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Чому земельний мораторій гальмує розвиток країни

Чому земельний мораторій гальмує розвиток країни

Заборона на торгівлю аграрними землями заморожує економічну активність і сприяє вимиранню сіл. Пора покласти цьому край. (рос)
Понеділок, 18 червня 2018, 09:05
Олександр Шкурла
експерт з бізнес-середовища і земельної реформи Стратегічної групи радників з підтримки українських реформ — SAGSUR

Мораторий на продажу и покупку земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже более 17 лет.

Вначале он был принят только для пайщиков, чуть позже — расширен для всех земель товарного сельхозпроизводства. Запрет продлевался уже девять раз.

Мораторий запрещает изменение целевого назначения частных аграрных земель и внесение права на пай в статутные капиталы компаний.

Аргументация принятия и продления моратория — необходимость урегулировать механизм реализации прав граждан и юридических лиц на участки. Возникает простой вопрос: разве предыдущих 17 лет для этого было недостаточно?

Например, требование по наполнению Государственного земельного кадастра — прекрасная идея, ее нужно воплощать в жизнь. Только в случае государственных земель это долгосрочное задание, требующее немалых финансовых ресурсов.

Открытие рынка земли в Украине одновременно способствовало бы и наполнению кадастра, так как только оформленный земельный участок со всей земельной документацией может быть зарегистрирован.

Здесь уместно вспомнить Польшу. Там в период до снятия моратория наполненность земельного кадастра была на уровне 69%, и это не мешало снять мораторий на продажу сельхозземель иностранцам.

В Словакии до сих пор существует кадастр, который насчитывает около 5 млн записей о неизвестных собственниках, владеющих около 550 тыс га земель, а это 28% всех сельскохозяйственных угодий страны.

По решению Конституционного суда Словакии от 2006 года государство не имеет права перевести землю неизвестных собственников в государственную или коммунальную собственность, учитывая принцип гарантии частной собственности.

Несмотря на это, в Словакии в 2014 году, после десятилетнего существования "символического" моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам — физическим лицам, мораторий был отменен.

Пока в Украине идет работа над улучшением земельного законодательства в условиях действия моратория, другие страны развивают свое сельское хозяйство в условиях полноценной частной собственности на аграрные угодья.

Например, Румыния при худшем качестве земли в 2017 году достигла рекордного урожая пшеницы — 10 млн тонн при средней урожайности 48,4 ц/га. В Украине в том же году средняя урожайность пшеницы составила 41,1 ц/га.

Выдающийся рост экономики Румынии в 2017 году на 7% стал реальностью, прежде всего, благодаря увеличению производства сельскохозяйственной продукции на 18,3% в сравнении с предыдущим годом.

В Украине объем сельскохозяйственного производства в 2017 году сократился на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. Показатель аграрных предприятий понизился на 3,9%, показатель хозяйств населения — на 1,2%.

Экспорт украинской сельхозпродукции в 2017 году вырос на 16,3% до 17,8 млрд долл при преобладающей доле сырьевого экспорта зерна и масличных культур.

Доля готовых пищевых продуктов в аграрном экспорте страны в 2017 году составила всего 15,9%. За два месяца этот показатель подрос до 16,6%, но это не отражает потенциал сельского хозяйства Украины.

Одним из важных условий развития перерабатывающей отрасли, кроме благоприятной предпринимательской среды, является обеспечение стабильных поставок сырья по стабильным ценам.

Чтобы аграрии инвестировали в культуры с более высокой добавленной стоимостью, им нужна уверенность в завтрашнем дне, а договоры аренды земли это обеспечить не могут. Необходим свободный рынок пахоты.

В условиях Украины продукцией с более высокой добавленной стоимостью могут стать органичные культуры. Они пользуются стабильным международным спросом и стоят дороже, чем обычная аграрная продукция.

Если в Украине работает 426 органических операторов на почти 290 тыс га, то во Франции их количество достигает 55 тыс и обрабатывают они 1,5 млн га земли. В Болгарии площадь выращивания органических культур за последние пять лет выросла на 310%, в Хорватии за тот же период — на 193%.

Внедрение полноценной частной собственности на сельхозземлю в Украине помогло бы активизировать переход аграриев к органическому производству.

К вопросу о производительности и интенсивности сельскохозяйственного производства: население Украины в 2017 году произвело 43,7% всей аграрной продукции, обрабатывая лишь 30,2% — 8,3 млн га — сельхозземли страны. Это означает, что интенсивность частных хозяйств была выше, чем предприятий.

По урожайности плодовых и ягодных культур в 2017 году частные хозяйства опередили сельскохозяйственные предприятия на 79,4%, по винограду — на 60%.

На основе разницы в урожайности в Украине и странах мира с открытым рынком земли Минагрополитики посчитало, что Украина из-за отсутствия свободного рынка пахоты ежегодно недополучает 3,3 млрд долл.

Надо решать проблему вымирания сел через развитие сельских территорий. Официальные данные говорят о сокращении населения сел за последние три года на 1,2%, но реальное сокращение намного больше. Селяне часто уезжают на работу в города или за границу без перерегистрации места жительства.

В Украине около 7 млн пайщиков и их наследников, которые являются собственниками участков в среднем около 4 га. Учитывая признанное в мире высокое качество украинского чернозема и хорошие климатические условия, этот огромный актив украинского села пока полностью не использован.

С одной стороны, не хватает дешевого финансирования, прежде всего, для начинающих  фермеров, с другой — из-за моратория часть паев не обрабатывается, поскольку их владельцы не могут взять кредит под залог земли.

Здесь интересен опыт Польши, которая сумела развить модель семейных ферм и создать рабочие места в сельской местности. При среднем размере фермерского хозяйства около 10 га поляки успешно производят растительные и животные продукты не только для местного рынка, но и на экспорт.

Мораторий означает заморозку действий, его долгосрочное применение не выполняет целей, первоначально поставленных законодателями. Если страна хочет расти намного быстрее, придется задействовать все доступные активы — разумно и со всеми необходимыми предостережениями.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
земельна реформа земля мораторій агросектор Мінагрополітики
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