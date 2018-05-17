Газу забагато не буває: скільки Україна зможе видобувати у 2020 році

За перші чотири місяці 2018 року виробництво природного газу в Україні знизилося на 1% рік до року — до 6,77 млрд куб м. За даними "Укртрансгазу".

Дається взнаки негативний вплив зарегульованості галузі.

Стрибки у ставках плати за користування надрами, бюрократія і труднощі дозвільної системи налякали інвестиції у капіталомістке виробництво.

Стає дедалі складніше стримувати природний спад видобутку на українських родовищах, більшість з яких мають довгий термін експлуатації.

В останні місяці державне регулювання нафтогазодобувної галузі зазнало кардинальних позитивних змін, що може пожвавити бізнес вже у 2018 році.

За оцінками Асоціації газовидобувних компаній України, об'єм буріння може зрости на 35%. Загалом асоціація очікує зростання видобутку газу на 7% до майже 22 млрд куб м у 2018 році. Прогноз вельми оптимістичний, але він реалістичний.

Наші очікування обережніші: видобуток газу у 2018 році може зрости на 4-6% до 21,3-21,7 млрд куб м. Якщо ж дерегуляція стане стійким трендом, зростання обсягів може значно прискоритися і досягти 25-26 млрд куб м у 2020 році.

Видобуток природного газу в Україні, млрд куб м

Джерело: "Енергобізнес", ICU

Зміна правил гри

За останні чотири-п'ять місяців були ухвалені важливі для галузі законодавчі зміни. Перш за все, у грудні 2017 року були знижені ставки ренти на видобуток газу з 29% до 12% для свердловин глибиною до 5 тис м і з 14% до 6% — для свердловин глибиною понад 5 тис м. Нові ставки закріплені до 2023 року.

Важливе значення має і децентралізація ренти. З 2018 року 5% сплаченої компаніями газовидобувного сектору ренти будуть спрямовуватися у місцеві бюджети. Це мотивуватиме місцеву владу більш прихильно ставитися до надання газовидобувним компаніям дозволів — включно з відведенням земель.

Також протягом першого кварталу 2018 року Кабмін і Верховна Рада ухвалили низку актів, які суттєво спростили правила розробки нафтогазових родовищ, полегшили доступ до ділянок і зменшили кількість дозвільних документів.

Усі ці зміни збільшили привабливість нафтогазової галузі для інвестицій. Це не тільки допоможе зростанню об'ємів видобувних робіт, а й сприятиме приходу в Україну великих гравців галузі з новими технологіями і кращими практиками.

Проте інвестори, перш ніж починати вкладати у сектор значні кошти, хочуть переконатися в ефективності цих змін. Для цього державі необхідно продовжувати дерегуляцію, налагоджувати прозору систему аукціонів при видачі ліцензій, модернізувати закони і Кодекс про надра відповідно до європейських норм.

Проблеми державних компаній

Державні компанії продовжують відігравати вирішальну роль у газовидобуванні.

Зміни в регулюванні внутрішніх цін на газ дозволили "Нафтогазу" збільшити фінансування видобутку. Однак через низьку ефективність державного управління, складні відносини з регулювальними органами і місцевими радами державні компанії нарощують видобуток з великими труднощами.

Добовий видобуток газу державними компаніями, млн куб м

Джерело: "Укртрансгаз"

Частка виробничої філії "Нафтогазу" ПАТ "Укргазвидобування", УГВ, перевищує 73% у загальному об'ємі видобування газу в Україні. У 2018 році УГВ планує збільшити об'єм видобутку газу на 600 млн куб м або на 3% до 15,9 млрд куб м.

Компанія орієнтується на амбітну "Програму 20/20", за якою видобування повинно зрости на 4,7 млрд куб м до 20 млрд куб м у 2020 році. Проте успішність такої мети викликає все більше сумнівів: компанія не встигає виконувати план з буріння.

Спостерігачі відзначають надто повільне залучення зовнішніх підрядників, зокрема, іноземних сервісних компаній із сучасним буровим обладнанням.

На початку 2018 року УГВ оголосила про зниження виробничого плану на 3%, звинувативши при цьому Полтавську обласну раду у небажанні видавати спеціальні дозволи на користування надрами.

Тим не менше, завдяки реформі цін на газ і покращенню фінансового стану "Нафтогазу" УГВ має набагато більше можливостей для інвестування у виробництво. У 2018 році на це передбачено витратити близько 1 млрд дол порівняно з 200-250 млн дол у 2015-2016 роках.

У другого найбільшого виробника газу, "Укрнафти", через брак інвестицій у розвідку і буріння об'єми видобутку продовжують зменшуватися, незважаючи на підвищення цін на нафту у 2017 році. Тоді падіння видобутку, на 14,8%, майже збіглося з природним падінням на 15%, що свідчить про недостатні об'єми буріння.

Погоджувальні перепони, з якими зіткнулася "Укрнафта", стали для неї більш болісними, ніж для УГВ. "Укрнафта" зазнала значних втрат через блокування процесу надання спеціальних дозволів на шести продуктивних родовищах.

Компанія вважає можливим збільшити капіталовкладення у виробництво з 0,6 млрд грн до 3,1 млрд грн за умови високих цін на нафту у 2018 році.

Однак хронічний брак інвестицій у видобуток може ускладнити навіть стабілізацію його обсягів. У 2018 році середньомісячний добовий об'єм видобутку газу компанією знижується, квітневе падіння становить 6% з початку 2018 року.

Внесок приватних компаній

Поки державний сектор з потугами нарощує виробництво, роль приватного сектору зростає. У 2017 році частка приватного сегменту у загальному обсязі видобутку газу становила лише 20%, але за 2015-2017 роки виробництво виросло на 6% порівняно з 2% зростання виробництва у державному сегменті.

Саме приватні гравці можуть забезпечити більшу частину додаткових кубометрів у 2018 році. Якщо ключовим приватним компаніям вдасться реалізувати свої амбітні плани, їх частка у загальному виробництві може збільшитися до 25-30% у 2020 році, а видобуток — зрости на 45-70% до річних 6,3-7 млрд куб м.

Видобуток газу приватними компаніями України, 2017 рік

Джерело: "Енергобізнес", ICU

Добовий видобуток газу приватними компаніями, млн куб м

Джерело: "Укртрансгаз"

Найбільший приватний гравець, "ДТЕК Нафтогаз", планує збільшити видобуток газу з нинішніх 1,65 млрд куб м до 3 млрд куб м на рік до 2020 року. У 2017 році компанія пробурила одну свердловину, почала буріння другої, реконструювала Мачухську установку підготовки газу, інтенсифікувала ремонт свердловин.

Компанія планує щорічно вводити в експлуатацію три-чотири свердловини, кожна з яких може дати 50-100 млн куб м газу у перший експлуатаційний рік.

Друга за обсягами приватна компанія, Burisma Holdings, пробурила у 2017 році 16 свердловин. Втім, у 2017 році видобуток знизився на 11% до 0,9 млрд куб м, хоча компанія планувала збільшити видобуток до 1,5 млрд куб м. У 2018 році компанія має намір пробурити 16 свердловин, інвестувавши у виробництво 150 млн дол.

Третій за величиною виробник, ПАТ "Нафтобуріння", у 2017 році збільшив видобуток у півтора разу до 390 млн куб м. Компанія одночасно бурила три свердловини. У 2018 році вона планує збільшити виробництво на 50%.

Інші приватні гравці — Smart Energy, Geo Alliance, JKX Oil & Gas — у 2018 році теж мають шанси значно підвищити об'єми видобутку газу.

Отже, існують усі передумови для того, щоб українські компанії зламали поточний негативний тренд. Звичайно, є високі ризики, що виробники не матимуть достатньо часу для суттєвого нарощування виробництва у 2018 році. Проте цілком імовірно, що ми побачимо стрімке зростання галузі у наступні два-три роки.