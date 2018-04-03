Прощай, гривне! Здрастуй, bitcoin?

Хотя истерия вокруг криптовалют не утихает, многие страны присматриваются к bitcoin и некоторым его собратьям не просто как к спекулятивному инструменту, а как к средству платежа, способному заменить традиционные деньги.

Еще в 2009-2010 годах bitcoin никто всерьез не воспринимал. Тогда он был экспериментом энтузиастов, стремящихся создать идеальную цифровую валюту.

Теперь, когда капитализация рынка криптовалют превысила 300 млрд долл, возникает резонный вопрос: "А что дальше?".

Ответить на него несложно, ведь создатели криптовалюты вложили в свое детище конкретный смысл. Они хотели дать миру удобное средство платежа, которое будет лишено недостатков фиатных денег: инфляции, зависимости от монетарной политики центробанков и контроля со стороны фискальных органов.

Помимо этого, благодаря технологии блокчейн, которая основана на децентрализации и криптологических методах защиты информации, операции с криптовалютой безопасны, анонимны, но в то же время прозрачны.

При таких возможностях криптовалюта выглядит как спасение от бумажных денег, подверженных инфляции, девальвации и банальному воровству. По разным данным, мошенники ежегодно похищают с банковских карт 2-3 млрд долл, не говоря о том, какой объем наличности находится в "тени".

Если в Украине отказаться от гривни и перейти к национальной криптовалюте, финансовая система и вся экономика в целом получат множество дивидендов.

Во-первых — минимизация затрат на содержание денежной массы и защищенность трансакций. Во-вторых — снижение доли теневой экономики, если не полная ее ликвидация. В-третьих — уход от денежных хранилищ, печатных станков, банкоматов и прочих рудиментов наличного обращения.

Операции с криптовалютой можно проводить на любом устройстве — смартфоне с NFC-чипом, планшете или ноутбуке. Кошелек с деньгами будет там, где захочет его владелец. Это деньги, которые при соблюдении элементарных правил безопасности невозможно ни подделать, ни украсть.

В-четвертых, для операций нет региональной привязки. Перевод средств или оплату за товары и услуги можно осуществить из любой точки мира безо всяких конвертаций, курсовых потерь и ограничений.

В-пятых, криптовалюты и блокчейн как технология в целом открывают большие возможности и перспективы для бизнеса и государства в сфере электронного правительства, при регистрации различных сделок и создании систем учета.

Речь идет и о существенном удешевлении и упрощении предоставления услуг со стороны госорганов и ликвидации коррупции вместе с бюрократией.

Рассуждения о том, что эра фиатных денег близится к завершению, отнюдь не голословны. В конце 2017 года был обнародован интересный отчет главы отдела кредитных стратегий Deutsche Bank Джима Рида.

Он четко обосновывает, почему мировая валютная система может не пройти проверку на прочность, и почему уже в ближайшее десятилетие мировой экономике потребуется альтернатива, которой и могут стать криптовалюты.

Хотя многие государства, включая Украину, до сих пор не могут определиться со статусом цифровых денег, некоторые страны, будто предвидя глобальный тренд отказа от фиатных валют, уже решили узаконить криптовалюту.

Первой стала Япония, которая признала bitcoin средством платежа. Власти обещают, что в 2018 году bitcoin будут принимать 300 тыс японских компаний.

Заговорили о легализации криптовалют в ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о необходимости введения нормативной базы для этого рынка. Об эмиссии криптовалюты, которая будет обеспечена запасами природных ресурсов, а ее цена будет привязана к нефти, сообщили в Венесуэле.

Переход к цифровым деньгам — дело не одного дня. Для столь масштабной трансформации любой стране потребуется минимум десятилетие. Изменится не только модель денежного обращения и расчетов, но и сама роль денег в экономике, что потребует серьезной адаптации со стороны бизнеса и государства.

Фиатная денежная система стала ключевой причиной затяжного глобального кризиса, поставив себя под угрозу вымирания. Криптовалюты способны стать спасательным кругом, который убережет мировую экономику от краха.

Для украинцев это могло бы стать одной из национальных идей в рамках построения процветающей страны, лишенной коррупции и "черной" экономики.