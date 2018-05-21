Сертифікація від НКЦПФР: "ремонт" змісту і "совок" форми

Идея сертификации специалистов по инвестиционному управлению привлеченными капиталами возникла давно, как средство обезопасить розничных инвесторов от непрофессионализма и иррациональных убытков.

Идея правильная, но способы её копирования в странах, где она насаждается, а не родилась диалектически, бывают очень уродливы.

Разговор, естественно пойдёт об Украине, где функции сертификации взяла на себя НКЦБФР (далее – Комиссия).

Когда я первый раз сдавал на сертификат 9 лет назад, существовали только профильные сертификаты по направлениям: для торговцев, КУА, хранителей, бухгалтеров и т.п.

Разделение вполне оправданное и рациональное. Я, конечно, умалчиваю сейчас о качестве преподавания перед тестированием, самих тестах и их предметности.

Как на бывшего заведующего кафедрой финансов, эти три момента оказывали крайне гнетущее впечатление.

Сегодня Комиссия, видимо, в преддверии второго уровня пенсионной реформы озаботилась качеством аттестации по выдаваемым ею сертификатам.

Совершенно случайно, благодаря участию в конференции по пенсионной реформе, я узнал о существовании фокус-групп, которые организованы Комиссией, которой помогает Институт CFA.

Поработав, кстати, весьма плодотворно и качественно с коллегами по рынку, а также Сергеем Мудруком (модератор) и Александром Панченко (представитель Комиссии), мы выработали достаточно взвешенный перечень компетенций, без предметных несуразностей, которые были раньше сплошь и рядом, для аттестации специалиста по управлению активами.

Было внесено предложение о рациональном разделении компетенций для директора КУА и управляющего активами, ибо у этих двух специалистов существенно разные потребности в одних и тех же компетенциях, а некоторые из них – принципиально разные.

И надо чтобы это разделение нашло отражение в перечне тестов для аттестации первого лица и управляющего.

Разумно, чтобы было даже два сертификата: "Управление активами" (для управляющих) и "Институциональное инвестирование" (для директоров КУА).

Если же ещё и тесты по утверждённым компетенциям с учетом разделений сертификатов будут разработаны на высоте, то на некоторое время этот сегмент можно будет считать качественно закрытым.

Если не вдаваться в нынешнюю практику аттестации и сертификации, то вроде бы, как говорят, "всё пучком".

Но если копнуть глубже, возникают чисто коррупционные моменты.

Если я, к примеру, прошёл аттестацию по управлению активами, и непрерывно работаю по специальности, что отражено в трудовой книжке, почему нужно требовать через три года переаттестацию?!

Почему "совок" до сих пор живёт там, где должна вступать в права "европа"? Может потому, что денежные потоки "бизнесменов на процессе" не должны ослабевать?

Ведь сертификат по управлению активами в Европе пожизненный, и пересдаётся только в том случае, если был длительный перерыв в работе по специальности.

И даже эта практика не повсеместна. Гораздо чаще, этот сертификат - как диплом доктора, который не утрачивает действительность со временем.

Если я продолжаю работать, и работаю качественно, почему профучастник каждые три года должен фактически обеспечивать зарплату преподавателям вузов, которые проводят переаттестацию?!

Оплата обучения стоит 5500 грн плюс 870 грн за сдачу экзамена. Ведь за три года я не терял, а нарабатывал (!) опыт и квалификацию

Не менее серьёзный вопрос: почему сертификацией и организацией аттестаций занимается Комиссия, а не саморегулируемые организации (СРО) профучастников?

Ведь если бы этим занимались СРО, то изначально во всех профильных аттестациях никогда не было бы теоретической и бесполезной ахинеи, а требовались бы только предметно-необходимые компетенции.

Кстати, как раз и нормально, когда этим занимаются СРО в зрелых системах, которые блюдут авторитет своего сегмента рынка и препятствуют непрофессионализму.

Некачественные по эффективности решения – не предмет деятельности регулятора.

Его интерес должны представлять преступные операции, независимо от их эффективности. Неэффективность непрофессионального толка устраняется рыночными механизмами и действиями профучастников.

И их "агрегатом" как раз и являются СРО, которые могли бы через сертификацию повышать планку для специалистов своего сегмента.

Потому, чтобы обеспечить гибкость изменения компетенций в будущем и своевременное обновление тестов, необходимо, чтобы Комиссия передала аттестацию и сертификацию полностью в руки СРО.

Почему я считаю нынешнюю схему коррупционной? Это связано с тем, что Комиссия сертификацией поддерживает "бизнес на процессе" и может иметь от этого свою теневую выгоду.

Иначе сложно понять, почему сдавший экзамен профессиональный управляющий должен каждые три года оплачивать существование бесполезных структур. И не только управляющий, но и бухгалтер, биржевик, торговец и любой другой специалист на фондовом рынке.

Все знают, что изготавливать паспорта, удостоверения водителей, выполнять заказ для государства, проводить периодическую аттестацию – крайне выгодно. Ибо затраты на продажи нулевые, и есть гарантия непрерывности поступления денежного потока. Это и есть "бизнес на процессе".

В такие ниши попадают не просто так. Вузу нужно приложить усилия, чтобы найти слушателей или студентов, а в случае переаттестаций специалистов профучастников – усилий не нужно.

Впрочем, некоторые "усилия", возможно, необходимо "приложить", ведь список счастливчиков, которым будет гарантированный приток денег, определяет Комиссия.

Но в любом случае, вижу явную коррупционную нишу там, где избранным по непонятным критериям и непрозрачным расценкам предоставляется монопольное право на переаттестацию, без которой невозможно исполнять профессиональные обязанности на целом сегменте финансового рынка.

При этом сертифицированных управляющих в Европе может быть 1-2, а у нас их должно быть не меньше трёх в КУА, чтобы каждые три года как можно больше народу несли деньги на поддержание бизнеса на процессе, и связанных с ним лиц.

На мой взгляд, чтобы снять мотивы коррупции, надо не вузы отбирать для аттестации, а подготовить методические материалы, изучение которых даст возможность её пройти.

И это не те толстенные талмуды с собранными законами или вытяжки из преподавательских методичек с теорией, изучив которые тесты не пройдёшь.

Это должны быть лаконичные информационные и методические материалы по принципу, который используется профессиональными ассоциациями (Институт CFA – в помощь). Если знаешь всё, что там есть – тесты сдашь.

Да и само тестирование должно быть автоматизированным, на компьютерах, а не на бумажках, на которых можно нарисовать потом что угодно.

Тогда и экзамен будет стоить не 870 грн, а гривен 300, ибо за один день сдают человек 150-200. Этого вполне хватит для оплаты вознаграждения администраторам процесса и аренды помещения с оборудованием.

Если подвести небольшой итог, то, нужно сказать о необходимости следующих изменений.

– Для однажды сдавших тесты, необходимо отменить переаттестации, если у них не было перерыва в профессиональной деятельности.

Пусть, в связи с этим, экзамен будет жёстче, пусть содержит практические тесты, а не только знания теории.

– Ввести отдельный сертификат для директора КУА "Институциональное инвестирование" и ограничить требование сертификатов по управлению активами одной единицей вместо трёх. Больше – по количеству штатных управляющих.

– Саму аттестацию и сертификацию передать СРО по сегментам фондового рынка. Разработать такие материалы СРО в состоянии, ибо в их составе масса квалифицированного персонала, который, немало проработав на фондовом рынке, имеет и вузовскую практику.

– Упразднить обучение соискателей в вузах, обеспечив их качественными методическими материалами.

– Тестирование проводить по качественным тестам в компьютерной оболочке и за символическую плату, которая просто будет покрывать расходы без прибыли, чтобы процесс аттестации и сертификации априори не мог превращаться в бизнес на процессе.

Нужно упразднять "кормушку" и поводы к коррупции. Тогда к Комиссии или к СРО вопросов не будет.

А сегодня они есть к Комиссии и этой статьёй не исчерпываются.