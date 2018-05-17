Капітальний ремонт: нові правила оподаткування для любителів офшорів

Правила международного налогообложения навсегда изменились, и эра офшоров канула в Лету.

До конца 2018 года бизнесу придется сделать выбор: отказаться от использования иностранных компаний или изменить принципы работы с ними.

Десять лет назад налоговое планирование сводилось к предоставлению услуг по учреждению иностранных компаний: "Нужна компания, чтобы не платить налоги".

Пять лет назад бизнес оперировал структурами с множественными компаниями и схемами: "Нужен ряд компаний, чтобы не платить налоги".

Три года назад появился вопрос, как соответствовать новым правилам: "Необходимо показать, что я имею право не платить налоги".

Сейчас большая часть украинского бизнеса с иностранным элементом понимает: так, как было раньше, уже не будет, и готова платить налоги по месту регистрации своих иностранных компаний: "Хочу платить налоги там".

Что на самом деле подразумевает такое решение?

Согласно действующим правилам, налог подлежит уплате там, где генерируется доход. Поэтому решение об уплате налогов — это малая доля того, на что бизнес соглашается, когда принимает решение о реструктуризации.

Необходимые изменения касаются модели ведения бизнеса, компаний и их функций в группе, движения финансовых потоков внутри группы, персонала.

Такие изменения качественно отличаются от прежних решений, поэтому бизнес часто не готов к реальным изменениям в силу ряда заблуждений. Ему кажется, что, как и ранее, можно достигнуть эффекта, поменяв форму, но не меняя суть.

Заблуждение №1. Можно не платить налоги. Международные правила налогообложения заключены в двух десятках аббревиатур, расписанных на тысячах страниц. Вот некоторые из тех, которые уже коснулись или коснутся украинского бизнеса: BEPS, MLI, ATAD, СFC, CRS.

Эти правила предусматривают механизмы выявления налогооблагаемого дохода и определения места, где налог должен быть уплачен.

Заблуждение №2. Прибыль облагается налогом по месту регистрации компании. Доход облагается налогом в стране, на территории которой ведется деятельность. Если люди, выполняющие работу, находятся в другой стране, то эта другая страна имеет право облагать налогом доходы.

Заблуждение №3. Документы важнее сути. Документы должны отражать суть осуществляемой деятельности. Нарушение этого принципа чаще всего приводит к таким последствиям.

Первое. К компаниям, существующим в документальной форме, не применяются конвенции об избежании двойного налогообложения.

Второе. Банк проверяет каждую операцию в рамках противодействия отмыванию доходов и не пропустит платеж, если есть сомнения в подлинности операции.

Третье. Государство может начислить дополнительные налоговые обязательства, если будет установлено, что операция является мнимой.

Если бизнес пришел к выводу, что из-за налоговых рисков и значительных затрат на содержание иностранной структуры слишком дорого не принимать решение об изменениях, главным является вопрос, использовать иностранные компании или перейти в национальное поле.

Иностранные компании в структуре — это коммерческое решение. Если использование иностранных компаний позволяет экономить или заработать больше, чем было потрачено на реализацию решения, то решение является коммерчески выгодным.

Что можно выиграть? Сэкономленные на налогах средства являются прибылью компании. С помощью иностранных компаний можно получить привлекательный налоговый режим, дешевые кредиты от иностранных банков, торговое финансирование, увеличить затратную составляющую бизнеса в Украине.

Кроме того, есть ряд стратегических финансово привлекательных задач, решение которых также зависит от использования иностранных компаний. В частности — выход на новые рынки, привлечение инвесторов, продажа бизнеса.

Отдельно стоят крайне острые для украинского бизнеса вопросы безопасности: сохранение в тайне от конкурентов цены при экспорте, аккумулирование валютной выручки за границей, защита активов.

К другим вопросам, решаемым с помощью иностранных компаний, можно отнести репутационные ограничения, которые просто не допускают украинские компании к определенным рынкам. Так, для торговли ценными бумагами часто необходимо учреждение иностранной компании.

Ценность реализации большинства бизнес-задач можно посчитать математически. Например, разницу между процентной ставкой по кредитам от украинских и европейских банков, сумму иностранных инвестиций, маржинальность реализации товара на рынке ЕС в сравнении с Украиной.

Таким образом, на чаше весов в пользу иностранных компаний находятся потенциальная прибыль или экономия, а также риски, связанные с отказом от них.

Как получить преференции? Чтобы иностранная компания выполняла свои функции и облагалась налогом по месту регистрации, необходимо, чтобы наполнение компании соответствовало ее деятельности.

Рассмотрим на примерах. Дивиденды — это результат управленческой и инвестиционной деятельности, проценты — финансовой, роялти — деятельность по разработке объектов интеллектуального права, торговый доход — трейдерская деятельность, доход за услуги — консалтинг.

Следовательно, для генерирования дохода решения должны кем-то приниматься, а упомянутая деятельность должна кем-то выполняться.

Люди, которые осуществляют эту деятельность, должны иметь достаточную квалификацию и их должно быть достаточно для выполнения объема работ, который приносит компании заявленный доход. Кроме того, для выполнения своих функций сотрудникам необходимы соответствующие рабочие условия.

Исходя из этого, компания имеет право на уплату налога там, где у нее есть люди, которые принимают решения, сотрудники, которые имеют необходимую квалификацию для выполнения работы, и соответствующие рабочие условия.

Эти аспекты являются сущностью компании, пресловутый substance. Таким образом, обеспечение компании сущностью является себестоимостью решения об использовании иностранной компании.

Решение о реструктуризации должно быть взвешенным и аргументированным. Целесообразность использования каждой компании должна быть оправдана ее функциями, а стоимость использования иностранной структуры требует максимально эффективного использования компаний.

В связи с этим необходимо тщательно выстроить новые взаимоотношения внутри группы, распределить функции и направить финансовые потоки. Изменения гарантировано вызовут дискомфорт, но, как и десятилетнему автомобилю, организационной структуре также нужен капитальный ремонт.