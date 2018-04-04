Естонія: не податковий офшор, а адміністративний рай

Правая рука не знает, что делает левая.

Это единственный вывод, который напрашивается в связи с историей о внесении правительством Украины в список офшоров Эстонии, Латвии, Грузии и Молдовы.

Украинские чиновники посчитали, что это нужно сделать, потому как корпоративный налог в Украине составляет 18%, а в Эстонии — 0%.

Да, в Эстонии нет налога на прибыль, но есть налог на распределенную прибыль — налог на выведенный капитал.

Нелепость и даже курьезность ситуации в том, что Украина сама планирует перейти на такую же систему налогообложения с 2019 года. После этого правительство Украины внесет и свою страну в списки офшоров?

Еще о нелепости: Таллин, Тбилиси, Рига и Кишинев задним числом случайно узнали о том, что попали в список офшоров.

Офис юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" в Эстонии сразу же занялся лоббированием отмены этого нелогичного решения правительства Украины.

Мы связались с послом Эстонии в Украине и подготовили юридическую аргументацию ошибочности такого решения. На основе этой аргументации была подготовлена нота украинскому правительству.

С украинским послом в Таллинне проводили консультации с правительствами обеих стран. После нескольких раундов общения глав правительств это ошибочное решение Кабинета министров Украины было отменено.

Почему именно мы забили тревогу в Эстонии?

Во-первых, более 400 эстонских компаний, работающих с украинскими партнерами, оказались в неприятной ситуации. Им пришлось как "офшорам" подавать дополнительную отчетность и платить дополнительные налоги.

Во-вторых, Эстония — член Евросоюза, с которым у Украины есть договор об ассоциации, и такой шаг правительства Украины, к тому же не обоснованный экономически, был явно недружественным и выходящим за рамки договора.

Мы рады, что благодаря быстрым действиям послов и правительств обеих стран эстонский и украинский бизнес не понес ощутимых убытков, и даже не все предприниматели успели ощутить дискомфорт в связи с этой ситуацией.

Однако если бы ситуация так быстро не разрешилась, это привело бы к убыткам. Украинским компаниям стало бы невыгодно работать с эстонскими контрагентами.

Немного об истории вопроса. "Офшором" в ошибочном понимании украинского правительства Эстония стала не этой осенью, а 18 лет назад.

В стране упразднили привычный для Украины налог на прибыль юридических лиц, но ввели налог на распределенную прибыль. Это значит, что прибыль, которая направляется на развитие бизнеса, налогом не облагается.

Зато облагается налогом прибыль при ее распределении в виде дивидендов. Сделано это для стимулирования реинвестиций в эстонские предприятия. Этот опыт переняли несколько упомянутых выше стран и планируют внедрить еще несколько европейских государств, в том числе Украина.

При этом "налоговым раем" Эстония не является. Общая налоговая нагрузка на предприятия в Эстонии выше, чем в Украине: 48,7% против 37,8%.

Зато Эстония со своим на 99% электронным государством — это настоящий административный рай. Украинцы оценили легкость ведения бизнеса в стране: они занимают почетное третье место по числу выданных карт э-резидента.

По моим данным, в департаменте полиции и погранохраны Эстонии находится более полутора тысяч заявлений с просьбой о э-резидентстве от украинцев.

Именно украинцы на первом месте по количеству зарегистрированных юрлиц в Эстонии. Уже 314 украинских компаний сменили прописку на эстонскую.

Скажу очевидную и известную многим вещь: бизнес, пришедший в Эстонию из Украины, стремится не уйти от налогов, а работать в условиях стабильности.

Речь идет не о каких-то гигантах с лобби в правительстве и парламенте. В эстонскую юрисдикцию "эмигрируют" предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе стартапы, не дождавшиеся поддержки украинского правительства.