутатов норма — делать пакость после того, как их, по их собственному мнению, унизили. Такой себе подростковый комплекс. Когда проблемного тинейджера бьет дома авторитарный отец, а он приходит в школу и отрывается на первоклашках.

В свое время это будет интересным кейсом для психологов. Такой себе механизм компенсации. И как после введения е-деклараций, когда ЕС заставили принять это решение украинский парламент, депутаты тут же по-садистски отомстили, введя е-декларирование для общественных активистов.

И также теперь, приняв Антикоррупционный суд, они уволили министра финансов Данилюка, который в том числе был одним из самых активных лоббистов этого решения. Уволили одного из немногих министров в украинском правительстве, кого не стыдно было показать в приличной компании.

Нет большего комплимента для любого министра в Украине, чем критика его депутатами. Это признание. Признание, что человек реально занимается реформами, а не имитирует их.

Реально разрушает устоявшийся порядок, который у нас не верен, и пытается запустить все по-правильному. Если депутаты не критикуют министра — значит он либо в доле, либо не дорабатывает. Потому что именно депутаты в большинстве своем представляют выгодополучателей от существующей системы в Украине.

И стольким комплиментам, сколько одарили сегодня уже экс-министра Данилюка может позавидовать даже Ульяна Супрун. От Ляшка до Регионов, от Юли до аморфных мажоритарщиков.

Комплименты лились и лились из уст депутатов, которые, каждый по своему, решали свою маленькую психологическую проблему. И находили компенсаторы. Чтобы снова вспомнить, что это именно они властители мира. И никто им не указ. Именно они короли.

Нет большего комплимент для министра в Украине, чем недовольство депутата. И это вдвойне справедливо для министра финансов. Который должен быть "мистером Нет" в украинских реалиях, посылая на три буквы очередь из мажоритарщиков. И очередь обижалась. И сегодня все эти люди торжествуют.

Сегодня торжествует Насиров, который где-то пьет шампанское, завернувшись в пледик на летней площадке модного ресторана. Торжествуют люди, потерявшие стабильный и высокий доход после ввода автоматического возмещения НДС.

И где-то на Женевском озере торжествует один олигарх, который по этому случаю тоже наверняка выпьет и, может, после этого позвонит сегодня кому-то в Киеве.

Все эти люди сегодня радуются.

Даже журналисты специальных передач на "1+1" празднуют, чувствуя свою сопричастность к отставке, хоть теперь им и не надо клепать новые фейковые сюжеты, что наверняка отразится на их заработке.

И вряд ли стоит радоваться украинцам. Которых ждет впереди предвыборный год, когда аппетиты политиков растут. И которые должны получить компенсацию от деятельности бывших собственников Привата, укравших у всех нас больше 5 млрд долларов.

И дело не в том, что новый министр будет хуже или податливее. Может и не будет. Оксана Маркарова, которая теперь возглавит Минфин, является позитивным персонажем и для МВФ и для украинского бизнеса.

Все дело в сигнале, который система посылает всем. Выталкивая из своих рядов тех, кто действительно хочет ее изменить. Как она вытолкнула Айвараса Абромавичуса, как теперь под гигиканье депутатов выгнала Данилюка. Как сейчас линчуют Линчевского, в очередной раз доказывая, что без прихода людей с новыми ценностями, массового прихода, ничего не будет.

Пока ценности Майдана лишь вывеска, а не принципы в первых головах, каждое решение, которое продавят кредиторы, будут порождать новые пакости и гадости. В которых нашим политикам нет равных.

Оригинал публикации — на странице автора Facebook

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
МВФ Верховна рада Данилюк
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Без траншу МВФ медична реформа залишається в зоні ризику 7 червня 2018, 15:45
Данилюк: Співпраця із Заходом — єдина альтернатива "дружбі" з РФ 7 червня 2018, 15:30
Антикорупційного суду недостатньо для отримання траншу МВФ 7 червня 2018, 13:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті