"Подача" від ЄСПЛ, або як подолати земельний мораторій за 2 роки

ЄСПЛ визнав, що земельний мораторій порушує статтю №1 Протоколу №1 Європейської конвенції по правам людини. А також дає основи для визнання порушення 41 статті Конституції України, де вказано, що кожен має право вільно розпоряджатися своєю власністю.

Спробуємо перекласти це на просту мову. Майнові права людей можна частково обмежувати на певний термін. Але не можна це робити протягом 17 років.

І при цьому кожного грудня обіцяти відкрити ринок землі з наступного року.

Плюс суд окремо вказав, що таких жорстких обмежень нема в жодній іншій країні-підписанті Конвенції.

Це рішення стосується не лише двох позивачів – пані Софії Стефаник та пана Віктора Цицюри. Воно квазіпілотне і буде використовуватися як взірець у майбутніх аналогічних справах.

Україні дається розумний час, щоб поміняти існуючий стан.

Суд не вказує, як і що змінити, це внутрішня справа держави. Але точно вказує, що так продовжуватися не може.

Розумний термін в таких справах це 1-2 роки. У разі продовження мораторію суд в подальшому буде присуджувати компенсацію майнових втрат. А це десятки тисяч євро для кожного позивача. І мільярди втрат для держави.

У цій ситуації ідеальним та відповідальним рішенням була б спільна позиція президента та прем’єра, які б внесли законопроект у Верховну Раду, а депутати проголосували за відкриття ринку землі з розумними запобіжниками.

Але цього не буде. Не буде навіть голосування за жорсткий ринок з відкриттям за 5 років. Тому що всі старі і наразі сильні політичні гравці загнали себе в пастку популізму.

І цю гру вони б грали ще багато років під лозунгами "іноземці не будуть диктувати нам, як відкрити ринок землі". Але вся стара еліта не врахувала одного.

Рішення ЄСПЛ стало джерелом права. І є обов’язковим для виконання українськими судами.

Найближчим часом разом з однодумцями представлю правову стратегію знищення земельного мораторію.

Широкими мазками вона буде приблизно така. Землевласник знаходить покупця на свою земля. Отримує відмову нотаріуса щодо реєстрації цієї угоди. Звертається до районного суду з вимогою дати дозвіл на продаж своєї землі згідно з рішенням ЄСПЛ. З ймовірністю 99% отримує відмову.

Звертається в апеляцію. 99% те саме. Звертається до Верховного суду України з проханням розглянути його справу як модельну справу. З ймовірністю 95% Велика Палата задовольнить позов. Будь-який подальший позов у районних судах буде розглядатися відповідно до цього рішення.

По факту земельний мораторій буде вбитий і втратить свій сенс, а кожен землевласник України отримає право продати свою землю. Звичайно, якщо буде мати на це бажання.

За різними оцінкам, це займе 1,5-2 роки. Звичайно, Верховний суд може проігнорувати рішення, так як це зробив Конституційний Суд. Але для кожного судді це множення своєї компетенції на нуль. Це бувало і до цього. Тільки тепер це пряме визнання, що будь-які ефективні заходи по захисту своєї власності в Україні вичерпані.

І Європейський суд з прав людини автоматично буде присуджувати десятки тисяч євро компенсації кожному позивачу-землевласнику. А дехто з молодих політиків навіть побудує передвиборчу компанію на цьому.

Наостанок варто зазначити, що я з колегами є прихильником поступового запровадження ринку землі з розумними запобіжниками.

Відповідний законопроект №5535 був поданий ще в грудні 2016 року. Але зі старою елітою та правилами, на жаль, цивілізовано домовитися неможливо. Тому повний демонтаж земельного мораторію це єдиний можливий вихід. Найцікавіше попереду.