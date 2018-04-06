Місцева влада проти інвестора: що робити?

Инвестиционная политика в Украине определена так, что несмотря на сосредоточенность в Киеве государственных органов, отвечающих за инвестиции, так или иначе основной инвестиционный процесс осуществляется в регионах.

Именно от того, как встретят инвестора в регионе, зависит успешность конкретного проекта.

К сожалению, с учетом уровня коррупции у нас в стране и сложившегося десятилетиями подхода к "освоению" средств инвестора, очень многие интересные бизнес-проекты безвозвратно канули в Лету, так и не успев начаться.

Чаще всего виной этому являются нерадивые региональные чиновники.

Как же происходит оболванивание инвестора на практике?

Как правило, выходя на украинский рынок, инвестор попадает в руки конкретных региональных "решал".

Данные персонажи могут занимать различные общественные должности при областных государственных администрациях или же являются помощниками, советниками разных руководителей регионального уровня.

Основная цель данных граждан сводится к одному: получить как можно больше с инвестора на входе.

В этом случае искусственно создается целая лавина надуманных проблем, которые можно закрыть исключительно путем денежных выплат тем самым "решалам".

В этом случае применяются различные схемы, начиная, например, от оформления земельных участков, на которые претендует инвестор, на "свои" подставные структуры с последующим предложением выкупить их втридорога и заканчивая применением регуляторных барьеров по отношению к реальному инвестору.

Как же научиться бороться с вышеуказанными явлениями и одновременно улучшить инвестиционный климат в регионе?

Ответ на этот вопрос не может быть универсальным для всех регионов государства и будет зависеть от обстоятельств каждого инвестиционного проекта.

Тем не менее есть ряд инструментов, которые можно использовать в любом регионе вне зависимости от специфики проекта.

Стимулирование же местных властей относительно использования таких инструментов однозначно положительно повлияет на инвестиционный климат в регионе.

Одним из таких инструментов является публичность и открытость в контексте реализации инвестпроекта.

Это немного нарушает принцип "Деньги любят тишину", но следует учесть, что и страна у нас достаточно специфическая. Поэтому чем больше власть имущих лиц, бизнес-ассоциаций и прочих участников конкретного рынка будет знать об инвестиционной инициативе, тем лучше.

Публичность в инвестиционных процессах сведет к минимуму возможность нечистых на руку чиновников манипулировать инвестором и предотвратит навязывание непрозрачных схем в процессе реализации бизнес-проекта.

Диалог между региональной властью и инвестором должен вестись напрямую, без каких-либо посредников со стороны региона.

В идеале вопросами инвестиций в регионе должно заниматься соответствующее агентство регионального развития либо агентство по привлечению инвестиций.

Хотя создание подобных агентств во всех регионах и должно быть частью общегосударственной политики по улучшению инвестиционного климата в стране, но такие структуры сегодня существуют и эффективно работают лишь в некоторых регионах Украины.

В случае отсутствия подобного агентства может быть эффективен профильный департамент областной государственной администрации.

Наличие в регионе надежного партнера со стороны государства позволит быстро и качественно реагировать как на нарушения законодательства, касающиеся инвестиционного проекта, так и на проблемы организационного характера, возникающие в ходе его реализации.

Далее и инвестор, и региональная власть на подготовительном этапе инвестиционного проекта должны публично взять на себя определенные обязательства: региональная власть – содействовать в реализации инвестиционного проекта, а инвестор – должным образом выполнять свои инвестиционные и социальные обязательства.

Перечень подобных взаимных обязательств может быть оговорен в соответствующем меморандуме о сотрудничестве между областной государственной администрацией и потенциальным инвестором.

Такой меморандум не является юридически обязывающим документом для обоих участников и носит исключительно декларативный характер.

В то же время, несмотря на декларативный характер, открытость документа позволяет эффективно осуществлять общественный контроль реализации инвестиционного проекта на конкретной территории и тем самым снова-таки обеспечивает своего рода защиту от произвола чиновников на местах.

Правильное применение вышеупомянутых инструментов позволит потенциальному инвестору, заинтересованному в украинском рынке, избежать многих организационных проблем, возникающих на уровне отдельного региона, а также сэкономит немало денег.

Не стоит также забывать, что если в случае с региональной властью наличие посредников зачастую оказывает негативное влияние, то в случае с инвестором привлечение внешнего консультанта, понимающего специфику работы в конкретном регионе, может существенно облегчить процесс выхода на украинский рынок и в дальнейшем поможет в реализации инвестиционного проекта.