Футбольний виклик для аеропорту "Бориспіль"

Удруге за останні 10 років Україна стає епіцентром головних спортивних європейських подій, зокрема, фіналу кубку Євро-2012 та фінального матчу Ліги чемпіонів у 2018 році.

Необхідно констатувати, що жодна інша соціально-культурна подія за всі роки незалежності України не приваблювала до нашої країни такої кількості іноземних гостей.

Зокрема, великий притік авіатуристів ми отримуємо під час так званої "хасидської програми".

Значний приріст пасажирів ми мали також підчас пісенного конкурсу Євробачення у 2017 році.

Однак наші статистичні дані говорять про те, що максимальна кількість пасажирів, які прилетіли до України через аеропорт "Бориспіль", була саме під час футбольних змагань.

Необхідно відзначити, що проведення заходів такого рівня в Україні є позитивним сигналом для європейського співтовариства не тільки з позиції безпеки та довіри до нашої держави, але і з позиції інфраструктурної підготовленості.

Так, зокрема, задля забезпечення проведення футбольних матчів Євро-2012 в Україні було введено в експлуатацію новий термінал D (єдиний нині діючий термінал) та проведено розширення шляхом добудови галереї терміналу B "Борисполя", реконструйовано Бориспільську трасу; проведено реконструкцію аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького; перебудовано декілька стадіонів, у тому числі "Олімпійський"; запущено швидкісне залізничне сполучення між містами-мільйонниками поїздами Hyundai.

Варто зазначити, що до проведення в Києві Ліги чемпіонів у поточному році не було проведено будь-якого цільового будівництва, окрім реконструкції під¢їзної дороги до "Борисполя".

Проведення робіт було тимчасово призупинено на час проведення програми прийому пасажирів Ліги чемпіонів, однак друга частина робіт (реконструкція дороги в напрямку від терміналу D до Прем¢єр VIP Lounge, терміналів F та B) буде продовжена найближчим часом.

Такий підхід був пов¢язаний як з достатністю існуючої інфраструктури, так і з більш стислими термінами для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

Зокрема, тільки за місяць до фінального матчу Ліги стало відомо, команди яких саме країн прибудуть до України та який вид трансферу планують використовувати.

Ураховуючи географічні особливості, обидві команди Liverpool та Real Madrid, а також туристичні оператори, котрі забезпечували трансфер вболівальників, підтвердили виключно авіаційний вид транспорту.

У 2012 році, окрім авіатранспорту, гості фіналу Євро-2012 користувалися різними альтернативними видами наземного транспорту, частина фанів діставалася до Києва з Харкова та Львова, де проходили напівфінальні матчі.

В результаті у 2012 році аеропорт "Бориспіль" обслуговував лише частину загального потоку вболівальників, близько 4200 пасажирів, які прибували літаками. До програми прийому були задіяні три терміналі B, F та D.

За 3 дні турніру Євро-2012 аеропорт загалом прийняв більш ніж 90 тисяч пасажирів. В день проведення фінального матчу в Києві аеропорт "Бориспіль" обслугував 39 317 (як чартерні, так і регулярні) пасажирів та встановив рекорд за кількістю рейсів за добу – 630 літаковильотів.

Це досягнення було пов’язане з великою кількістю задіяної бізнес-авіації та відсутності рейсів містких широкофюзеляжних літаків, здатних перевозити значно більшу кількість пасажирів за один рейс.

Під час фіналу Ліги чемпіонів "Бориспіль" навпаки прийняв максимальну кількість гостей футбольного турніру, оскільки основним транспортом для фанів стала саме авіація.

Цього разу обслуговування вболівальників відбувалося лише у 2-х терміналах – B та D, кожен з яких приймав фан-клуби окремих команд-фіналістів.

Планування розкладу рейсів з вболівальниками мало чітко узгоджуватися з програмою регулярних польотів "Борисполя" та не збігатися з ранковою і вечірньою піковою годиною розльотів.

Незважаючи на це, завдяки правильному плануванню та злагодженій роботі управлінського центру аеропорту вдалося забезпечити якісне обслуговування пасажирів на весь період фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Україні.

Усього за період заходів з нагоди проведення фіналу з 25 по 28 травня аеропорт обслугував 228 тис. пасажирів (на приліт та на відправлення).

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів та в день розльоту фанатів аеропорт тричі перевершив свій попередній добовий рекордний пасажиропотік: 25 травня було обслуговано 48 813 пасажирів; 26 травня – 49 949 пасажирів; 27 травня – 53 661 пасажир.

При цьому виокремити вболівальників Ліги чемпіонів з-поміж загального пасажиропотоку "Борисполя" можливо виключно на додаткових (чартерних) рейсах.

Зокрема, в період 24-28 травня на додаткових рейсах, здійснених на замовлення туристичних операторів, було перевезено 52 599 пасажирів (на приліт та на відправлення).

Уболівальники планово прибували 25 та 26 травня (12 768 та 13 376 обслугованих пасажирів відповідно) та відбували 27 та 28 травня (20 035 та 4 076 обслугованих пасажирів).

Загальне навантаження аеропорту (регулярна програма та додаткові чартерні рейси) у найвищий піковий період розльоту (з 15 години 26 травня до 15 години 27 травня) склало 60 300 пасажирів, що стало абсолютним рекордом порівняно з попередніми періодами діяльності "Борисполя".

Характерно, що рекордна кількість пасажирів була забезпечена лише 493 літаковилітами, оскільки при організації програми Ліги чемпіонів велике навантаження прийшлося саме на літаках підвищеної місткості.

У цілому "Бориспіль" прийняв додатково 17 чартерних рейсів з широкофюзеляжними літаками.

Саме обмеженість паркувальних місць для широкофюзеляжних літаків в аеропорту "Бориспіль" стала причиною непорозуміння зі сторони туристичних операторів команди вболівальників Ліверпуля.

Усвідомлюючи це обмеження, напередодні матчу ми попередили УЄФА про те, що клуби зможуть здійснити по 8 рейсів широкофюзеляжними літаками кожна команда.

Жодних обмежень на рейси літаками класу C нами не вводилися. Однак за два дні до матчу аеропорт "Бориспіль" отримав запит на 3 додаткові слоти Ефіопських авіаліній для літаків класу Е (широкофюзеляжні).

Після важких перемовин з авіакомпаніями, які на постійній основі здійснюють перельоти до "Борисполя", нам вдалося здійснити зміни у графіку і підтвердити два слоти із трьох запитуваних. Однак від одного авіакомпанія відмовилася за власним рішенням.

Тим не менше, завдяки злагодженій комунікації із британським посольством, місцевою владою міст Києва та Ліверпуля, ми змогли прийняти усіх охочих фанів команди літаками меншої вмістимості, оскілки приймали їх, як вже зазначалося, без обмежень.

Я з впевненістю можу сказати, що масштабні заходи, які в рази збільшують добовий пасажиропотік "Борисполя", дають унікальний досвід управлінських рішень.

А робота на межі фізичної пропускної здатності відкриває "вікно можливостей" для оптимізації процесів життєдіяльності аеропорту.

Тож в мене є чітке усвідомлення того, що здобутий досвід ще не раз зіграє позитивну роль у подальшій повсякденній роботі "Борисполя".