Як розвивати і монетизувати канал в Telegram

Telegram-канал — перспективный инструмент для тех, кто развивает бизнес, хочет держать аудиторию в тонусе и расширять клиентскую базу.

А еще это прекрасный способ делиться ценностями с теми, кто доверяет компании и выбирает ваш продукт.

У меня два канала в Telegram. Первый — канал TripMyDream, где мы публикуем ссылки на статьи о путешествиях, информацию о скидках и другой полезный контент на тревел-тематику. Второй канал — личный, веду его как блог.

Мы экспериментировали как с контентом, так и со стратегией привлечения аудитории. Расскажу, какие выводы удалось сделать, как вести, развивать и монетизировать Telegram-каналы с точки зрения бизнеса.

Telegram для бизнеса

Для развития бизнеса его необходимо "продвигать" на всех доступных ресурсах и площадках. Telegram — одна из них. Канал может стать дополнительным инструментом для коммуникации с клиентом.

Это особенно важно в тех сферах, где путь к покупке долгий, а решения принимаются не всегда импульсивно. В таком случае бизнесу нужно присутствовать на всех популярных площадках и сочетать разные виды контента, чтобы обеспечить и рациональную, и эмоциональную привязки.

Например, публикуем в Facebook полезную статью — воздействуем на рацио.

Недавно запустили на моем YouTube-канале большое шоу "Экспаты" — воздействуем на эмоции. После просмотра видео человек заходит на TripMyDream.com, ищет авиабилеты, смотрит цены. Затем мы присылаем в Telegram подборку выгодных цен, он видит сообщение — идет и покупает билет.

Это может быть даже импульсивная покупка, но с "подготовленной почвой". Все это — часть единой стратегии.

Telegram — дополнительная точка коммуникации с клиентом. Он хорошо работает как на brand awareness, так и на раскрытие бренда и лояльность. Человек понимает, о чем ваш сервис. В нашем случае TripMyDream — это о путешествиях и, в частности, о выгодных ценах.

Когда постить в бизнес-канал

Одно из преимуществ Telegram — возможность доносить информацию адресно и в актуальный момент. Если пользователь зашел в канал, он точно готов к восприятию контента, поскольку пришел осознанно и целенаправленно.

Главное — не публиковать слишком много, не перегрузить пользователя. Если контента много, приходится отбирать лучшее. Сейчас мы постим три-четыре раза в день, но постоянно отслеживаем реакцию и пересматриваем стратегию.

Предпочтения аудитории меняются и со временем, если вы постите в одном и том же формате, люди перестают реагировать. Раньше мы делали один-два поста в день, потом изменили подход и будем менять его дальше.

Личный Telegram-канал

Личный канал для кого-то может сыграть роль площадки для продвижения персонального бренда. В моем случае это не бизнес-инструмент, я веду канал для себя, люблю писать. Раньше основной площадкой был Facebook.

Со временем я перешел в Telegram, потому что там почти нет обратной связи и ничто не отвлекает. Подписчики иногда пишут в "личку", но это десяток диалогов в месяц — не так активно, как комментарии в Facebook.

На канале уже более 5 тыс фолловеров, и информация о его развитии может быть полезна тем, кто заводит личный канал в бизнес-целях.

Во-первых, завести канал намного проще, чем кажется. Первых подписчиков можно привлечь, рассказав о канале друзьям и знакомым. Я таким образом получил 300 читателей. Для продвижения подходят любые ресурсы: социальные сети, аккаунты компании. Главное — не заманивать людей обманом.

Например, если мы приглашаем на мой канал людей с площадок TripMyDream, то честно говорим, что он личный. Это канал не только о путешествиях, он обо мне и о жизни, обо всем. Конечно, так подпишется меньше людей, но им будет действительно интересно. Впрочем, то же касается привлечения аудитории в сообщества компании. Качество важнее количества.

Для личного канала я не использую никакой стратегии. Не продумываю темы и цели постов, не думаю, как вовлекать людей. Просто делаю то, что хочется.

Привлечение аудитории

Чтобы нарастить число подписчиков, нужно ловить их на всех доступных площадках, перенаправлять с одного коммуникационного канала на другой.В Telegram мы приглашаем своих людей с других ресурсов TripMyDream. Это дает около 80% подписчиков. Главное — соблюдать стратегию.

Надо понимать, когда и для чего вы пишете новую статью, делитесь ссылкой, публикуете видео, проводите конкурс или отправляете рассылку. В зависимости от стратегии это можно сделать и в Telegram, и на YouTube, и в Facebook.

Мы пробовали взаимный пиар с дружественными каналами, эффект понравился, так что используем этот инструмент и дальше. Это могут быть сообщества родственной тематики или просто те, которые не противоречат нашей политике.

Лучше всего привлекать людей с ресурсов своего бизнеса или из коллаборации с другими каналами в форме взаимного пиара или за деньги.

Giveaway, подарки, конкурсы

Один из популярных способов продвижения в соцсетях и Telegram — giveaway. Участник должен выполнить условия организаторов: подписаться, лайкнуть, поделиться постом или пригласить друзей. Чаще для этих целей используется Instagram. Потом среди тех, кто это сделал, проводится розыгрыш призов.

Мы пробовали этот инструмент. Не скажу, что розыгрыши не работают, но giveaway нужно тщательно планировать и продумывать. При этом от 30% до 60% людей, которые придут поучаствовать в giveaway, после розыгрыша либо отпишутся, либо останутся "балластом". Дважды подумайте, нужны ли они вам.

Зато подарки и розыгрыши работают в YouTube. Мы время от времени разыгрываем там мерч TripMyDream, полезные подарки для путешественников, например чемоданы. Во время показа "Экспатов" разыгрываем авиабилеты в Стамбул от нашего партнера Turkish Airlines.

Такие розыгрыши анонсируем в том числе в Telegram, а вот в самих каналах конкурсов с призами сейчас не проводим.

Иногда я дарю подписчикам что-то в личном канале, но делаю это не ради продвижения. Мне просто хочется. Могу подарить бутылку вина, оплатить кофе или десерт в кафе или приглашаю встретиться в аэропорту, пообщаться. Кто первый меня найдет, тому дарю подарок. Это не акция, это порыв.

Платная реклама

За "раскрутку" канала мы платили деньги, рекламируясь в других каналах. Это работает, но так делаем редко. Чтобы такая реклама сработала, нужно тщательно подбирать площадки, ориентируясь на целевую аудиторию.

Платно рекламировать Telegram-канал можно в Facebook, Instagram, в медиа. Сработает это только в том случае, если грамотно подойти к процессу выбора.

Как монетизировать Telegram

Монетизацию Telegram можно условно разделить на четыре стрима.

Первый — работа на пользу бизнеса. Повышается узнаваемость бренда, понимание ценности, лояльность, появляется дополнительная возможность для коммуникации с клиентом.

Второй — непосредственно продажи, но на них слишком надеяться не нужно. Сейчас запустилось много каналов на тревел-тематику, в которых продают авиабилеты или другие продукты, связанные с путешествиями.

На продажах в Telegram особенно не заработаешь, основная часть заработка таких каналов — платные посты и подборки. Это третий стрим монетизации.

Четвертый — работа по CPA-модели. Вы публикуете пост, где есть ссылка на чужой сайт, люди переходят, покупают, а вы получаете комиссию. Мы публикуем платные рекламные посты, но редко. Я серьезно отношусь к выбору рекламируемых товаров на любых площадках.

Полезная статистика

90-95% читателей канала TripMyDream — подписчики с Facebook, где у нас 150 тыс человек, адресаты email-рассылки — 110 тыс человек, посетители сайта — 1,4 млн визитов в месяц. На канале сейчас почти 28 тыс подписчиков. За месяц они делают 25-30 тыс переходов на сайт и около 15 тыс поисков авиабилетов.

Покупают не так много. В нашем бизнесе люди вообще долго принимают решение, ведь авиабилеты — для многих дорогая покупка. Здесь Telegram играет роль не триггера, а дополнительной точки контакта, еще одного напоминания, что при необходимости именно у нас можно выгодно купить билеты.

Telegram, как и любые социальные сети, не является площадкой только для продаж. Но ведь мы и не делали канал чисто для этого. Основная цель использования Telegram-каналов — донесение информационных сообщений, важных новостей, актуальных материалов.