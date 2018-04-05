Як розвивати стартапи на основі відкритих даних

керівник напряму відкритих даних, проект "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах"

Компанія McKinsey стверджує, що відкриті дані через продукти та сервіси на їх базі можуть дати країнам приріст від 0,4% до 1,5% ВВП.

ЄС уже відійшов від риторики, що відкриті дані — це інструмент прозорості. Там інвестують у розвиток відкритих даних з економічною ціллю.

В Україні ж риторика досі фокусується тільки на підвищенні прозорості та антикорупційному ефекті.

Оскільки сфера відкритих даних є новою в Україні, то потрібно максимально стимулювати використання цього ресурсу саме для економічного розвитку. До 10 квітня будь-який стартап чи проект на основі відкритих даних може подати заявку на участь в Open Data Challenge на сайтіконкурсу.

Як слід розвивати такі стартапи і який міжнародний досвід можна запозичити?

Хакатони як метод популяризації відкритих даних

Коли відкриті дані тільки почали розвиватися за кордоном, проведення хакатонів було найбільш популярним методом стимулювання використання відкритих даних.

Державні органи почали організовувати хакатони, щоб привернути увагу розробників до наборів даних. Метою таких заходів було тестування якості наборів відкритих даних та створення мінімальних прототипів продуктів.

Хакатони зазвичай відбуваються як змагання протягом 48 годин. В Україні бум хакатонів припав на 2014-2015 роки. Саме хакатони стали основою для створення першої тестової версії державного порталу відкритих даних data.gov.ua.

В Україні і за кодоном хакатони дозволили стимулювати розвиток відкритих даних, і це можна назвати успіхом. Однак для появи сталих проектів потрібно інше.

Конкурси та інкубації як метод підтримки проектів

Для розвитку і підтримки сталих проектів набули популярності конкурси та інкубаційні програми. Цю практику запровадила одна з провідних організацій Open Data Institute з першим дворічним конкурсом Open Data Challenge.

Дослідження PriceWaterhouseCoopersпоказаловеликий успіх такого підходу: кожен витрачений урядом фунт через три роки принесе економіці 5-10 фунтів.

Кожний цикл конкурсу був поетапним за принципом open innovation і тривав понад півроку. Такий формат був створений для підтримки проектів у сферах, де є високий потенціал, але водночас і ризики, або де нема перевіреного ринку. Конкурс дозволив залучити державу до вдосконалення якості відкритих даних.

У 2017 році Державнеагентствоз питань розвитку електронного урядування та проект"Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" адаптували цей формат та організували конкурс в Україні.

Участь у відборі взяли 170 проектів, та лише десять були відібрані і пройшли двомісячну інкубацію. За результатами конкурсу три переможціотримали інвестиції на загальну суму 1,5 млн грн.

Один з переможців, команда "Суду на долоні", розвиває продукт з пошуку, дослідження та візуалізації судових рішень. Засновник проекту прийшов на конкурс тільки з ідеєю. Після визнання на конкурсі він перемігще у двох юридичних конкурсах та отримав додаткове фінансування.

Попит на Open Data Challenge настільки великий, що призовий фонд другого циклу зріс до 2,5 млн грн. Це дозволить підтримати більше проектів.

Першу національну та інкубаційну програму для стартапів з ЄС створив і Open Data Institute. За два роки Open Data Incubator for Europeінвестував у 57 компаній на основі відкритих даних, що згенерувало 268 робочих місць та 22,5млн євро.

Інкубація була настільки ефективною, що тепер уже Євросоюз інвестує у проекти на основі даних через програму DataPitch,яка об'єднує корпоративний та державний сектори для створення продуктів на основі їх даних.

Популяризація бізнес-моделей успішних проектів

Відкриті дані — це безкоштовний ресурс, тож багатьом незрозуміло, як монетизувати ідеї. Саме тому важливо популяризувати успішні бізнес-моделі серед українських стартаперів.

Наприклад, OpenDataBot— сервіс для моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для контролю контрагентів — використовує бізнес-модель Freemium.

OpenDataBot надає безкоштовні послуги за лічені секунди для кожного, а прибуток отримує від корпоративних клієнтів, яким потрібний безлімітний доступ.

Недавно лондонський університет Royal Holloway запустив курс"Використання відкритих даних для цифрового бізнесу". Можна також проглянути вебінарвід European Data Portal про основні бізнес-моделі. Українською мовою таких ресурсів ще нема, тому це завдання для подальшого розвитку екосистеми.

Співавтор — Олексій Вискуб, перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування