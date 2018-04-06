Українські кроки до альтернативної енергетики

Интерес к альтернативной энергетике в стране связан с политической ситуацией и желанием двигаться в одном направлении с европейскими партнерами.

Такая тенденция позволяет говорить о том, что это только начало, и активность рынка будет расти.

В мире к 2040 году альтернативные источники энергии обеспечат более 40% мирового спроса.

Скептики называют эту цифру нереальной, однако рынок показывает хорошую динамику. Все складывается так, что доля энергии из возобновляемых источников на рынке будет активно увеличиваться. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на то, как формируется энергетический спрос.

Только с 2010 года оборудование для альтернативной энергетики в мире подешевело в среднем на 25%, а до 2020 года разница с показателем начала десятилетия составит 35%. Снизилась стоимость не только станций, но и вырабатываемой ими электроэнергии.

Страны уже объявляют конкурсы на право строить электростанции, где побеждают те участники, которые предлагают меньшую цену реализации энергии. Например, в Индии привлекли инвестора к строительству станций и продаже энергии по цене 3,8 цента — около 1 грн — за киловатт.

В странах, находящихся подальше от экватора, цены на аукционах достигают 7-8 центов — 2 грн, однако и это рекордно низкие значения для отрасли.

За последние пять лет стоимость строительства солнечной электростанции упала в два раза, ветровой — на четверть. В 2020 году ввести данные типы станций в эксплуатацию станет еще дешевле — на 60% и 30% соответственно.

Поиск новых решений в любом деле начинается тогда, когда старые решения перестают работать. Сейчас трудно планировать развитие экономики, базирующейся на традиционных энергоресурсах.

В последнее время нефть и газ превратились в средство биржевой игры и политического влияния, поэтому трудно предсказать, какими будут цены на эти ресурсы даже в краткосрочной перспективе.

Аномальные природные изменения в мире не позволяют игнорировать риски, связанные с загрязнением окружающей среды. Потому одна за другой в мире появляются госпрограммы, направленные на сокращение потребления нефтепродуктов и максимизацию использования существующих ресурсов.

К таким программам относятся переход на гибридные автомобили, отказ от пластика, вторичная переработка и возобновляемые источники энергии.

Преимущества альтернативной энергетики уже оценили Китай, США, Германия, Италия, Испания, Япония, Индия, государства Скандинавии. На их долю приходится около 75% мировых мощностей.

В некоторых странах стоимость производства электричества из солнечной энергии уже сравнялась с розничными ценами на электроэнергию в бытовом, коммерческом и промышленном сегментах рынка. То есть альтернативная энергетика уже может быть рентабельной без дополнительной поддержки.

Пока в Украине восполняемые источники энергии не занимают существенной доли, однако их развитие неоспоримо. Доля ВИЭ с начала десятилетия выросла почти вдвое до 4% с учетом потери контроля над частью территорий страны. Для нас оптимально использование энергии солнца, ветра и биомассы.

Динамика общей мощности введенных в эксплуатацию станций ВИЭ, МВт

Источник: ДТЭК

Солнечная энергетика, пожалуй, самая перспективная область для развития в Украине. До 2013 года рынок солнечной энергетики был монополизирован, большинство станций находилось в Крыму.

В 2014 году были установлены новые "зеленые" тарифы, и в сектор пришли украинские и зарубежные инвесторы. В 2017 году в эксплуатацию введено 257 МВт мощностей в данном сегменте, а это 2,1 раза больше, чем в 2016 году, и в восемь раз больше, чем в 2015 году. Из них 211 МВт приходится на СЭС.

Ветряная энергетика тоже перспективна, но срок окупаемости здесь выше. В Украине климат умеренный, потоки ветра отмечаются на всей территории. Это перспективно, поэтому количество ветрогенераторов в стране также растет.

Например, в 2017 году на Львовщине при финансовой поддержке датского фонда IFU была открыта ВЭС "Старый Самбор-2" мощностью 20,7 МВт.

Наиболее подходящими для ветроэнергетики представляются Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Использовать биомассу для получения энергии в Украине можно двумя способами. Первый — переработка технических культур: подсолнечника, сои и рапса. Второй — переработка бытовых отходов, отходов предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Только отходов биомассы, образующихся в сельском хозяйстве, достаточно, чтобы обеспечивать газом 5-6% годовой потребности Украины — 1,7 млрд куб м. Еще около 1 млрд куб м можно ежегодно получать от переработки ТБО. Итого — биомассовые установки могут снизить объем импорта газа на 9%.

Выращивание специализированных энергетических культур — мискантуса, энергетической ивы, тополя — может обеспечить переход на твердое топливо.

Если использовать для их выращивания малоплодородные земли, а таких в Украине 12,5%, то можно заменить твердым топливом 20 млрд куб м газа. Это уже две трети от потребления газа Украиной.

Альтернативная энергетика — это один из шансов для Украины обрести энергетическую независимость, а в условиях геополитических рисков его необходимо использовать в первую очередь.

Переход на альтернативные источники энергии поддерживает государство. "Зеленые" тарифы с 2015 года привязаны к курсу евро, что стимулирует интерес к использованию ВИЭ компаниями и физическими лицами.

В феврале 2018 года количество лицензированных объектов электроэнергетики, использующих альтернативные источники, составило 288 объектов без учета АРК.

Спрос на солнечные батареи со стороны населения тоже растет. В 2017 году около 2 тыс частных хозяйств установили солнечные панели и теперь могут продавать излишки сгенерированной энергии.

Те, кто ввел в эксплуатацию в 2017 году солнечные установки мощностью до 30 кВт, могут реализовывать "зеленую" энергию по 18,09 евроцента за кВт-час до 2030 года. Кроме того, есть программы льготного кредитования и возврата из областных бюджетов до 22% годовых по кредитам на солнечные панели.

Более 30 инвесторов, среди которых компании из Китая, Германии, Дании и Австрии, заинтересовались вложением средств в постройку фотоэлектростанций в Чернобыльской зоне мощностью 2 ГВт. Финансирование строительства СЭС на этой территории рассматривает и один из основных доноров Украины ЕБРР.

Украина недавно получила статус полноправного члена Международного агентства по возобновляемым источникам энергии — IRENA.

Присоединение к IRENA означает улучшение инвестиционного имиджа, новые возможности в привлечении мировых практик и технологий. Это также позволяет подавать заявки в Фонд развития Абу-Даби для получения льготных кредитов на "зеленые" проекты под 1-2% на срок до 20 лет, включая пятилетний льготный период, при условии совместного финансирования 50% стоимости проекта.

Тормозят развитие "зеленой" энергетики несовершенное законодательство по вопросу ее распределения и излишняя бюрократизация. Правительство прогнозирует, что к 2035 году доля альтернативной энергетики в Украине составит 25%. Результаты анализа рынка нашими специалистами менее оптимистичны: к озвученному сроку не стоит ожидать доли, превышающей 15%.