Нові економічні санкції для неплатників аліментів

За перші 25 років незалежності в Україні майже не займалися проблемами захисту прав громадян.

Права найменших українців не є винятком.

Як наслідок, з 3 млн дітей, які ростуть у неповних сім'ях, 600 тис піддаються економічному насильству. Їх батьки не вважають за потрібне утримувати нащадків.

Вирішити цю проблему покликані законодавчі ініціативи Мін'юсту щодо посилення відповідальності злісних неплатників аліментів.

Що ми маємо

У 2017 році Міністерство юстиції та група народних депутатів на чолі з Іриною Луценко домоглися ухвалення революційного для України законопроекту №7277 #ЧужихДітейНеБуває, який набув чинності 6 лютого 2018 року.

Уперше в історії нашої країни був відкритий публічний реєстр неплатників аліментів, які мають заборгованість понад три місяці. До цієї #ДошкиГаньби вже внесено близько 200 тис боржників. Серед них — екс-міністри, бізнесмени, зірки.

Такі антирейтинги опубліковані в кожному регіоні, сформовані мобільні групи держвиконавців Мін'юсту, штаби з моніторингу та контролю за виконанням закону.

Результат не забарився.

Майже 1 млрд грн аліментів стягнено на користь дітей, 117,5 тис неплатників заборонено виїжджати за кордон, 118,5 тис обмежено у правах на керування автомобілем, користування зброєю та полювання, 8 575 боржників оголошено у розшук, складено 13 363 протоколи щодо виконання боржниками суспільних робіт.

Ми побачили ефект від запроваджених норм. Сотні тисяч дітей отримали допомогу, яку не бачили роками. Це мотивувало нас напрацьовувати наступні заходи, які ліквідують ганебне явище — несплату аліментів на утримання дітей.

Наші наступні кроки

Мін'юст пропонує ухвалити другий пакет законодавчих ініціатив #ЧужихДітейНеБуває, представлений у законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

Документ, розроблений за участю Ірини Луценко, Андрія Іванчука, десятків інших народних депутатів, експертів та представників громадськості, запроваджує більш жорсткі економічні заходи щодо неплатників аліментів. Простіше кажучи, не платити аліменти повинно бути максимально невигідно.

Ключова новація законопроекту — нарахування чималої пені на суму заборгованості, якщо горе-батьки забули про утримання дитини більш ніж на рік.

Після схвалення наших пропозицій розмір аліментів збільшуватиметься автоматично, залежно від строку несплати. Не платиш рік — заплати додатково 20% від суми заборгованості. Не платиш два роки — сума додаткової плати сягне 30%. Не платиш три роки — сума боргу автоматично збільшується на 50%.

Законопроект також передбачає, що українці, які претендують на найвищі посади в органах виконавчої влади — посади державної служби категорії "А", заступників міністра, членів Кабінету міністрів, повинні подавати заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів понад шість місяців.

Якщо борг чиновника перевищив 12 місяців, це буде підставою для його звільнення чи припинення повноважень. Це змусить неплатників, які роками ховалися за депутатськими значками чи посвідченнями, виплатити заборговане.

Ще одна важлива ініціатива — збільшення мінімального розміру аліментів. Нині це менше 1 тис грн. На ці гроші неможливо прогодувати, вдягнути та підготувати малечу до школи. Ми домагатимемося значного збільшення суми виплат.

Водночас напрацьований пакет нововведень передбачає автоматичний арешт коштів боржників та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від виконання суспільно корисних робіт. Санкцією за таке правопорушення може бути ув'язнення на строк до двох років.

Серед інших новацій — звільнення дітей від обов'язку утримувати непрацездатних батьків у випадку несплати ними аліментів понад три роки.

Окремий блок пропозицій стосується забезпечення прав дітей з інвалідністю та хворих дітей, а також осіб, які потрапили за ґрати.

У першому випадку мова йде про повний спектр обмежень, що будуть застосовані до батьків таких дітей, які не сплачують аліменти понад три місяці. У другому — про обов'язок засуджених працювати, аби забезпечити належне виконання рішень суду щодо стягнення аліментів.

Дуже розраховую, що народні депутати вже найближчим часом підтримають наші новації і проголосують за представлений пакет законодавчих змін. Це вкрай чутливе соціальне питання стосується сотень тисяч українських дітей, і від нас з вами залежить, яку Україну вони побудують завтра.