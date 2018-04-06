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Українські кроки до альтернативної енергетики

Українські кроки до альтернативної енергетики

"Зелена" енергетика бурхливо розвивається в усьому світі, включаючи Україну. Щоб збільшити частку відновлюваних джерел з нинішніх 4% до 25% до 2030 року, як планує влада, потрібно покращувати закони і боротися з бюрократією. (Рос.)
П'ятниця, 6 квітня 2018, 16:11
Олександр Соколов
генеральний директор Pro-Consulting

Интерес к альтернативной энергетике в стране связан с политической ситуацией и желанием двигаться в одном направлении с европейскими партнерами.

Такая тенденция позволяет говорить о том, что это только начало, и активность рынка будет расти.

В мире к 2040 году альтернативные источники энергии обеспечат более 40% мирового спроса.

Скептики называют эту цифру нереальной, однако рынок показывает хорошую динамику. Все складывается так, что доля энергии из возобновляемых источников на рынке будет активно увеличиваться. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на то, как формируется энергетический спрос.

Только с 2010 года оборудование для альтернативной энергетики в мире подешевело в среднем на 25%, а до 2020 года разница с показателем начала десятилетия составит 35%. Снизилась стоимость не только станций, но и вырабатываемой ими электроэнергии.

Страны уже объявляют конкурсы на право строить электростанции, где побеждают те участники, которые предлагают меньшую цену реализации энергии. Например, в Индии привлекли инвестора к строительству станций и продаже энергии по цене 3,8 цента — около 1 грн — за киловатт.

В странах, находящихся подальше от экватора, цены на аукционах достигают 7-8 центов — 2 грн, однако и это рекордно низкие значения для отрасли.

За последние пять лет стоимость строительства солнечной электростанции упала в два раза, ветровой — на четверть. В 2020 году ввести данные типы станций в эксплуатацию станет еще дешевле — на 60% и 30% соответственно.

Поиск новых решений в любом деле начинается тогда, когда старые решения перестают работать. Сейчас трудно планировать развитие экономики, базирующейся на традиционных энергоресурсах.

В последнее время нефть и газ превратились в средство биржевой игры и политического влияния, поэтому трудно предсказать, какими будут цены на эти ресурсы даже в краткосрочной перспективе.

Аномальные природные изменения в мире не позволяют игнорировать риски, связанные с загрязнением окружающей среды. Потому одна за другой в мире появляются госпрограммы, направленные на сокращение потребления нефтепродуктов и максимизацию использования существующих ресурсов.

К таким программам относятся переход на гибридные автомобили, отказ от пластика, вторичная переработка и возобновляемые источники энергии.

Преимущества альтернативной энергетики уже оценили Китай, США, Германия, Италия, Испания, Япония, Индия, государства Скандинавии. На их долю приходится около 75% мировых мощностей.

В некоторых странах стоимость производства электричества из солнечной энергии уже сравнялась с розничными ценами на электроэнергию в бытовом, коммерческом и промышленном сегментах рынка. То есть альтернативная энергетика уже может быть рентабельной без дополнительной поддержки.

Пока в Украине восполняемые источники энергии не занимают существенной доли, однако их развитие неоспоримо. Доля ВИЭ с начала десятилетия выросла почти вдвое до 4% с учетом потери контроля над частью территорий страны. Для нас оптимально использование энергии солнца, ветра и биомассы.

Динамика общей мощности введенных в эксплуатацию станций ВИЭ, МВт

 
Источник: ДТЭК

Солнечная энергетика, пожалуй, самая перспективная область для развития в Украине. До 2013 года рынок солнечной энергетики был монополизирован, большинство станций находилось в Крыму.

В 2014 году были установлены новые "зеленые" тарифы, и в сектор пришли украинские и зарубежные инвесторы. В 2017 году в эксплуатацию введено 257 МВт мощностей в данном сегменте, а это 2,1 раза больше, чем в 2016 году, и в восемь раз больше, чем в 2015 году. Из них 211 МВт приходится на СЭС.

Ветряная энергетика тоже перспективна, но срок окупаемости здесь выше. В Украине климат умеренный, потоки ветра отмечаются на всей территории. Это перспективно, поэтому количество ветрогенераторов в стране также растет.

Например, в 2017 году на Львовщине при финансовой поддержке датского фонда IFU была открыта ВЭС "Старый Самбор-2" мощностью 20,7 МВт.

Наиболее подходящими для ветроэнергетики представляются Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Использовать биомассу для получения энергии в Украине можно двумя способами. Первый — переработка технических культур: подсолнечника, сои и рапса. Второй — переработка бытовых отходов, отходов предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Только отходов биомассы, образующихся в сельском хозяйстве, достаточно, чтобы обеспечивать газом 5-6% годовой потребности Украины — 1,7 млрд куб м. Еще около 1 млрд куб м можно ежегодно получать от переработки ТБО. Итого — биомассовые установки могут снизить объем импорта газа на 9%.

Выращивание специализированных энергетических культур — мискантуса, энергетической ивы, тополя — может обеспечить переход на твердое топливо.

Если использовать для их выращивания малоплодородные земли, а таких в Украине 12,5%, то можно заменить твердым топливом 20 млрд куб м газа. Это уже две трети от потребления газа Украиной.

Альтернативная энергетика — это один из шансов для Украины обрести энергетическую независимость, а в условиях геополитических рисков его необходимо использовать в первую очередь.

Переход на альтернативные источники энергии поддерживает государство. "Зеленые" тарифы с 2015 года привязаны к курсу евро, что стимулирует интерес к использованию ВИЭ компаниями и физическими лицами.

В феврале 2018 года количество лицензированных объектов электроэнергетики, использующих альтернативные источники, составило 288 объектов без учета АРК.

Спрос на солнечные батареи со стороны населения тоже растет. В 2017 году около 2 тыс частных хозяйств установили солнечные панели и теперь могут продавать излишки сгенерированной энергии.

Те, кто ввел в эксплуатацию в 2017 году солнечные установки мощностью до 30 кВт, могут реализовывать "зеленую" энергию по 18,09 евроцента за кВт-час до 2030 года. Кроме того, есть программы льготного кредитования и возврата из областных бюджетов до 22% годовых по кредитам на солнечные панели.

Более 30 инвесторов, среди которых компании из Китая, Германии, Дании и Австрии, заинтересовались вложением средств в постройку фотоэлектростанций в Чернобыльской зоне мощностью 2 ГВт. Финансирование строительства СЭС на этой территории рассматривает и один из основных доноров Украины ЕБРР.

Украина недавно получила статус полноправного члена Международного агентства по возобновляемым источникам энергии — IRENA.

Присоединение к IRENA означает улучшение инвестиционного имиджа, новые возможности в привлечении мировых практик и технологий. Это также позволяет подавать заявки в Фонд развития Абу-Даби для получения льготных кредитов на "зеленые" проекты под 1-2% на срок до 20 лет, включая пятилетний льготный период, при условии совместного финансирования 50% стоимости проекта.

Тормозят развитие "зеленой" энергетики несовершенное законодательство по вопросу ее распределения и излишняя бюрократизация. Правительство прогнозирует, что к 2035 году доля альтернативной энергетики в Украине составит 25%. Результаты анализа рынка нашими специалистами менее оптимистичны: к озвученному сроку не стоит ожидать доли, превышающей 15%.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
енергетика тарифи енергоефективність
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